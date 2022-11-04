Почему Путин – это цветочки

Герасимов, Путин и Шойгу / kremlin.ru

Путин – трус, это факт. Он нападает только на тех, кого считает слабее себя. Он не трус в том смысле, что не готов драться и убивать – мы понимаем, что это натуральный людоед. Он трус в смысле честной схватки. Он всегда выбирал только слабых и тех, кого гарантированно сможет победить – Чечня, Грузия, ослабленная революцией Украина. На сильных противников лишь трусливо лает издалека или максимум устраивает гибридные мелкие атаки. И угрожает. Потому, исходя из этого, ядерная война – маловероятный сценарий. Он не пойдет на противника, который сильнее его, зная, что получит сдачи и даже в теории не победит.

Но речь ниже о другом. В феврале Путин так же считал, что атакует слабого. Помните его пассаж о наркоманах на следующий день после вторжения? Думаете, он сам в это не верил? Сомнений нет, что он и вправду считал украинскую власть какой-то "шайкой". Но получилось все, к счастью, наоборот – в столице на ключевых местах оказались нужные люди, которые справились и справляются на отлично. И за это войдут в историю.

Британское издание The Times сообщило, что это секретарь Совбеза РФ Патрушев и директор ФСБ Бортников убедили Путина в том, что необходимо начать полномасштабное вторжение. При этом, Шойгу и Герасимова, судя по всему, поставили перед фактом практически в последний момент. Хотя именно они и должны были выполнять всю основную работу. И именно они же, имея хребты, могли бы своему шефу популярно объяснить, что "кина не будет" - второй армии мира не существует, а спецоперация обречена на провал. Но этого не произошло, ведь хребтов там нет. Нет ни у кого.

Ведь Россия тотально деградировала. Мы, украинцы, знали это давно – мы это чувствовали. И об этом свидетельствовало море признаков: до начала полномасштабной войны и после - особенно. Российская власть оказалась насквозь прогнившей и коррумпированной системой, которая сохраняет свою работоспособность исключительно благодаря жестокости и устрашению. Об этом постоянно рассказывали хорошие русские, ныне оказавшиеся в тюрьме, изгнании или на том свете. Но теперь мы все увидели воочию – Россией на самом деле управляет бездарное, глуповатое, ленивое жулье и ворье.

Этот режим держится на одном человеке, который окружил себя подхалимами. Этот режим слаб и неустойчив. Он обречен на поражение и обвал - это очевидно. Каким бы жестоким он не был. Он не жизнеспособен в каких-либо даже среднесрочных перспективах. Вопрос времени и цены, которую украинцам и свободному миру придется заплатить, чтобы он рухнул.

Нам повезло, что там все прогнило. Миру повезло, что там все прогнило. Страшно представить, что бы нас ждало, имей русский человек менталитет, трудолюбие и дисциплинированность, например, условного немца или японца. Тогда все было бы иначе. Нам и всему миру повезло, что они балбесы.

"Это все очевидные вещи, мы это все знаем", подумаете вы. Мораль басни в другом. Кто этого монстра – каким бы он не был рыхлым – вырастил и выкормил? Кто платил ему нефтеевро и нефтедоллары десятилетиями? Кто пустил его за один стол с приличными людьми? Мы знаем ответ.

На днях Европа в лице Штайнмайера с его обращением к немцам официально раскаялась в содеянном. Европа поняла, что ошиблась. Поняла, что была наивной и беспечной – пусть не сразу, и для этого Украине пришлось буквально выбивать и вымывать всю эту дурь, засевшую глубоко в их мировоззрении. Дурь о том, что с Россией выгодно дружить и выгодно ей платить. К счастью, они начинают все понимать, спустя восемь лет.

А теперь главная мысль… Есть же и другой монстр, и он гораздо страшнее России. Все о нем знают: это тоже бывшая империя, и она тоже мечтает о своеобразном реванше и господстве. Там диктатор совсем недавно узурпировал власть. Там верят в свое право захватывать маленьких соседей. Там тоже есть сказка про "один народ" с тайванцами. Там не принимают демократию. Там подавляют инакомыслие. В этой стране коммунизм. Они информационно закрыты от мира. Там тоже очень сильна пропаганда. В этой стране есть ядерное оружие и очень много конвенционального.

Но, в отличие от России, люди там трудолюбивые. Их добродетели – дисциплина, самоотверженность общему делу, системность. Из-за этого они стали очень сильны – и опасны. Они, как муравьи, построили стойкую систему, которая сама не обрушится. Они совсем не глупы. Мир от них сегодня зависим – точно так же, как Европа была зависима от российских нефти и газа. Они умело пользуются этой зависимостью. У них и в самом деле вторая армия мира… Угадали, о ком речь?

И второй вопрос: понимают ли США и остальной западный мир, что десятилетиями вскармливали монстра колоссальными объемами торговли – точно так же, как в Европа растила Россию? И что этот монстр почти созрел: он наел жиру и стал многократно страшнее, сильнее и опаснее РФ.

Очень хочется надеяться, что понимают кристально четко.

Ведь рано или поздно тамошний диктатор тоже сойдет с ума.

Тарас Сидоржевский, главный редактор сайта Главред