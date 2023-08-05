Почему путинская Россия не может сложиться, как карточный домик

Россию не следует сравнивать с поздним СССР / колаж: Главред, фото: УНІАН

Я, вообще, оптимист. И продолжаю надеяться на позитивные перемены в России. Однако некоторые обстоятельства заставляют в них сомневаться.

Принято сравнивать путинскую Россию с поздним СССР. Мол, кажущийся незыблимым режим однажды быстро и неожиданно сложится как карточный домик.

Однако ситуация изменилась. В СССР была контрэлита - потенциально оппозиционная, влиятельная интеллигенция, которая, как только власть отпустила вожжи, перехватила влияние на общество.

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Во время перестройки советская творческая интеллигенция обеспечила общественную поддержку т.н. демократических сил в их борьбе с коммпартией и подготовила крах СССР.

В курилках советских НИИ, в дыму дешёвых сигарет бродил призрак будущих революционных перемен. Это не просто метафора. Приведу близкий мне пример. Мой отец Вилен Эйдман и его племянник Борис Немцов работали в теоретически отделе Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ) в Горьком (Нижнем Новгороде). Еще во время "застоя" атмосфера там была более чем либеральная. Причём вольными разговорами в курилке дело не ограничилось. Как оказалось, в этом скромном научном отделе буквально созрел настоящий "кадровый резерв" будущих революционных перемен. Четыре из примерно десяти сотрудников отдела стали депутатами-демократами (двое - Съезда народных депутатов России (1990), один Горьковского (потом Нижегородского) областного совета, ещё один - Госдумы РФ).

Советская интеллигенция могла влиять на "глубинный народ". Её уважали. Быть ученым, писателем, даже журналистом было престижно. Звание доктора и даже кандидата наук вызывало пиетет. А академики были просто небожителями. Сейчас все они втоптаны в грязь.

Помню, как я раздавал предвыборные листовки Немцова ранним утром у проходной ГАЗа в 1990 году. Невеселые похмельные работяги охотно брали их, громко костеря коммунистов, с уважением отзывались о молодом кандидате наук, который "пусть и еврей", но "голова".

Сейчас такое просто невозможно. Интеллигенция полностью дискредитирована и потеряла уважение населения.

Никакой контрэлиты нет. Правящую бюрократию некому подвинуть. Главный возмутитель спокойствия - уголовник Пригожин, предводитель банды убийц.

В отличие от советской интеллигенции, пришедшая ей на смену креативного-хипстерская среда, к которой принадлежат большая часть активных оппозиционеров, не пользуется авторитетом у большей части населения.

Она не может сформировать влиятельную контрэлиту, пользующуюся поддержкой "глубинного" большинства. Бандиты сейчас влительны и уважаемы. Молодые либеральные, образованные горожане, хипстеры и креативщики, пацифисты и феминистки - чужие в этой стране. Боюсь, что власть у первых лиц нынешней правящей верхушки способны перехватить только вторые и третьи в ней. Российским оппозиционерам и после падения Путина ничего не светит.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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