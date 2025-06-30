Почему Путин снова заговорил о переговорах

Путину нужны какие-то миротворческие результаты, а их нет и пока в Кремле не планируются.

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Путин пытается персонально для Трампа сыграть актерский этюд доброго миротворца / фото: GettyImages

Новое извержение миротворческо-переговорной риторики Путина рассчитано на одного единственного человека - Трампа. После короткой войны между Израилем и Ираном вдруг выяснилось, что заокеанский друг Путина может внезапно применить силу, а не только месяцами рассказывать о "двух-трех неделях".

Да, конечно, бомбить бункер Путина Трамп не будет. Но - объявить новые санкции или наконец начать передавать Украине новые партии оружия - вполне может. Тем более, что как-то очень уж издевательски выглядят бесконечные рассказы Трампа о его разговоре с Путиным, когда тот "предложил помощь с Ираном", а Трамп ответил, что лучше "помоги мне с Россией..."

Так вот, Путин и пытается персонально для Трампа сыграть актерский этюд доброго миротворца. До сих пор же получалось. Но кризис жанра уже ощущаются. Надо какие-то миротворческие результаты, а их нет и пока в кремле не планируются.

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Кто такой Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) - украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская Солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием - магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодежь Украины", "Развитие государства", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), - экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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