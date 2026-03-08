Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему Путина сливает собственное окружение: Эйдман раскрыл причину

Игорь Эйдман
8 марта 2026, 19:53
Большая часть элиты, вероятно, хотела бы принять предложения Трампа по заморозке войны, но Путин, похоже, не собирается останавливаться.
Путин
Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

На фоне странных информационных инцидентов вокруг Путина все чаще раздаются предположения о возможных процессах внутри российской элиты. Опубликованное неудачное видео обращение и данные социологического опроса о падении рейтинга диктатора РФ могут свидетельствовать о внутренней борьбе и попытках подготовить общество к изменению политического курса. Политолог Игорь Эйдман анализирует эти сигналы и объясняет, может ли российская верхушка готовиться к отстранению Путина от власти. Детальнее — в материале.

Путина готовятся слить?

Этой ночью на официальных российских пропагандистских телеграм-каналах неожиданно выложили черновой вариант записи путинского поздравления женщин с 8 марта, где он выглядит неуверенно и жалко: кашляет, запинается. Видео быстро заменили отредактированным, но оно успело разойтись по сети. Я думаю, что это, скорее всего, не случайность, а сознательная провокация против российского диктатора. Таких совпадений не бывает. Несколько государственных структур следят за тем, чтобы не было подобных провалов: администрация президента, спецслужбы.

видео дня

О том, что Путина сливает собственное окружение, говорит и то, что накануне этого конфуза был обнародован так называемый спонтанный опрос ВЦИОМ, который показал рекордно низкий с начала войны рейтинг Путина - меньше трети. Такие опросы, где респондент должен сам назвать фамилию политика, которому доверяет, проводятся регулярно, но публикуются редко, потому что по понятным причинам дают Путину гораздо худшие результаты, чем опросы, где респонденту предлагают прямо высказать отношение к президенту.

В 2019 году уже был скандал, когда подобный опрос показал низкий рейтинг Путина. После этого ВЦИОМ на какое-то время вообще перестал публиковать такие данные и перешёл к опросам с заранее сформулированными вариантами ответов.

И вот сейчас он вдруг публикует очень плохие для Путина результаты спонтанного опроса. Я хорошо знаю, как работает эта организация. Без согласования с начальством из президентской администрации ничто важное в публичное пространство выйти не может. Значит, кто-то на самом верху дал руководству ВЦИОМ указание опубликовать информацию о падении рейтинга Путина и о том, что россиянам надоела война.

Эти два информационных повода (позорные видео и данные опроса) могли быть созданы только административно на самом верху - например, кем-то вроде Кириенко - или за большие деньги каких-то олигархов.

В любом случае похоже, что российская верхушка сливает Путина. С одной стороны, она опозорила его перед населением, показав слабым, старым и больным. С другой - продемонстрировала, что его рейтинг уже далеко не так высок и продолжает падать.

Одновременно из разных социологических источников начинают распространяться сигналы о том, что общество устало от войны. Всё это выглядит как информационная подготовка к смене курса режима.

Большая часть элиты, вероятно, хотела бы принять предложения Трампа по заморозке войны, но Путин, похоже, не собирается останавливаться. К тому же на фоне похищения Мадуро и убийства Хаменеи его положение становится всё более слабым и уязвимым, и это в Кремле прекрасно понимают.

Возможно, все эти странные конфузы Путина - только первые признаки подготовки к отстранению его от власти.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Игорь Эйдман Путин новости Путин болен
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

19:30Украина
Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

18:31Украина
Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

18:13Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Последние новости

20:35

Гороскоп на завтра 9 марта: Девам - хорошие новости, Скорпионам - проблема

20:35

Зачем выносить подушки и одеяла на улицу в марте: простой лайфхак удивил многих

20:14

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикосаВидео

20:08

Как правильно сушить волосы: ошибки, которых лучше избегать

19:53

Почему Путина сливает собственное окружение: Эйдман раскрыл причинумнение

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
19:30

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

19:02

Потепление в Житомирской области: синоптики предупредили о резком скачке температуры

18:33

Крымскотатарский след: какие привычные украинские слова имеют тюркские корни

18:31

Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

Реклама
18:13

Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

18:12

Что будет с человеком, если он будет лгать: священник назвал последствия

17:43

Украина – Швеция: сборная столкнулась с кадровыми проблемами, кто не сыграет

17:28

"Военная мафия": МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка

17:15

Melovin высказался об изменах в отношениях с экс-женихом: "Будет ли парень"

17:04

Украина направит специалистов на Ближний Восток: Зеленский раскрыл цель миссии

16:51

Вырастут действительно крупные клубни: чем стоит обработать картофель перед посадкой

16:27

ВСУ освободили более 400 километров территорий: Зеленский назвал направление

16:06

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

15:53

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

15:47

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

Реклама
15:27

РФ готовит весеннее наступление: Зеленский раскрыл, какие города являются целью врага

15:01

Ситуация на Ближнем Востоке меняет правила: эксперт раскрыл риски для Украины

14:33

Украину накрывает весеннее потепление: где будет теплее всего

14:27

Международный женский день: как звезды поздравляют с 8 марта

14:17

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в историиВидео

14:03

В Эйфелевой башне есть секретная комната на высоте 285 метров: зачем она нужна

12:51

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

12:19

Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под СумамиФото

12:10

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

11:57

Заморозки ни при чем: что на самом деле уничтожает урожай абрикосов

11:53

Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

11:52

Путин опозорился неудачными дублями поздравления с 8 марта

11:12

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

10:57

Будет почти +20 градусов: синоптики удивили внезапным изменением погоды

10:32

"Сегодня будут переговоры": важное заявление Зеленского об атаках РФ

10:14

Что означают наклейки на бананах: секретные коды, которые стоит знать

09:58

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

09:49

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 марта (обновляется)

Реклама
09:00

Валютный рынок Украины: чего ожидать с 9 по 15 марта

08:59

Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены с Покровского направления

08:53

Гороскоп Таро на завтра 9 марта: Ракам - оставаться собой, Девам - план на будущее

08:40

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолеям - скандал, Львам поможет интуиция

08:40

Двух слов связать не может: дочь Лорак высмеяли за поведение

08:22

Андрусив о топливной панике: цены растут, но государство может это остановитьмнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 8 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Никаких оснований так считать": Трамп ответил, видит ли он помощь России Ирану

08:07

Что будут носить весной 2026 года: главные тенденции модной обуви

07:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять