Почему Путина нервно трясёт от происходящего в РФ

Путин трясёт ядерным оружием не потому, что у него всё хорошо.

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Путин и ситуация в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот з YouTube, скриншот с видео

Прошли сутки.

1. Путин никак словами не прокомментировал инциденты в Севастополе и Дагестане. Очевидно, чтобы не выглядеть глупо. Потому что от первого лица толкать чушь об "украинском следе" на Кавказе, или о "целенаправленном ударе по гражданским", когда сами же росвоенные клянутся, что "сбили ракету с курса", это совсем ниже плинтуса.

Тем более, до сих пор нет ясности, чья ракета. Было достаточно времени для предъявления доказательств. К тому, что они могут показать впредь, у всех будет ноль доверия. Поэтому начались игры в демарши МИД и т.д.

видео дня

Россия "ответила" в свойственной манере – ровно в 12.00, а затем в 12.30 ударила (предварительно) искандерами по гражданским в Покровске, уже 4 погибших и более 30 раненых. Утром был удар по Одессе. Очевидно, это и есть та "месть США", о которой всё это время кудахтали в Москве. Т.е., от ненависти к Вашингтону Путин убивает людей, которых вроде как собирался "освободить".

Разрывы между реальностью и действиями росвластей случаются всё чаще и становятся всё более масштабными. Причина – накапливающиеся проблемы, которые можно спрятать только в полностью альтернативной картине мире.

2.Пример. После снятия Шойгу, новый министр Белоусов отметился броской фразой: можно ошибаться, но нельзя врать.

Читаем сводку МО РФ за минувшие сутки.

По данным МО РФ, за сутки потери Сил обороны Украины якобы составили до 2005 человек. Структуры потерь нет, да она и не нужна – цифры взяты с потолка. Зачем это делать, когда уже буквально все в самой РФ (!) поглумились над их манерой отчитываться, загадка.

МО РФ сообщает, что вчера они "сбили" четыре ракеты пэтриот. Вопрос – чем, если это зенитные ракеты? Единственное объяснение – от обратного. Россия что-то запустила по Украине, пэтриоты это сбили, но в росстатистике это теперь интерпретируется как уничтожение американских ракет. Ну, логично. В этой логике россияне вчера "сбили" 6 атакамсов – пунктом управления, радаром и пусковыми установками в Крыму.

Если вы хотите преисполниться мощью украинской армии, знайте, что по состоянию на 24 июня российские войска "уничтожили":

• 613 (!) украинских самолётов;

• 276 вертолётов,

• 26,5 тыс. БПЛА,

• 533 ЗРК,

• 16416 (!!!) танков и ББМ,

• 1348 РСЗО (!!!!)

• 10805 орудий полевой артиллерии и миномётов и почти 23 тыс. автомобилей специальной военной техники!

Стыдитесь все, кто говорит, что нашей армии чего-то не хватает. Удивительно, что с такой армадой мы до сих пор не форсируем Волгу.

Иначе положение дел на фронте в РФ не объяснить…

3. По официальным данным, в Дагестане убито 20 человек (это без нападавших), из них 15 – "правоохранители". Полсотни пострадавших, есть тяжёлые. Неудивительно, что в такой обстановке вовлечение Кавказа в "СВО" снижается. Зато в РФ разгорается битва за наёмников.

По данным "Новой газеты. Европа", 51 регион РФ ввёл дополнительные выплаты для наёмников и как минимум раз их повышал. Средний размер выплат за два года вырос в 80 раз. Основной рост – в 2024 году.

Часть регионов не платит ничего, потому что заведомо проигрывает конкуренцию. Например, в Пскове доплата ноль, ибо люди едут наниматься через Питер. Деньги из Питера – гробы в Псков. Разовая доплата наёмникам в бедных регионах превышает средний доход в десятки раз (в Адыгее – в 55 раз). Но даже при таких цифрах есть проблемы.

Это то, о чём я раньше писал. Часть людей готовы воевать за бОльшие или меньшие деньги. Но большинство не готово воевать ни за какие деньги. Тогда остаётся только массовая принудительная мобилизация, на которую Кремль идти не хочет.

При всех проблемах у нас эти моменты тоже надо видеть. Путин трясёт ядерным оружием не потому, что у него всё хорошо.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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