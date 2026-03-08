Почему Путина сливает собственное окружение: Эйдман раскрыл причину

Большая часть элиты, вероятно, хотела бы принять предложения Трампа по заморозке войны, но Путин, похоже, не собирается останавливаться.

https://opinions.glavred.info/pochemu-putina-slivaet-sobstvennoe-okruzhenie-eydman-raskryl-prichinu-10747175.html Ссылка скопирована

Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

На фоне странных информационных инцидентов вокруг Путина все чаще раздаются предположения о возможных процессах внутри российской элиты. Опубликованное неудачное видео обращение и данные социологического опроса о падении рейтинга диктатора РФ могут свидетельствовать о внутренней борьбе и попытках подготовить общество к изменению политического курса. Политолог Игорь Эйдман анализирует эти сигналы и объясняет, может ли российская верхушка готовиться к отстранению Путина от власти. Детальнее — в материале.

Путина готовятся слить? Этой ночью на официальных российских пропагандистских телеграм-каналах неожиданно выложили черновой вариант записи путинского поздравления женщин с 8 марта, где он выглядит неуверенно и жалко: кашляет, запинается. Видео быстро заменили отредактированным, но оно успело разойтись по сети. Я думаю, что это, скорее всего, не случайность, а сознательная провокация против российского диктатора. Таких совпадений не бывает. Несколько государственных структур следят за тем, чтобы не было подобных провалов: администрация президента, спецслужбы. видео дня

О том, что Путина сливает собственное окружение, говорит и то, что накануне этого конфуза был обнародован так называемый спонтанный опрос ВЦИОМ, который показал рекордно низкий с начала войны рейтинг Путина - меньше трети. Такие опросы, где респондент должен сам назвать фамилию политика, которому доверяет, проводятся регулярно, но публикуются редко, потому что по понятным причинам дают Путину гораздо худшие результаты, чем опросы, где респонденту предлагают прямо высказать отношение к президенту.

В 2019 году уже был скандал, когда подобный опрос показал низкий рейтинг Путина. После этого ВЦИОМ на какое-то время вообще перестал публиковать такие данные и перешёл к опросам с заранее сформулированными вариантами ответов.

И вот сейчас он вдруг публикует очень плохие для Путина результаты спонтанного опроса. Я хорошо знаю, как работает эта организация. Без согласования с начальством из президентской администрации ничто важное в публичное пространство выйти не может. Значит, кто-то на самом верху дал руководству ВЦИОМ указание опубликовать информацию о падении рейтинга Путина и о том, что россиянам надоела война.

Эти два информационных повода (позорные видео и данные опроса) могли быть созданы только административно на самом верху - например, кем-то вроде Кириенко - или за большие деньги каких-то олигархов.

В любом случае похоже, что российская верхушка сливает Путина. С одной стороны, она опозорила его перед населением, показав слабым, старым и больным. С другой - продемонстрировала, что его рейтинг уже далеко не так высок и продолжает падать.

Одновременно из разных социологических источников начинают распространяться сигналы о том, что общество устало от войны. Всё это выглядит как информационная подготовка к смене курса режима.

Большая часть элиты, вероятно, хотела бы принять предложения Трампа по заморозке войны, но Путин, похоже, не собирается останавливаться. К тому же на фоне похищения Мадуро и убийства Хаменеи его положение становится всё более слабым и уязвимым, и это в Кремле прекрасно понимают.

Возможно, все эти странные конфузы Путина - только первые признаки подготовки к отстранению его от власти.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред