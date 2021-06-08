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Почему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженными

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

8 июня 2021, 12:30

Во времена Иловайска и Дебальцево Порошенко и Медведчук все время были на прямой связи и ворковали по любому поводу и по любому требованию со стороны России.

Порошенко, Медведчук
Порошенко и Медведчук сотрудничали в 2014 году, о чем узнали журналисты Bihus.Info / BBC.com

После просмотра четвёртой части Бигуса не спал всю ночь и думал об этих кровавых упырях без души и сердца. Тварях, которые ни секунды не задумавшись, отправляли людей на убой. Боже, как же хорошо, что в 2019 мы подвинули этого упыря от кормушки. Теперь понятно, что имел в виду Зеленский на "прессухе", когда говорил, что это просто тяжело слушать, как они решают свои дела. И да, Зеленский - приговор этой сладкой парочке Медведчука и Порошенко.

Представьте только, о чем они могли говорить во времена Иловайска и Дебальцево, если они все время были на прямой связи и ворковали по любому поводу и по любому требованию со стороны России. Вопрос их наказания - это ключевой вопрос для будущего Украины. Потому что он определяет проблему морали этой истории, а она определяет характер изменения социальных отношений. Не сформировав правильное отношение к этому злу и не наказав его, мы никогда не сможем осуществить серьёзных изменений.

Читайте такжеВоля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт МедведчукаИменно поэтому "порохоботы" и иже подобные должны стать прокаженными. Ибо не может здоровый, нормальный человек не испытывать отвращение к этому лицемеру. И общество должно постоянно задавать вопросы всем этим Сюмарам, Портниковым, Княжицкихм, Ирочкам Геращенко - не приходят по ночам кровавые мальчики? Ничего в душе не шевелится, когда приходится оправдывать мразь с утра до вечера? Мне многие говорят, что ничего не изменится, что будут они ходить по улицам как ни в чем не бывало. Нет, дорогие мои, ничего не изменится, если внутри вас ничего не будет кричать, ничто вас не будет разрывать от одного вида, что ЭТО ходит по улицам, как ни в чем не бывало.

Бешеная собака перестаёт быть опасной в тот момент, когда идентифицируется, как бешеная. Потому что каждый понимает, что это не друг человека, но крайне опасный враг. Все начинается с осознания проблемы. И люди, которые из этой истории с пленками Бигуса, не способны сделать надлежащие выводы относительно "сывочолого гетьманата", являются не только заслуживающими порицания холуями и хамами, но прямой опасностью для общества, поскольку они не хотят наказания Зла. А не наказанное Зло будет порождать новые Иловайски и Дебальцево.
Читайте такжеПод патронатом Порошенко: Медведчук договаривался о закупке угля в ОРДЛО - СМИИменно поэтому нам нужен свой Нюрнбергский процесс, где все под камеры со всей беспристрастностью, на которую способно наше загнившее общество рассмотреть показания всех свидетелей и принимать правильное решение. И тогда, и только тогда мы сделаем твёрдый шаг к более жизнеспособному, к более правильному и человечному устройству нашего украинского общежития. И только тогда такое общество обретёт право на существование. Если же им все спустят с рук, то это общество не имеет право на жизнь. Да и не выживет. Сожрет само себя, продаст за невысокую цену и ещё спляшет на могилах тех, кто положил свои жизни его защищая.

Петр Порошенко Денис Бигус Виктор Медведчук война на Донбассе новости Украины
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