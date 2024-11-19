Почему разрешение США бить по России может оказаться ловушкой для Украины

США загоняют Путина в тупик и помогают Украине сохранить контроль над территориями Курской области.

https://opinions.glavred.info/pochemu-razreshenie-ssha-bit-po-rossii-mozhet-okazatsya-lovushkoy-dlya-ukrainy-10615631.html Ссылка скопирована

Разрешением на использование ATACMS США поддержали украинское присутствие в Курской области / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, uk.wikipedia.org

США разрешили Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории Российской Федерации. Но пока радоваться этому не стоит, потому что это разрешение может быть военной и политической ловушкой для Украины.

Разрешение бить ракетами ATACMS появилось после встречи двух президентов Соединенных Штатов Америки – действующего, то есть Джозефа Байдена, и новоизбранного, то есть Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января. Поэтому нельзя исключать того, что была достигнута договорённость, которая удовлетворяет обоих президентов.

Байден, предоставляя разрешение бить по России за два месяца до завершения своей каденции, фактически исключает любые обвинения со стороны украинской стороны в адрес его команды. Мол, демократы предоставили Киеву "вундерваффе", что может переломить ход войны в пользу Украины. То есть теперь Украина не сможет говорить, что была в шаге от победы, но позиция Запада и отсутствие разрешения помешали победить. Украина хотела F-16 – ей их предоставили, а все вопросы по минимальному количеству этих самолётов – не к Штатам, а к украинскому Генштабу, который за три года не подготовил достаточного количества лётчиков, владеющих английским. Украина хотела разрешения бить ATACMS по России – она его получила.

видео дня

Но главный вопрос – сколько ракет ATACMS дали Украине. Ведь количество ракет ATACMS ограничено даже в самих Соединённых Штатах: их всего несколько сотен, не тысяч, а именно их 800 единиц. Все ракеты США передать не могут, исходя из вопросов собственной безопасности. Но даже если бы США передали все эти ракеты, их максимальная дальность – всего 300 км. Соответственно, решить вопрос нейтрализации активности ВКС Российской Федерации, то есть самолётов, которые наносят удары по украинским городам, этими ракетами нельзя. Потому что россияне уже давно передислоцировали самолёты, причём это касается фронтовой армейской авиации, даже не стратегических бомбардировщиков. А стратегические бомбардировщики базируются на аэродромах Саратов (800 км) и Оленья (1500 км). Таким образом, ATACMS вообще никак не может нейтрализовать российскую авиацию.

Кроме того, вопрос о предоставлении разрешения бить вглубь территории РФ муссируется уже полгода – за это время россияне подготовились и просто перенесут полевые склады БК и базы горюче-смазочных материалов вглубь своей территории, даже не намного, на 50 км дальше, но это не даст возможности использовать ATACMS по ним.

Вспомните, как нам передавали первые HIMARS – это делалось в тишине кабинетов, поэтому был эффект внезапности, и первыми о получении HIMARS узнали россияне, когда на 70 км что-то прилетело и взорвалось. С ATACMS уже такого эффекта не будет. Конечно, перенос баз материально-технического обеспечения на расстояние более 100 км определённым образом усложнит логистику для противника, но сделает невозможным поражение этих объектов нами.

Поэтому даже если Украине предоставят 100 или 200 ракет ATACMS (хотя очень сомневаюсь в том, что будет такое количество), ход войны это не изменит.

Впрочем, решение о разрешении выгодно обоим президентам США – и действующему, и новому. Байден теперь сможет сказать, что уходит с чистой совестью и выполнил все обязательства перед Украиной, более того, даже превысил ожидания и предоставил ATACMS. А наша внешнеполитическая риторика базировалась на утверждении, что Запад не даёт нам выиграть войну, мол, вот дал бы нам ATACMS – мы бы выиграли. Теперь, соответственно, за два месяца до инаугурации Трампа ATACMS дали. И этого срока более чем достаточно, чтобы продемонстрировать США эффективность использования этих ракет и изменение ситуации на поле боя.

Теперь вступивший в должность Трамп сможет сказать Киеву, мол, у вас уже есть все "вундерваффе", которые вы от нас хотели, кроме ядерного оружия, но это не привело к перелому ситуации на поле боя. Тогда Украина оказывается в дипломатической ловушке, когда аргументировать дальнейшие нарративы о недостаточной военно-технической помощи Запада и отсутствии прогресса мы не сможем. Соответственно, так мы даём козырь Трампу, который будет требовать окончания войны, аргументируя это тем, что у нас всё есть, но победы нет. Трамп будет заставлять нас сесть за стол переговоров.

Впрочем, разрешение бить по России – это давление и на Москву, не только на Киев. Ранее Путин заявлял, что разрешение использовать американские дальнобойные ракеты по территории России будет расцениваться Москвой как непосредственное участие США в войне. Он говорит о том, что, во-первых, информацию о целях ударов Украина может получить только от спутниковой разведки, то есть от стран Запада. Во-вторых, он говорит что сам пуск осуществляется операторами США. Соответственно, Путин делает вывод: если будут удары по России, их будут осуществлять военнослужащие США, которые находятся на территории Украины.

