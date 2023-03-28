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Почему Путину не удается помешать поставкам оружия в Украину

Алексей Голобуцкий

заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

28 марта 2023, 06:38
Почему уничтоженные "Хаймарсы" есть только в отчетах Миноброны рф, а проблему вынужден комментировать даже президент рф?
Почему Путину не удается помешать поставкам оружия в Украину
Путина раздражает, что западная техника беспрепятственно поступает на фронт / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Глянул последнее интервью "бункерного деда". Он на днях решил через длинный стол пообщаться с ручным журналистом. Это тот самый разговор, где он рассказал о ядерном оружии для Лукашенко и 1500 танках за год для фронта. И только один раз Путин почувствовал дискомфорт. От вопроса, который, как извиняясь сказал журналист, "хотят задать многие россияне": почему западная техника беспрепятственно попадает на фронт? И неуверенный ответ диктатора. Цель, говорит, такая есть "спустя рукава никто не относится", но украинцы везут ее, мол, очень скрытно и по ночам.

Почему у россиян ничего не выходит на этом направлении, почему уничтоженные "Хаймарсы" есть только в отчетах Миноброны рф, а проблему вынужден комментировать даже президент рф? Ответ кремлевскому журналисту, вместо мямления Путина, в понедельник дали из Киева. СБУ обезвредила фсбшну сеть, которая должна была сорвать поставки западного оружия на линию фронта. Агенты ФСБ собирали данные о маршрутах движения воинских эшелонов и локации складов боеприпасов. По их данным должны были состояться диверсии и ракетные удары на путях снабжения. Кадры Кремль готовил не один год. Сеть была создана ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения, а 24 февраля активирована. Среди агентов, которым теперь светит пожизненное, и один из помощников действующего нардепа.

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Излишне говорить, что разоблачение подобной сети – это десятки единиц спасенной техники и, самое главное, сотни спасенных жизней наших. А госизменников с начала вторжения Служба, по официальным данным, арестовала более 600. В том, что РФ не смогла провести ни одной удачной операции по уничтожению нашего оружия во время его доставки на фронт, заслуга далеко не только "темных украинских ночей", но и наших спецслужб. Путин, правда, в своем интервью об этом не расскажет.

Источник

Владимир Путин
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