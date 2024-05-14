Почему Путин еще больше приблизил Патрушева к своему телу

Очень сомневаюсь, что царь, который хочет править до смерти, вообще думает о преемниках. А вот о рисках "дворцовых мятежей" действительно может переживать.

https://opinions.glavred.info/pochemu-putin-eshche-bolshe-priblizil-patrusheva-k-svoemu-telu-10565009.html Ссылка скопирована

Патрушев и Путин / Фото: Совбез РФ

Итак, Путин еще больше приблизил Патрушева к своему телу - назначил на должность помощника президента. Если верить поговорке, что друзей надо держать близко, а врагов еще ближе, то "команда Патрушева" с отцом и сыном могут действительно претендовать на какие-то ведущие роли в случае непредсказуемой кончины царя. И, очевидно, Путин это чувствует слишком остро.

Не зря же Путин уравновесил Патрушева доверенным человеком, ранее отвечавшим за девственность царского тела - губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Последний много лет был личным телохранителем и адъютантом Путина. Его даже называли как потенциального "преемника".

видео дня

Правда, очень сомневаюсь, что царь, который хочет править до смерти, вообще думает о преемниках. А вот о рисках "дворцовых мятежей" действительно может переживать.

А, следовательно, выглядит так, что чемоданы, которые носят за Путиным, теперь имеют разных "контролеров" - кто-то из них будет отвечать за чемоданчик с ядерной кнопкой, а кто-то - за чемоданчик с путинскими эксриментами. Главное - не напутать...

Кто такой Виктор Шлинчак? Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред