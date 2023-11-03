Почему протесты перевозчиков в Польше выгодны России

У перевозчиков, объявивших о забастовке, основной рынок был в Беларуси и РФ. Поэтому вполне вероятно, что подстрекают протесты именно из страны-агрессора.

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У перевозчиков, объявивших о забастовке, Основной рынок был в Беларуси и РФ - Владимир Балин / коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

Ряд польских перевозчиков объявили об акции протеста с 6 ноября, во время которой планируют блокаду международных пунктов пропуска на границе с Украиной. Изначально речь шла о блокировании только одного пункта пересечения границы - Корчева-Краковец, однако впоследствии появилась информация, что блокада может касаться и пунктов Дорогуск – Ягодин и Гребенне – Рава-Русская. Причем протестующие также заявили о готовности продления забастовки до двух месяцев.

Одна из основных претензий забастовщиков – некорректная работа электронной очереди на границе. Десять дней назад мы общались с Мининфраструктуры и озвучивали эти проблемы. В частности, есть проблемы с машинами, которые становятся в очередь за рубежом. Есть махинации перевозчиков с польской стороны, которые мы доводим до власти, и которая эти недостатки устраняет. Но система не идеальна - это понимают все. Если ее может обойти украинский перевозчик, то так же это может сделать и польский.

Еще одна претензия, которую выдвигает польская сторона, касается возврата разрешений для работы в ЕС на украино-польский рынок. Но это не компетенция Польши – Украина имеет подписанное соглашение о так называемой транспортной либерализации с Европейским Союзом до 31 июня 2024 года (и, надеемся, ее срок будет продлен).

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Мы понимаем причину такой категоричности Польши, ведь очевидно, что польские перевозчики видят перспективу в украинском рынке, в частности, после войны, и хотят уже сегодня заработать себе определенные преференции. Однако фактически их перевозки по состоянию на сегодня составляют не более десяти процентов от общего объема, потому что идет война, и риски слишком высоки (потому что машины и грузы нельзя застраховать).

Более того, против длительной забастовки, о которой изначально предупреждали перевозчики, выступает как украинский, так и польский бизнес. Насколько нам известно, крупные польские ассоциации перевозчиков не поддерживают эту забастовку именно из-за приближения Нового года и возможности закрытия контрактов (потому что акция протеста ставит их завершение под сомнение). К тому же, это будет создавать ограничения для коридоров, по которому возятся боекомплекты, ряд товаров и тому подобное.

Еще одно требование протестующих заключается в предоставлении возможности вносить в систему "Шлях" польского водителя, но и ассоциация, и украинские чиновники выступают против этого, поскольку украинские водители состоят на учете в сервисном центре, и в любой момент водителей могут призвать в ряды ВСУ, поэтому они не имеют возможности выехать. И если будет блокада, то водителям, которые работают в Польше (а их около 117 тысяч), придется возвращаться в Украину, чтобы таким образом выполнить требования законодательства на период военного положения.

Следующее требование заключалось во введении на каждом пункте пропуска отдельного паса для пустых фур, а затем вообще для стран ЕС. Но последнее мы даже не обсуждаем, потому что поляки, в отличие от перевозчиков-украинцев, часто только завозят товары в Украину, а обратно возвращаются пустыми. К тому же, у нас уже есть пункты пропуска для пустых фур, Устилуг и Нежанковичи. Зато поляки могут идти к своей власти и требовать, чтобы пустые фуры из Украины заезжали в Долгобычев, что мы уже более года предлагаем (в частности, от Украины было официальное обращение об этом). Для организации этого ничего не нужно делать, потому что на этом пункте пропуска есть пас, подъездная дорога, в отличие от пропуска по нему загруженных фур, потому что дорога в обе стороны для этого довольно слабовата.

Именно об этом и нужно говорить страйкарям. Более того, нас удивляет, почему они не обращаются к польским таможенникам и пограничникам, которые менее чем на 50 процентов выполнили меморандум о количестве пропущенных грузовиков за сутки на всех пунктах пропуска. Такого еще не было, и это исключительно вопрос работы контролирующих органов на границе.

Поэтому, надеюсь, что долговременных забастовок не будет, как и перебоев с теми или иными товарами. Потому что даже при предыдущих забастовках некоторый транспорт вроде топливовозов или рефрижераторов через границу все-таки пропускали.

Тем более, что требования перевозчиков даже не дискуссионные. Мне кажется, что в них больше популизма. Когда это происходило накануне выборов в Польше, мы воспринимали подобные заявления как попытку политиков понравиться электорату. Выборы прошли, скоро сформируется правительство (вероятнее всего – проевропейское), и господин Туск вряд ли станет заигрывать с людьми, которые блокируют транзит между Украиной и ЕС. Тем более, что у перевозчиков, объявивших о забастовке, по нашей информации, до этого основной рынок перевозок был в Беларуси и РФ. Поэтому вполне вероятно, что подстрекают такие протесты именно со стороны страны-агрессора, потому что заблокировать и существенно уменьшить экспортно-импортный потенциал Украины во время войны для РФ очень выгодно.

Владимир Балин, вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АСМАП), специально для Главреда

Кто такой Владимир Балин Владимир Анатольевич Балин (11.06.1973, Херсон) - первый вице-президент "Украинского Транспортного союза". Экс-глава Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте.

1995 - 2004 гг. - инженер отдела сбыта, инженер отдела эксплуатации, стажер главного бухгалтера, главный бухгалтер, заместитель по экономике с выполнением функций главного бухгалтера, председатель правления ОАО "АТП-16563"; 2004 - 2005 гг. - начальник Херсонского областного автотранспортного управления; 2005 - 2009 гг. - начальник территориального управления Головавтотрансинспекции в Херсонской области; 2009 - 2012 гг.- первый заместитель начальника Глававтотрансинспекции; 2014 - 2016 гг.- первый заместитель председателя Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте. С 2016 г. - советник президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

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