Почему Путину нужно закончить войну с Украиной до 9 мая

Российская армия быстро разлагается, окончательно превращаясь в толпу мародеров

Поступает информация о чудовищных бесчинствах и мародерстве российских вояк в Буче и других украинских городах, о том, что они все чаще отказываются идти в бой, о предстоящих поставках в Украину тяжёлого вооружения из США и Европы, о "прогрессе на мирных переговорах" и возможной встрече Путина с Зеленским.

Путину кровь из носу нужно закончить войну имитацией победы до 9 мая, об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на западные разведки, да это и так понятно.

Время работает на украинцев. Оккупационная российская армия быстро разлагается, окончательно превращаясь в толпу мародеров, и, очень вероятно, скоро просто панически побежит. Теперь в переговорах и "мирном соглашении" Россия с военной точки зрения заинтересована гораздо сильнее, чем Украина. Украинцы могут вести себя с Кремлём с позиции силы. Главное – не вестись на путинский блеф и не дать себя обмануть.

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Смысл "мирных" переговоров для Путина предельно прост. Для него они – продолжение войны на уничтожение Украины другими средствами. Не получилось силой – пытается взять коварством.

Расчёт в том, чтобы с помощью имитации мирного процесса демобилизовать и расколоть противников (как в Украине, так и на Западе). А потом вновь ударить с усилившихся позиций.

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Мирный договор с Путиным невозможен. Это патологический лжец, который в любой момент может отказаться от своих обязательств. Невозможно договариваться о правилах честной игры с шулером или о гарантиях безопасности с рэкетиром-беспредельщиком. Любой договор с Путиным будет стоить дешевле бумаги, на которой написан. Он никогда не откажется от своей идеи-фикс – вернуть Украину в имперское стойло.

Мир в Украине возможен только через победу над путинской Россией. Иного не дано.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"