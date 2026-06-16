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Почему Путин бомбит Лавру: истинные цели атак России – Кулик

Виталий Кулик
16 июня 2026, 19:10
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Россия попытается "зачистить" на территории Украины все, что напоминает о Киевской Руси. Логика Кремля проста: если это нельзя присвоить, это нужно уничтожить.
Для России в Украине больше нет ничего сакрального – Кулик
Россия пытается уничтожить то, что не может присвоить – Кулик / Коллаж: Главред

Россия делает свой ракетно-дроновый террор против Украины более разнообразным: теперь, помимо критической инфраструктуры, военных объектов и многоэтажных домов, она взялась рьяно уничтожать культурные и исторические памятники. Даже Киево-Печерская лавра, которую российские пропагандисты называли "своей святыней" и которая десятилетиями считалась оплотом Московского патриархата, попала под удар Москвы. Киностудия имени Довженко, Мистецький арсенал, днепровский Дом органной и камерной музыки, Харьковский художественный музей, книжный рынок в Киеве все это Россия поразила за одну атаку 14-15 июня. Поэтому Кремль даже не пытается более скрывать, что ведет войну против украинской истории, культуры и символов войну на уничтожение Украины как таковой.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик проанализировал, почему Москва бьет по святыням и культурным памятникам Украины, зачем нанесла удары по Лавре и что это говорит о настоящих целях российской агрессии.

Долгое время бытовало представление, что для Путина существуют определенные сакральные центры, неприкосновенные во время войны. Ведь Киев называли "матерью городов русских", а Лавру в путинской идеологии считали особенно важной святыней и местом силы. Удары России по Киево-Печерской лавре и другим культурным объектам Украины доказали: для Кремля больше не существует никаких сакральных и неприкосновенных для атак мест.

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Сам факт попадания по Лавре и другим объектам культурного наследия во время последних двух атак является показательным. Ведь в Лавре до сих пор находились священники Московского патриархата, она по-прежнему остается важной и символической для Русской православной церкви. Однако, если бы целью было ее полное уничтожение, использовались бы другие средства поражения – более мощные ракеты. Поэтому я склонен рассматривать эти удары не как попытку уничтожить Лавру, а прежде всего как символический акт.

Россияне наносят удары по Дому органной музыки в Днепре, библиотекам, музеям, даже по культовым для киевлян местам, например, по букинистическому рынку "Петровка". Все это свидетельствует о том, что ни для Путина, ни для россиян не существует ничего сакрального на территории Украины. В российской логике все эти объекты становятся "военными целями".

Но настоящая цель России – не военные объекты. Ее мишень – наше культурное наследие, история и идентичность. Именно поэтому удары по Лавре следует рассматривать как символические удары по украинской памяти и культуре.

Можно ожидать продолжения таких атак со стороны России и ее ударов по другим историческим и архитектурным памятникам, даже международного значения, в других городах. Больше Россию ничего не останавливает, а, возможно, и раньше не останавливало.

Эта война носит экзистенциальный характер. Ее цель – не Донецкая или Луганская области и даже не Крым, а само существование Украины. Именно поэтому Россия пытается нанести удар по корням нашего существования: по традициям, памяти, культуре и идентичности – по тому, что для нас ценно само по себе.

Я не воцерковленный человек, и для меня Киево-Печерская лавра имеет не духовное, а прежде всего историческое значение – как место расцвета Киевской Руси, как место появления Киево-Печерского патерика и печатного слова, а также как центр науки. Именно по этому Россия и наносит удары.

Российские власти и Путин годами говорили о "едином народе", общей истории и славянской идентичности. Но сегодня символы этого якобы общего наследия подвергаются российским атакам. Это лишь подтверждает, что Россия ведет войну, направленную на наше уничтожение.

Попытки переложить ответственность за удары на Украину – это обычная пропаганда. Z-блогеры уже распространяют информацию о том, что Украина якобы сама обстреливает Лавру, что "не все так однозначно". Но даже токсичные народные депутаты в Украине признают, что в данном случае все однозначно. Даже если предположить, что Лавра не была непосредственной целью, то те, кто принимал решение об ударах по центру Киева, прекрасно понимали риски для культурных памятников, поскольку нет гарантии точного попадания. То есть они знали, что культурные объекты, в частности, Лавра, могут быть поражены, но все равно наносят удары, запускают ракеты и осуществляют почти ковровую бомбардировку центра Киева.

Следовательно, для российского военного руководства на территории Украины нет ничего сакрального. Россияне уничтожают все, что связывает их с историей Руси, которую они считают своей.

Когда российские пропагандисты, в частности, Маргарита Симоньян, ранее заявляла, что Киев не будут бомбить, потому что там, мол, находится их главная святыня – Киево-Печерская лавра, это были лишь мифы и пропагандистские штампы. На самом деле Россия всегда рассматривала эту самую Лавру как военный объект, по которому рано или поздно можно нанести удар. Даже если бы в Лавре до сих пор находился Павел, Россия все равно нанесла бы удар. Потому что это вопрос исторического символа. В этом и заключается проблема россиян: они бьют по тому, что якобы объединяет их с Русью, по своим, как они утверждают, "корням".

Поэтому никакого изменения подходов не произошло – просто проявилась истинная сущность россиян. В этом россияне настоящие: они воюют с нашей историей. Более того – они воюют со своим собственным мифом о "единстве народов". Именно поэтому для России военными целями становятся артефакты, памятники, музеи и культурные учреждения. Именно поэтому под удар попала и киностудия Довженко. Все то, на чем, казалось бы, должен был держаться мифодизайн россиян, является мишенью для российских дронов и ракет. Таким образом, мы снова возвращаемся к тому, что нет ничего, что сдерживало бы Россию от ударов и было бы для нее святым. Россияне приходят в Украину за трофеями, которые можно украсть или уничтожить.

Я не хочу сглазить, по чему именно Россия ещё может нанести удары. Впрочем, думаю, что под угрозой находятся западная и центральная Украина, которая всегда была враждебна по отношению к россиянам. Поэтому удары могут быть нанесены и по Почаевской лавре, соборам Харькова и Чернигова, особенно Чернигова. Также под угрозой находятся исторические памятники Киевской Руси: россияне могут попытаться "зачистить" на территории Украины все, что напоминает о Киевской Руси.

Логика Кремля проста: если это нельзя присвоить, это нужно уничтожить. Это логика тотальной войны. Именно поэтому для России не было ничего сакрального на территории Украины: все, что здесь есть, россиянам нужно либо украсть, либо уничтожить.

Ответом Украины на такие действия россиян не должны быть удары по символическим российским объектам вроде собора Василия Блаженного или Кремля. Гораздо более эффективными и целесообразными являются наши удары по российским НПЗ, военной логистике, центрам принятия решений как на российской территории, так и на оккупированных территориях. Такие удары более болезненны для Кремля и наносят ему гораздо больший ущерб, имея негативный кумулятивный эффект. Удар по собору Василия Блаженного на Красной площади лишь мобилизует россиян вокруг их "элитки" и Путина. Зато удары по НПЗ демонстрируют беспомощность российских властей, которые уже не способны обеспечить топливом не только армию, но и собственных граждан, и потому вынуждены вводить карточки или ограничения на продажу топлива. Это свидетельствует о беспомощности империи. А это гораздо более мощный эффект, чем удар по собору Василия Блаженного.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 года, Киев) – украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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