Почему Путин держится крепко

Существующему кремлевскому режиму противостоять не способны, и изменить власть и государственный строй в стране они не способны.

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Путин и война в Украине / Коллж: Главред, фото: Викимедиа, pixabay

Понимаю, что оно не популярно и сам не хочу чтобы так было. Но дела серьезные, а мы люди достаточно взрослые... Чтобы по крайней мере себе не врать.

Пока кремлевский режим ведет захватническую войну в Украине, он всегда будет поддержан большинством русского народа. Потому что завоевание и собирание чужих земель это извечное любимое занятие русского народа, который веками своей истории таким образом приобретал общепризнанное миром имперское шовинистическое сознание.

Именно такое сознание, к сожалению, является основой и точкой сборки российской (русской) национальной идентичности. Образованная либерально продвинутая русская интеллигенция, которая понимает всю сложность и трагизм обстоятельств существования своего народа в России, бесконечный тупик для любого развития существующего потенциала изменений.

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Эта часть российского общества составляет абсолютное меньшинство населения страны и как-то положительно повлиять на сложившуюся в стране жесткую диктатуру она не способна. В то же время, мощный силовой репрессивный аппарат режима, консолидированный в государстве вокруг кремля и власти в регионах, прислуживающий главной скрепой диктаторского режима тем здоровым силам, которые есть в раше, или находятся в изгнании заграницей... Существующему кремлевскому режиму противостоять не способны, и изменить власть и государственный строй в стране они не способны. Сырьевую экономику кремль положил на военные рельсы и уже наработанные мощные серые схемы бартера с государствами-союзниками раши, позволяют ей все время обновлять материально-техническую базу вооружения и войны.

Добавляя к этому природные и исторические мобилизационные возможности русского народа... Его способность выдерживать лишения в экстремальных условиях... При таких обстоятельствах кремль способен держать санкционную осаду и вести войну бесконечно долго.

При таких обстоятельствах война может продолжаться пока путин не сдохнет!

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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