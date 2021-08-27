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Почему после Афганистана США точно не бросят Украину один на один с РФ

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

27 августа 2021, 19:31

Сейчас в США просто нет более эффективного средства давления на Россию, чем стратегия глубокого проникновения и закрепления в Украине.

США,флаг
Украина остается важной для американцев / Reuters

Стремительный и сумбурный уход американцев из Афганистана так испугал Кремль, то можно себе представить себе какой ужас постигнет Россию, когда американцы вдруг "бросят" Украину. С одной стороны, Кремль мечтает об этом и постоянно пугает наивных, но бесстрашных украинцев, что США поступят с Украиной также как и с Афганистаном. А с другой стороны, Москва даже не представляет себе, что она будет делать если Запад отвернется от Украины. "Переварить" Украину у нее нет сил и времени. Россия не сумела за семь лет восстановить и интегрировать Донбасс, который, по замыслу архитектором "Новороссии", должен был превратится в витрину "русского мира", стать предметом гордости всей России и достойным примером для зависти и подражания других регионов Юга-Востока Украины.

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Но после Афганистана США точно не покинут Украину.

Во-первых, потому, что США после бегства из Афганистана нужно срочно восстанавливать свой международный престиж . Во-вторых, по той простой причине, что Афганистан далек от Москвы и не имеет территориальных претензий к России, а Украина как никогда близка и решительно настроена вернуть оккупированные земли. Развивающееся военно-политическое сотрудничество Украины и США очень важно для обоих стран и крайне опасно для Москвы.

Таким образом, США автоматически получают невероятно удобную площадку в центре Европы для мощного давления как на тихо бунтующую Германию, так и на самоуверенную Россию.

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После публичного провала американского плана по остановки СП-2, слабая, но "проамериканская" Украина- это самое мощное оружие США в Европе против формирующего альянса Берлина и Москвы.

Читайте такжеВ России анонсировали эвакуацию из Афганистана граждан УкраиныНе будем забывать, что политика американских санкций или коллективное международное давление на Россию оказалась крайне неэффективной. То, что с успехом получалось у США в конце 20 века( развал СССР) совершенно не работает в начале 21 века в России. Поэтому, как это не странно звучит, сейчас в США просто нет более эффективного средства давления на Россию, другого способа геополитического шантажа, чем стратегия глубокого проникновения и закрепления в Украине.

Но и Россия без Украины тоже не может окончательно превратиться в империю 21 века или стать достойным партнером Китая, а не ее сырьевым придатком.

Поэтому, независимо от того, кто будет находится при власти в США – демократы или республиканцы, любой американский президент будет использовать Украину в своих геополитических интересах.

Другой вопрос, что коррумпированная экономическая и политическая верхушка Украины не понимает уникальности Украины, своего времени и места в мировых раскладах и не может реализовать национальные интересы в новой международной обстановке. Она не способна синхронизировать интересы Украины и США, поэтому она не соответствует целям американской политики в Украине.

Это будет главной темой разговоров на вероятной встрече президента Украины Зеленского с президентом США Байденом. Если президент Зеленский опять не поймет , что от него хотят, то Вашингтон будет искать способы быстро решить эту задачу, не заботясь об реакции Москвы.

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новости США Джо Байден новости Афганистана
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