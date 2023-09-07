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Почему Путин готовится праздновать день победы 09.05.2025

Вадим Денисенко
7 сентября 2023, 06:12
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Начать подготовку к такому празднованию за полтора года - это конечно неординарное событие и оно явно выходит за пределы простого празднования.
Почему Путин готовится праздновать день победы 09.05.2025
Праздновать Путину будет нечего / коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

С большой долей вероятности можем считать, что Путин поставил себе новый дедлайн окончания войны - восьмидесятилетие победы в Отечественной войне. Но также, с большой долей вероятности можем сказать, что этот день не станет праздничным для Путина.

Путин провел долгое совещание по этому поводу (не первое, но первое такое масштабное). Начать подготовку к такому празднованию за полтора года - это конечно неординарное событие и оно явно выходит за пределы простого празднования. Собственно этот праздник, судя по всему, в голове Путина и его окружения сводится, как минимум, к трем аспектам:

1. Полное единение россиян вокруг идеи победы и Путина, как ее олицетворение. На этом фоне стоит обратить внимание на то, что мартовские президентские выборы уже не рассматриваются, как собственно выборы, это референдум о праве Путина на безлимитную (во всех аспектах) войну. Если еще проще: это референдум о том, что война важнее холодильника. Это самый болезненный вопрос для Кремля, ведь проблемы с рублем и рост цен стал ключевой проблемой для всего российского населения. Игра, которую вел Путин последние полтора года сводилась к простой формуле: "главное, что не стало хуже" сейчас начала трещать по швам. Народ во всех опросах говорит, что стало хуже, а потому сейчас ключевой аспект пропаганды Кремля судорожно ищет замену этой формуле: уж больно видно, что жизнь в материальном плане ухудшается. И собственно эта, пока еще не известная, формула станет основой информкампании на следующий год. Но еще раз повторюсь: Путин принял решение о войне до его победы со всеми соответствующими последствиями. А 09.05.2025 - это мечта о скором, как бы это парадоксально ни звучало, окончании войны. И надежда для российского населения, что потерпеть надо всего лишь до мая 2025

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2. Это демонстрация всем переговорщикам, что Путин пока не нуждается в посредниках и свои проблемы сейчас будет решать сам. Переговоры с Эрдоганом косвенно это подтвердили: прошло двое суток, а мы до сих пор не услышали о "секретных файлах", которые Путин через Эрдогана кому-то передает. И причина не в секретности, а, судя по всему, в отсутствии этих самых файлов. Это странная, на первый взгляд, позиция, связанная с главным переговорным пунктиком Путина. Он знает только один прием: поднятие ставок, а потому он решил, что пока у него нечем поднимать ставки, он не будет вести переговоров. Сейчас он судорожно ищет, а что же могло бы стать причиной для поднятия ставок: провалившаяся война в Нигере, новые технологии для КНДР, которые он, по - моему, не сможет передать или что-то другое - пока мы не знаем. Путин судорожно ищет, чем он бы мог поднять ставки.

3. Зажим гаек в РФ, прежде всего для СМИ и элит. По состоянию на сейчас Кремлю удалось полностью взять под контроль телеграмы и военкоров. Но при этом, система, которая строилась десятилетиями треснула: до сих пор, каждый сегмент российского общества имел свой набор, конкурирующих между собой СМИ. Сейчас, большая прослойка российского общества, которая искала правды о ситуации на фронте или в верхах именно от военкоров или из пула СМИ Пригожина, потеряла свой, "верифицированный" источник информации. И здесь, как бы это странно ни звучало, открывается небольшое окно возможностей для наших СМИ, которые могут стать такими источниками информации для части россиян. Другие сторонники военкоров попытаются по частицам собирать информацию, но для нас важно другое: в РФ началась война за маргинализацию части ура-патриотов. Формула Кремля проста: или вы поддерживаете наше видение мира, где 80-летие Победы является апофеозом всего и молчите о ситуации на фронтах - у вас все хорошо. Если нет - вас ждет судьба Гиркина. С элитами ситуация схожа. Только тут пример есть не Гиркин, а Пригожин, которого убили несмотря на то, что Путин дал слово его не трогать и тем самым нарушил 30-летнюю традицию , что Путин слово держит всегда и выборы в Хакасии. В Хакасии элитам показали: будет так, как хочет Кремль, или никак. Проще говоря: сейчас Россия входит в очередной виток закручивания гаек, где консенсус элит сводится к новой для России формуле "все подчиняется идее Путина и нескольких человек из его окружения вести безлимитную войну. А вы соглашаетесь или уничтожаетесь".

Это планы Путина. Но жизнь внесет свои коррективы (и вносит). От самого смешного - 38 млрд долларов, застрявших в индийских рупиях до того, что закручивание гаек всегда создает атмосферу нервозности желания настучать на конкурента. Одним словом, эволюция от Киев за три дня до день победы в 2025 продолжается, праздновать Путину будет нечего.

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

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Вадим Денисенко
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