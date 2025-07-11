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Почему Путин вдруг заговорил о необходимости снижения военных расходов

Игорь Липсиц
11 июля 2025, 06:11
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Путину приходится это учитывать: если тебя предает окружение, долго не удержишься у власти и даже в живых.
Почему Путин вдруг заговорил о необходимости снижения военных расходов
Владимир Путин / Скриншот YouTube

Россия и Путин поставили себе задачу в 2025 году обязательно одержать победу над Украиной и добиться прекращения войны, потому что дальше экономика не выдержит. Поэтому сейчас они будут тратить все, что есть, и производить, сколько могут (и сколько не могут), чтобы подавить Украину и обеспечить себе такую выгодную переговорную позицию, чтобы она могла гарантировать нужный им результат. Картина именно такая, поскольку дальше ситуация становится тревожной. И то, что Путин вдруг заговорил о необходимости снижения военных расходов, означает, что даже его ближайшее окружение сетует. Поскольку экономика начинает трещать по швам, это уже та беда, от которой им нельзя отмахнуться.

Какое-то странное выступление людей на Петербургском экономическом форуме, когда они начали говорить о проблемах, которые мучают российскую экономику, - как раз об этом. Это своего рода очень тихий, максимально лояльный - с подчеркнутым уважением к "государю-императору" - но все-таки бунт.

Путину приходится это учитывать: если тебя предает окружение, долго не удержишься у власти и даже в живых. А окружение начинает раздражаться, потому что потери уже слишком велики, а ситуация в экономике становится слишком уж мрачной. Поэтому единственный шанс Кремля сейчас - максимально быстро задавить Украину, нанести ей серьезные потери и захватить как можно больше, чтобы потом было чем торговаться и чем жертвовать, добиваясь нужного себе решения.

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На мой взгляд, это своего рода "психологическая атака". Потому что дальше удерживать нынешний уровень военных расходов и степень милитаризации экономики Россия уже будет не в состоянии. Тогда придется радикально менять образ жизни в стране и двигаться в сторону Северной Кореи с максимально жестким ограничением свободы и потребления населения, передачей всех денег только на войну. Такой вариант тоже возможен, но это неприятная модель, которой Путин попытается избежать.

Игорь Липсиц, специально для Главреда

О персоне: Игорь Липсиц

Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) - российский ученый, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия.

На сегодня является один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

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Игорь Липсиц
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