Именно так и немцы аргументируют то, почему не дают Украине Taurus: просто предоставить Taurus – это передать "железо", их надо ещё и обслуживать, и иметь возможность эксплуатировать. Соответственно, должны быть немецкие специалисты, а Германия не готова на это пойти, потому что так она будет стороной войны со всеми последствиями, в том числе по Германии может что-то прилететь.

Но вернёмся к тому, как теперь США смогут давить на Россию. План Трампа говорит о демаркационной линии протяжённостью 1300 км. Почему именно 1300 км? Речь идёт о том, что линия самого фронта – это 900 км, 300 км – это отрезок госграницы между Сумской и Харьковской областями, а 100 км – это участок в Курской области, который контролируется ВСУ.

Фактически Трамп загоняет Путина в тупик: мол, если Путин хочет договариваться о заморозке непосредственно по линии боевых действий, хорошо, пусть, но ведь боевые действия идут не только в Украине, но и на территории России. Путин теперь не может возразить, потому что это он предложил учитывать территориальные достижения. Даже если ВСУ на территории России будут контролировать одно село с двумя жителями, всего 10 км кв, это будет очень серьёзный репутационный удар по Путину, поскольку это признание украинского присутствия на российской территории. Это будет иметь серьёзные последствия для России и создаст колоссальные политические проблемы для самого Путина. То есть это подводные камни для России.

Поэтому главный театр боевых действий сегодня – это не Донецкая область, не Покровское или Кураховское направления, а Курщина. В Курской области происходят бешеные атаки, и россияне пытаются любой ценой вытеснить наши подразделения оттуда, потому что Путин прекрасно понимает дальнейшие возможные сценарии.

Удары США позволили наносить именно по Курской области, чтобы иметь возможность говорить России, что ВСУ будут бить западными ракетами не по всей её территории, а исключительно там, где идут боевые действия. Это хитрый дипломатический ход, то есть разрешение вроде бы и дали, но оно очень ограниченное. Именно здесь собака и зарыта.

Для Украины это разрешение, как мёртвому припарка. Потому что очень ограниченное использование, мы даже не сможем бить по другим территориям России, кроме Курщины. Именно поэтому рано радоваться. Но, вместе с тем, это и для россиян "привет". США дали нам сигнал, что готовы поддержать украинское присутствие в Курской области, как единственный возможный вариант сломать планы Путина, более того, готовы предоставить Украине ATACMS. Это соломонова, то есть хитрая, политика. Украине, таким образом, дают возможность удержать территории России в Курской области.

Почему Украине разрешили бить американскими ракетами только по одному региону России – всё просто: потому что количество ракет ATACMS ограничено. Условно говоря, если будет предоставлена сотня этих ракет, и удары ими будут распылены по всей территории РФ, это не будет иметь смысла. Ну, ударим мы по складу в Брянской области, потом – в Воронежской, потом – где-то ещё, противник минимизирует потери, и всё. А если сто ATACMS будут использованы концентрированно, по одной территории, ограниченно, эффект будет более ощутимым.

Так что мы не можем исключать того, что это решение о разрешении было принято двумя президентами США, оно согласовано и удовлетворяет обоих. С Байдена оно снимает ответственность за предоставление или непредоставление помощи Украине, а Трампу даёт возможность давить на Украину. А для России это сигнал о том, что США готовы к эскалации.

Кстати, разрешение бить американскими ракетами по России предоставляется на фоне повышения ставок Путиным. Речь идёт не только о вступлении КНДР в войну, но и о последней массированной ракетной атаке.

Вспомните историю с предполагаемым телефонным разговором Трампа и Путина. Был этот разговор или нет, проскочил один месседж: Трамп просил Путина не прибегать к эскалации и не бить по украинской энергосистеме. Путин ответил на это поднятием в воздух стратегических бомбардировщиков, но пуск тогда не состоялся. Таким образом, Путин показал, что вроде бы готов прислушиваться к советам США и договариваться. А потом показал, что, если Украина не готова договариваться, то будут последствия – и осуществил массированную ракетную атаку. Удар состоялся после телефонного звонка Шольца Путину. Звонок был согласован с другими странами, и Шольц выражал коллективное видение Британии, Германии и США (на Шольца, как на человека, уходящего в политическое небытие, переложили всю ответственность). И теперь, после ракетного удара, на Западе смутились от такой наглости Российской Федерации – как это, плюнуть на коллективное решение Запада и затоптать их репутацию? Вот Путин и получил в ответ разрешение на использование американских ракет Украиной по территории России.

Путин ответит на всё это дальнейшими ударами по украинской энергетической инфраструктуре. У него есть только одна возможность отвечать. Ведь он сейчас не может решить даже свою основную задачу – выход на границы Донецкой области.

На использование тактического ядерного оружия Путин не пойдёт. Он не субъектен в принятии такого решения – товарищ Си будет категорически против. Индия и Китай объяснили Путину, что война войной, но ядерная тема должна вообще быть снята с публичного пространства.

Поэтому в ответ мы можем ждать от России усиления ракетных ударов и атак БПЛА. Причём, заметьте, Путин же, собака, бьёт не только по энергетической инфраструктуре, но и по гражданской. Таким образом, он показывает возможные сценарии: продолжение ударов по энергетике и масштабирование ударов по гражданской инфраструктуре.

Дмитрий Снегирёв, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред