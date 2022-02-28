Почему Путину совсем не страшно дать команду о ядерном ударе

Пора понять, что Путин способен дать команду и нанести ядерный удар / Reuters

А теперь прикиньте, каково ему.

Заглядывать в глаза всякому, кто ставит на стол тарелку с супом. Гадать, не смазал ли кто-нибудь ложку или бельишко бесцветной дрянью, ранее предназначавшейся Навальному. Думать, не заступил ли в ночную охрану человек по фамилии, допустим, Зубов. В каждом приближающемся военном видеть полковника Штауффенберга...

Знать, что весь список "Форбс" хочет твоей смерти, причем русский "Форбс" – за многолетние унижения – смерти по возможности мучительной. Знать, что твоей смерти (по возможности скорейшей) хочет и весь мир. Догадываться, что твое существование – большой геморрой даже для твоих собственных детей. Что быть твоим близким унизительно, да уже и опасно.

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Понимать, что тебе теперь не будет на Земле места роднее, чем бункер в Алтае. Что ты уже под землей, в сущности. Что давно опостылевший Шойгу тоже может сдать однажды, когда припечет по-настоящему. Что тобой мечтает расплатиться с миром весь этот покорный Совет безопасности. Что крысы побегут с корабля вот-вот... Уже побежали, постукивая хвостиками твоих банковских реквизитов. Что впереди у тебя – клетка или (см. выше).

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И нет за душой ничего, что окупало бы страдания: ни идей, ни принципов, ничего. Что ты просто хотел сладко жить – и сам не понял, как это все случилось. Когда ты зашел в дьявольскую ловушку власти, из которой нет выхода... И хочется проснуться в Дрездене – молодым и с пивком в руках, а просыпаешься с оборвавшимся стариковским сердцем все там же, в бункере.

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Прикиньте все это – и пожалейте его по-человечески.

А в следующую секунду поймите наконец, что отдать команду о ядерном ударе в таком раскладе – это совсем не страшно.

Виктор Шендерович, российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий