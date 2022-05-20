Почему Путин гораздо страшнее Гитлера, а россияне – хуже гитлеровцев

В отличие от гитлеровцев, российские нелюди насилуют даже младенцев в Украине / Коллаж УНИАН, regnum.ru

Знаете, на какую мысль натолкнуло меня поведение бункерного русского "царя"? В последние годы его любят сравнивать с Гитлером (даже масса фотожаб гуляет в интернете на эту тему), что вполне справедливо, но все же не вполне правильно.

Почему? Потому что гитлеровцы, если была возможность, конечно, не бросали своих погибших однополчан на поле боя, а старались их убирать (были даже специальные команды, которые этим занимались) и, опять же по возможности, хоронить их. Путинцам же не интересно забирать "груз-200", когда их украинцы даже просят об этом. Сколько рефрижераторов забито черными мешками с трупами "освободителей украинской земли". Даже не всегда присылают свои мобильные крематории. Видимо, разлагающиеся трупы – источник будущей холеры или чумы – также входят в планы коварного фюрера. Это первое.

Второе. Мне рассказывали и мама, и две мои тетки, пережившие ужасы той войны в своем родном украинском селе Чумаки, что в Пятихатском районе Днепропетровской области, еще в начале оккупации немцы проявляли даже некоторое благородство, по крайней мере, в отношении детей. Приведу один пример. Одна моя тетка, самая младшая, которой в начале войны только исполнилось четыре года, увидев колонну грузовиков с немецкими солдатами, которые потом почти на два года остались в оккупированном ими селе, выскочила на дорогу встречать машины (откуда ей было понять, что это оккупанты?). Испуганные ее мать и тетка (мои родная и двоюродная бабушки), возможно, мысленно уже попрощались с Сонечкой. Но тут произошло неожиданное: первая машина резко остановилась, из кабины вышел офицер и, взяв за руку, отвел девочку на обочину, где ее тут же подхватила на руки тетка. Немец на прощание даже угостил ее шоколадкой. И все это под дружные приветственные выкрики сидевших в кузове солдат.

А что мы наблюдаем сегодня, когда рашисты топчут землю моей родной Украины? Не только давят детей танками и БТРами, приматывают скотчем к животу ребенка мину и привязывают все это к трупу его матери, но и, не могу даже повторять то, что все больше и больше становится известно случаев, когда сорвавшиеся с цепи путинизма российские нелюди насилуют даже младенцев.

Вот поэтому военный преступник Путин гораздо страшнее и ужаснее военного преступника Гитлера.

И мне непонятно, чего хотят добиться некоторые западные политики, регулярно названивающие свихнувшемуся на ненависти к украинцам и к Украине Путину? Он же не договороспособен. Любой звонок, любая попытка призвать к его разуму воспринимается им как слабость. Он понимает и воспринимает только силу. Так его научили в питерской подворотне.

Мне же поведение бункерного царя все больше и больше напоминает поведение небезызвестного иудейского царя Хордуса I, которого весь мир с подачи римлян знает под именем царя Ирода (между прочим, современника царицы Клеопатры).

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И объясню, чем они (Ирод и Путин) близки. В данном случае, я отбрасываю в сторону религиозную (христианскую) составляющую его царствования, которая практически не имеет ничего общего с реальной (не евангельской) историей (об этом подробно говорится в моем историческом романе "Иешуа, царь Иудейский"). Обращусь лишь к историческим реалиям и параллелям.

А исторические реалии и параллели таковы.

Первое. И Ирод, и Путин фактически узурпировали власть. Первый не имел права становиться царем, будучи всего лишь сыном римского префекта Иудеи, идумеянина Антипатра (то бишь, в понимании иудеев, иноземца, позже и вовсе получившего римское гражданство). Именно римляне и провозгласили Ирода царем Иудеи.

