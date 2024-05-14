Почему Путин еще больше приблизил Патрушева к своему телу

Итак, Путин еще больше приблизил Патрушева к своему телу - назначил на должность помощника президента. Если верить поговорке, что друзей надо держать близко, а врагов еще ближе, то "команда Патрушева" с отцом и сыном могут действительно претендовать на какие-то ведущие роли в случае непредсказуемой кончины царя. И, очевидно, Путин это чувствует слишком остро.
Не зря же Путин уравновесил Патрушева доверенным человеком, ранее отвечавшим за девственность царского тела - губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Последний много лет был личным телохранителем и адъютантом Путина. Его даже называли как потенциального "преемника".
Правда, очень сомневаюсь, что царь, который хочет править до смерти, вообще думает о преемниках. А вот о рисках "дворцовых мятежей" действительно может переживать.
А, следовательно, выглядит так, что чемоданы, которые носят за Путиным, теперь имеют разных "контролеров" - кто-то из них будет отвечать за чемоданчик с ядерной кнопкой, а кто-то - за чемоданчик с путинскими эксриментами. Главное - не напутать...
Кто такой Виктор Шлинчак?
Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.
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