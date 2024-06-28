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Почему Путин выпрашивает у Ким Чен Ын войска?

Александр Коваленко
28 июня 2024, 08:10
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Ким Чен Ын не пошёл на отправку боевых подразделений для нужд РОВ. По крайней мере пока.
Ким Чен Ын, Путин
Ким Чен Ын и Путин на встрече в июне 2024 / Скриншот с YouTube

Вместо 100500 северокорейских спецназовцев и "Киев за 3 дня", согласно публикуемым данным уважаемых аналитических структур, КНДР отправит инженерные войска на Донбасс, в первую очередь для восстановления инфраструктуры Донецка, в количестве до 3-4 бригад.

Собственно...

Инженерные бригады это не боевые подразделения, штурмовать они позиции не будут, а вот возводить фортификации и прочее - да. То есть, если эта информация подтвердится, Ким Чен Ын не пошёл на отправку боевых подразделений для нужд РОВ. По крайней мере пока...

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В остальном, возникает вопрос: а куда подевались российские инженерные войска, если путину пришлось выпрашивать их у Ына?

И как тут не вспомнить уже установленный в июне рекорд потерь российской спецтехники. Июнь июнем, но за весь период полномасштабной войны это 2 409 ед. Две тысячи четыреста девять. И в этом количестве отображены в том числе и инженерные войска вс рф.

Разумеется, достоверность информации уважаемых коллег уже увидим по факту, уже в июле. Но, в любом случае, прецедент показательный, особенно для наших международных партнёров. Наёмники - это наёмники, а регулярные войска, пускай и инженерные - это регулярные войска.

Шёл третий год войны...

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Ким Чен Ын Владимир Путин Александр Коваленко КНДР
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