Мы же являемся свидетелями того, что Путин, в нарушение конституции Российской Федерации (ельцинской, не переписанной еще самим Путиным), в которой говорилось, что один человек не имеет права занимать президентский пост более двух раз, по сути дела, еще дважды "назначал" себя президентом…

Кстати, та "Стена плача", которой поклоняются иудеи всех стран – это ни что иное как остатки, руины реконструированного после римского разрушения и перестроенного Иродом, намного увеличенного в размерах Храма Зоровавеля (так называемого, Второго храма), который по логике, должен бы называться Храмом Ирода. Никакой ассоциации с огромнейшим дворцом Путина в Геленджике, не правда ли?

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А теперь вторая и самая главная параллель.

В последние годы своей жизни, а Ирод прожил 70 лет (кстати, вот вам и еще одна параллель: Путину в октябре сего года исполнится как раз 70 лет), он очень сильно страдал от неизлечимой в то время болезни, которая на медицинском языке называется птириазис (или розовый лишай). У Ирода эта болезнь проходила очень мучительно. Говоря на нормальном языке – у него было загнивание мошонки. Врачи давали ему жизни от нескольких месяцев до четырех лет. Ирод протянул почти до максимального срока.

После безуспешных попыток вылечиться он примирился со своей смертью, жалея лишь о том, что после смерти заслужит осуждение своих подданных. Ирод выплатил жалование своим преданным воинам. Но при этом приказал сестре Суламифи (или Саломее по-европейски) собрать на ипподроме в Иерусалиме всех знатных и богатых людей со всей страны и сразу после своей смерти всех их уничтожить, превратив это спортивное сооружение в своего рода лагерь для интернированных.

Он понимал, что после смерти его никто не будет оплакивать, а вот если казнят всех этих людей, то плач будет по всей Иудее, и, таким образом, косвенно будут оплакивать и его смерть. При этом, не очень-то доверяя и родной сестре, Ирод параллельно приказал сделать то же самое и командиру своей личной гвардии, которая и охраняла ипподром.

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Но у Суламифи хватило мужества и реакции первой после смерти брата прибыть на ипподром и заявить солдатам, что царь Ирод перед смертью поблагодарил своих солдат и в качестве жеста доброй воли велел отпустить всех заложников. Таким образом, она сохранила жизни нескольким тысячам соотечественников.

Именно этот эпизод в биографии Ирода и обыграли евангелисты в сюжете с избиением младенцев, которого, конечно же, не было. Чтобы успокоить гнев верующих, который может посыпаться на меня за сие "богохульство", скажу, что ни в одном историческом источнике ничего не говорится об избиении младенцев. Даже у самого известного иудейского историка, ненавидевшего Ирода Иосифа Флавия в его "Истории Иудейского царства".

Не подобный ли "лагерь для интернированных" создает в Украине также смертельно больной Путин? Только в заложниках у него не знатные особы, а, по большей части, простые люди, старики, женщины и даже дети.

И где бы еще взять русскую Суламифь/Саломею?

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Правда, справедливости ради, нужно отметить и различия между двумя узурпаторами. Так, последние годы правления обоих отмечены особой подозрительностью, мстительностью и жестокостью. С той только разницей, что Ирод начал подозревать в заговорах своё ближайшее окружение, включая родственников. Так, по доносу он приказал казнить своих собственных сыновей Александра и Аристобула (повешены в Самарии), а также старшего сына Антипатра, которого, по приказу отца, отравили. Путин же, пока наоборот, подозревая в подготовке покушения на него практически поголовно все ближайшее окружение, собственных детей (законных и внебрачных) охраняет с особой тщательностью.

И второе отличие, теперь уже играющее в пользу Ирода. Примерно в 25 году до н. э. Иудейское царство постиг страшный неурожай и последовавший за ним голод. Ситуация усугублялась тем, что казна была истощена широкомасштабным строительством минувших лет. Тогда по приказу Ирода в его дворце было собрано всё золото и обменяно в Египте на хлеб. Оперативная и эффективная борьба с голодом снискала Ироду народную любовь и обезоружила его врагов.

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А как ведет себя Путин? Мало того, что все золото России утекает в его карманы и в карманы его ближайших родственников, друзей и соратников, так он теперь еще и шантажирует весь мир голодом, блокируя в украинских портах баржи и суда с миллионами тонн пшеницы, которые Украина по договорам должна поставить разным странам.

Виктор Юнак, писатель, журналист