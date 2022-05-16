Почему Путина скоро снесут

В России уже много желающих отстранить Путина / Фото Reuters

Как думаете, кто карлика снесет первым – силовики, олигархи или толпа?

Судите сами, в его поведении есть три характерные модели: ГэБэшная (где вырос и сделал карьеру), бандитская (где родился и научился зарабатывать), ордынская (архетип, свойственный всей электоральной толпе).

Все эти модели строятся на силе, жестокости и лидерстве. И ни одна из них не предполагает провала лидера. Если он потерпит поражение, он теряет легитимность, и его меняют, устраняя доступными способами.

Так было всегда. Даже в советское время.

Что Путин хотел, и что реально мы имеем на сегодня.

1. Денацификация Украины. Он не объяснил, что это, но.

Вместо этого мир получил наиболее сплоченную нацию Европы, где каждый второй если не в ВСУ или ТРО, то в гуманитарном штабе; где украинская диаспора (пятая по численности в мире) наконец почувствовала связь с Украиной и активно включилась; где бизнес перестроился на военные нужды; где дети во дворе хором поют песню УПА "Ой, у лузі червона калина".

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2. Демилитаризация Украины.

Вместо этого "вторая армия мира" получила по полной от 21-й армии мира. К тому же, в Украину начали поставлять системы вооружения, которых у нее не было: современные дроны, гаубицы, системы ПВО, танки и бронированные машины и тому подобное. Россия при этом получила сложности с производством собственных современных систем вооружения из-за санкций и зависимости от западного импорта.

3. Отодвинуть НАТО и Запад от границ России.

Вместо этого Путин получил Швецию и Финляндию уже на пороге в НАТО, а также ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз.

4. Уничтожить Украину.

Вместо этого Украину посетили лидеры двух десятков государств, чего не было никогда раньше в рамках одного месяца. Украинский президент выступил в десятках парламентов мира и сегодня номинирован на звание самого влиятельного человека по версии журнала Times. А украинцы начали массово публиковать исторические факты об Украине, которые ставят под сомнение легитимность России.

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5. Прирост территорий.

Вместо этого офицеры РФ массово продают жилье в Крыму, потому что явно понимают, к чему все идет. Соседние с Украиной территории регулярно слышат и видят странные "хлопки" и готовятся к их распространению по территории РФ.

6. Продавать свои энергоресурсы за деревянные рубли.

Вместо этого Путин получил движение Евросоюза к эмбарго на покупку нефти и нефтепродуктов, что раньше трудно было даже представить.

7. Иметь Россию в клубе первых стран, определяющих судьбы мира.

Вместо этого лидер РФ стал изгоем и нерукопожатным для западного мира. А Россия превращается в сырьевой придаток Китая и Индии, который продает им нефть с любым дисконтом, "лишь бы взяли".

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8. Иметь сильную растущую экономику.

Вместо этого Россия за год потеряет, как минимум, 10% ВВП. К тому же, она получила замораживание активов на $400 млрд и обнищавших олигархов-бандитов, потерявших более $50 млрд. Плюс усилилось технологическое отставание от Запада из-за санкций, а также для РФ закрылись триллионные западные рынки.

9. Иметь высокий рейтинг в своей зомбированной стране.

Но десятки тысяч убитых российских солдат Путину уже не спрятать. К тому же, пустые полки, дефицит, отъезд миллионов россиян за рубеж, рост безработицы уже задали тренд падения рейтинга карлика, который падает со скоростью 1,5% в месяц.

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Если вернуться к первоначальному тезису, ответьте на вопрос. Кто первый снесет карлика – ГеБешники (Патрушев уже на стреме), бандиты, сросшиеся с олигархами (уже не тихо ворчат), или дикие ордынцы, что не видели унитазов.

Мне все равно – кто. Но, уверен, процесс необратим, и результат будет очень скоро.

Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"