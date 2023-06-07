Почему последствия подрыва дамбы будут масштабными

Агрессору абсолютно наплевать на страдания украинцев по оба берега Днепра, а также В Крыму.

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Разрушение Каховской дамбы - еще одно военное преступление Кремля / коллаж: Главред, Фото из соцсетей

Подрыв Каховской дамбы - это еще не "черный лебедь", то есть неожиданное событие, которое меняет все. Подобного ожидали, украинские власти даже предупреждали, что оккупанты заминировали Каховскую ГЭС и готовят теракт.

Но это "лебедь серый", потому что последствия все же будут масштабными, с серьезным влиянием на ход войны.

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Характер водного потока позволяет сделать вывод, что "тело" дамбы устояло, иначе сразу возникло бы искусственное цунами высотой 8-10 метров. И тогда это был бы просто ужас для жителей прибрежных территорий. Но сейчас создается угроза для других плотин Днепровского каскада, в первую очередь, Запорожский ГЭС, в связи с тем, что водяная нагрузка на них повышается. И нашим гидроэнергетикам надо действовать адекватно и осторожно.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Абсолютно бессмысленные рассуждения, это оккупанты взорвали, дамбу, или, может, она сама разрушилась... За все, что произошло во время неспровоцированной агрессии, несет ответственность агрессор. Разрушение Каховской дамбы - еще одно военное преступление Кремля, которое легло в папку в Гааге.

Для меня нет сомнений, что россияне взорвали дамбу в надежде таким образом сдержать украинское наступление. Расчет на два обстоятельства.

Во-первых, крымское направление считается перспективным для нашего наступления. И известно, что на островах в низовьях Днепра действуют украинские ДРГ, готовя что-то вроде промежуточных плацдармов. Поэтому оккупанты надеются смыть эти наши части искусственной волной. Кстати, в точности то же самое они безуспешно пытались сделать под Кривым Рогом.

Во-вторых, после затопления большие территории Левого берега Херсонщины на несколько недель превратятся в болота, передвигаться по которым крайне сложно. И это должно придержать наше наступление.

Агрессору абсолютно наплевать на страдания украинцев по оба берега Днепра, а также В Крыму, который рискует остаться на лето почти без воды. Если недоимперия не в состоянии захватить Украину, она попытается ее разрушить. И украинский дипломатии надо это срочно доводить до наших союзников и партнеров: чем больше у нас будет современного наступательного оружия, тем быстрее мы деоккупируем нашу землю и предотвратим подобные катастрофы.

И раз пошло такое обострение, то надеюсь, что Крымскому мосту стоять осталось не недели, а дни.

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