Почему РФ позволяет себе все больше

Россияне готовились, потому что для того, чтобы взорвать дамбу Каховской ГЭС, недостаточно прийти и поставить несколько мин.

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Зачем русские взорвали Каховскую ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Исходя из реакции Запада, которую русские наблюдали (ведь Россия в Украине якобы воюет именно с Западом) и не увидели никаких превентивных действий со стороны НАТО и США, РФ позволяла себе все больше. Ну и сейчас они убедились в том, что нет каких-то более жестких действий, санкционный режим Евросоюза исчерпал свой потенциал, США тоже как-то вяло отреагировали на инцидент с беспилотником в Черном море, а российская ракета, как выяснилось, долетела почти через всю Польшу, страну-члена НАТО, до ее западной границы. Все это Кремль считает проявлением слабости со стороны Запада. А в ситуации, когда за пятнадцать месяцев скоротечной "СВО" Россия терпит военное поражение, они решили идти по алгоритму, который не придумывали на ходу.

Россияне готовились к этому, потому что для того, чтобы взорвать дамбу Каховской ГЭС, недостаточно прийти и поставить несколько мин.

видео дня

Туда завезли как минимум десятки тонн взрывчатки, которые надо было разместить. И не просто взять где-то и положить, потому что тогда бы сорвало бы только верхнюю часть, тем более, что мы видим глубокие повреждения.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

К тому же, еще в начале апреля была информация о минировании коллектора подачи воды в систему охлаждения ЗАЭС. Поэтому речь идет о том, что этот сценарий был подготовленным заранее. Сейчас они его запустили, и судя по информационной кампании, которую они параллельно разворачивают, обвиняя Украину – это абсурд, потому что у нас нет тех ракет, которые могут нанести такие разрушения. Да и у россиян их нет, если не считать ядерные ракеты. Но именно таким абсурдом россияне сейчас заполняют пространство, и говорят, что отмашку на применение удара против Каховской ГЭС якобы дал министр иностранных дел Великобритании Клеверли, что тоже является абсурдом. Но поскольку россияне заполняют эфир этой дезинформацией, лишь подтверждает факт того, что они готовились к этому.

Михаил Гончар, специально для Главреда