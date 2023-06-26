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Почему Пригожин не дошел до Москвы

Вадим Денисенко
26 июня 2023, 10:31
179
Взвесив все за и против, Пригожин решил взять синицу в руки и отойти в сторону.
Почему Пригожин не дошел до Москвы
Почему Пригожин не дошел до Москвы / коллаж: Главред, скриншоты

Я остаюсь при мысли, что это была попытка переворота. Моя гипотеза следующая: Пригожин готовился к нему и это не было спонтанное решение. Обратите внимание: за полсуток до начала всех действий он дал интервью о том, что Донбасс никто не бомбил 8 лет. И это интервью было направлено прежде всего на Запад (на мир), а не на Россию.

Мне кажется, замысел был следующий: вагнеры заходят в Ростов не просто, чтобы захватить штаб Южного округа, а прежде всего для того, чтобы арестовать Шойгу, который там находился. После этого они должны были бы начать движение на Москву, держа министра в виде циркового медведя. Важно, что не взяв Шойгу, Пригожин принял решение планы не менять. Хотел ли Пригожин свергнуть Путина? Конечно, нет. Ему нужны были гарантии безопасности, субъектность и гарантии продления финансовых заказов. И самое главное: ему нужен понятный ему глава Генштаба и Минобороны. Таким образом, это не классический переворот, который включает в себя изменение первого лица: это попытка переворота, когда первое лицо должно было остаться, но быть в некоторой осаде силовиков.

Почему Пригожин так легко шел вперед?

Во-первых, развалена система ФСБ, полиции и Росгвардии, которые не "подписывались" под такие действия. Это, действительно, во многом напоминало Крым 2014 года, когда указания из Киева просто не выполнялись.

видео дня

Во-вторых, жесткое указание ждали от Путина, а он их, если и давал, то очень вяло (его видеообращение было просто жалким).

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не лгут"), пишет Википедия.

И, в-третьих, российское общество не понимает за что оно воюет и "маленькие люди" в погонах, которых приучили не высовываться, вернулись в ракушку где "не все так однозначно".

Почему Пригожин не дошел до Москвы?

Думаю, прежде всего потому, что испугался. Его план имел четкие цели и с помощью Лукашенко он достиг части этих самых целей. Однако, самого главного: своего министра обороны и руководителя Генштаба он пока не получил.

Взвесив все за и против, Пригожин решил взять синицу в руки и отойти в сторону. Тем не менее, выглядит так, что он, убежден: в случае необходимости, сможет повторить свой поход. Хотя государственная система должна быть совсем разваленной, чтобы дважды пропустить такой удар.

И еще один важный аспект: все башни Кремля, так или иначе, сплотились вокруг Путина. И этот процесс некоторое время будет продолжаться. Все понимают: ослабленный вождь-лучший повод для разделения пирога. Путин перестал быть альфа-самцом российской политики еще в конце прошлого лета. Теперь он окончательно превратился в "коллективного Путина".

Кто одержал победу?

В этой истории пока нет победителей. Пока, выглядит так, что все главные актеры проиграли. О Пригожине, силовиках и Путине написал выше.

Лукашенко получил приоткрытый ящик Пандоры. Если он запустит вагнеровцев в Беларусь - подвергается перевороту у себя. Поэтому, наверное, он попытается дать юридическую прописку и не более, хотя процессы могут выйти из-под его контроля. Правда, в лице Пригожина он получил человека, который будет помогать ему (так считает Лукашенко, как минимум) в его теневых африканских проектах.

ФСБ определенное время будет оправляться и определенное время, после такого удара, попытается вести себя тихо.

Главный вопрос: смена Шойгу и Герасимова. Для Путина - это самый болезненный момент. И он его постарается оттянуть.

Одним словом: система пропустила серьезный удар и эта самая система будет вынуждена некоторое время зализывать раны. Но такие системы имеют один ответ на все вызовы: не изменения изнутри, а репрессии. Поэтому через несколько недель начнутся первые аресты. Чем быстрее они начнутся и чем массивнее они будут, тем лучше для нас.

Перспективы по войне

Пока имеем, как две неизвестных. Первая: изменит ли Путин верхушку военного руководства и если сменит то на кого. От этого многое будет зависеть на фронте.

Вторая неизвестна: как поведут себя Китай и США после всей этой истории. Вчера весь мир напрягся не из-за Пригожина, а из-за ядерного оружия. Переворот в стране с ядерным оружием - это глобальный вызов.

Поэтому, пока рано давать какие-то прогнозы. Хотя и Китаю и США выгодно дальнейшее ослабление Путина. Но здесь должны несколько дней понаблюдать за реакцией.

Источник

Евгений Пригожин Вадим Денисенко
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