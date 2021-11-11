Почему привлечение Deutsche Bahn в украинских реалиях - это бессмысленная трата времени и денег

C 2022 года Укрзализныця передаст пассажирские перевозки Deutsche Bahn / Reuters

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Укрзализныця с 2022 года передаст пассажирские перевозки в управление немецкой управляющей компании Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting.

Стоит отметить, что консультанты - это люди, которые за ваши деньги приходят в вашу компанию, пытаются понять, что происходит, а потом рассказывают вам то, что вы и так знаете. Обычно так и происходит с консалтингом.

В данной ситуации за государственные деньги будет происходить сначала погружение западных экспертов в происходящее на УЗ, как это уже не раз бывало, а потом они будут пытаться что-то реализовать. А если им не дадут что-то сделать, экспертам станет стыдно и они начнут "отползать", что также неоднократно уже было, причем в этой же компании - достаточно вспомнить "бременских музыкантов" из Польши или бесславный уход турецкого лидера из Набсовета УЗ и других европейцев.

В целом упоминание Deutsche Bahn в контексте УЗ - это лишь громкие слова. Потому привлечение немецких консультантов в украинских реалиях - это бессмысленная трата времени и денег. До тех пор, пока трансформацией не будет заниматься патриотичный менеджер с правильными моральными устоями, который действительно хочет что-то сделать для страны и одной из самых крупных госкомпаний, ничего не выйдет.

Более того, даже если человек с такими характеристиками придет на предприятие, то ему нужно приходить не на роль консультанта, а непосредственно руководителя компании, потому что консультант мало что может сделать. То есть ему нужно быть внутри системы, а не снаружи и получить полномочия на какие-то действия "сверху" - в ОП.

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Читайте такжеСоюз УЗ и Deutsche Bahn: чего ждать пассажирамПо сути - "крышу", потому что как только изменения в компании затронут чьи-то большие интересы, в лучшем случае начнут бить по инфополю, а в худшем - по физическому телу. Ведь у любого центра принятия решений есть большой соблазн начать заниматься тем же, чем и предшественники - перераспределять финансовые потоки.

Пока ни на какие изменения для пассажиров в случае участия немецких специалистов рассчитывать, увы, не приходится. Ведь сейчас Deutsche Bahn продолжает набирать команду. Требования к этим людям довольно жесткие, потому с большей вероятностью на работу в УЗ придут западные люди. А европейцы, без знания специфики, культуры и особенностей мало что смогут сделать. Потому есть риск того, что куча времени и сил будет выброшено на то, чтобы западные специалисты узнали о каких-то банальных для нас вещах, которые происходят на Укрзализныце.

Владимир Шульмейстер, Директор программы "Инфраструктура будущего" аналитического центра "Украинский институт будущего", основатель ОО "Инфраструктурный Совет", специально для Главреда