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Почему решили ликвидировать Министерство национального единства

Виктор Шлинчак
29 июня 2025, 23:50
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Министерство национального единства под Алексея Чернышова создавали ради единственной цели - чтобы оно могло организовать создание избирательных участков за рубежом (кроме посольских учреждений).
Почему решили ликвидировать Министерство национального единства
Чернышов стал для Кабмина имиджевой проблемой

Провалилась не просто идея с искусственным министерством, провалились иллюзии относительно выборов (потому что их в ближайшее время не будет, забудьте).

Теперь Чернышов - составляющая имиджевой проблемы власти из-за фактов коррупции на предыдущем месте работы. И здесь полумеры в судах, куда НАБУ затянуло Чернышова за "дела минувших дней", только усиливают у людей ощущение, что власть хочет скрыть "своего", потому что закон работает только для "чужих". И это бьет непосредственно по Президенту, хотя ОП хочет и это повесить на премьера Шмыгаля.

Что в таком случае будут делать? Вижу, пошли по креативу. Решили ликвидировать именно Министерство национального единства. Окей. Хоть символизма в закрытии ведомства с такой громкой вывеской еще больше. Да и на фоне принятого законопроекта о множественном гражданстве (которое по факту противоречит Конституции), который до сих пор Президент не подписал.

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Что имеем в сухом остатке?

А ничего. Эксперимент не удался. Проехали. Это же уже не первая инициатива - что-то сократить, чтобы потом все кратно увеличить. Все же уже было.

P.S. А насчет выборов, которые не известно когда состоятся (мой скромный прогноз - не раньше 2027 года), то недавно просто перечитал предвыборную программу кандидата в президенты Зеленского. Там черным по белому написано: "Граждане Украины получат возможность участвовать в принятии важных решений власти через сеть Интернет, в том числе и к голосованию на выборах и референдумах". Поэтому кому те офисы за рубежом нужны? Только Действие, только хардкор!

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Кто такой Виктор Шлинчак?

Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

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