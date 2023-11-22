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Почему поляки решили заблокировать украинскую границу

Вячеслав Коновалов
22 ноября 2023, 06:46
Помимо Польши, теперь к протесту пытается подключиться еще и Словакия.
Фура
Польские перевозчики уже более недели блокируют три пункта пропуска / УНИАН

Основная причина – в возвращении разрешений украинских перевозчиков на деятельность в странах Европейского Союза. Ранее действовала система, при которой страны Европы обменивались друг с другом определенными квотами на перевозки. Условно говоря, Польша получала 100 тысяч разрешений, Украина – 100-120, это количество зависело от межправительственных соглашений.

Потом эти разрешения начали выдавать по принципу "открытого неба", когда все страны могли либерализовать свои перевозки и ездить столько, сколько нужно, но так, чтобы, как говорится, клиент был доволен. Эту систему внедрили, как смогли, подогнали ее под нормы Евросоюза, ВТО и других международных организаций, чтобы это выглядело достойно.

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Однако в этой системе все равно был определенный протекционизм. Например, Европа выдавала разрешения ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта. – Главред). Это такие разрешения, которые действовали про принципу "мультипасс" в аэропортах, когда перевозчик имел возможность приоритетного пересечения границы при условии соблюдения определенных условий – например, при наличии нового подвижного состава, подготовленных водителей, отсутствия нарушений и претензий со стороны полиции. Поляки захотели получить такой же "мультипасс" в отношении Украины, а когда началась полномасштабная война, и все порты закрылись, перевозчики грузов переориентировались на железную дорогу и автомобильные перевозки.

Украина, со своей стороны, сделала определенные шаги по поддержке национального производителя – если раньше соотношение было 50 на 50 или 60 на 40 в пользу Украины, то в связи с войной соотношение в пользу Украины было около 80 процентов. Ведь кто даст перевозить военные грузы другому государству?! Поляки на это смотрели, но не сильно возмущались, поскольку там, в основном, были государственные контракты, и им там делать было нечего. Но от этого страдали мелкие перевозчики, часть из которых в последнее время, особенно накануне выборов, стала сильно возмущаться из-за того, что их не поддерживало польское правительство.

Еще один фактор, который сыграл в пользу мелких перевозчиков – закрытие въезда в Европу для перевозчиков из Беларуси и России, у которых был внушительный парк подвижного состава. Этот автопарк надо было куда-то пристроить, поэтому мелким польским компаниям начали предлагать автомобили за смешные деньги. Кроме того, россияне еще дали денег на эти забастовки, в результате мелкие компании перекрыли три основных погранперехода для грузовых потоков – Яготин, Рава-Русская и Краковец.

Примечательно, что у протестующих даже не хватило активистов, чтобы перекрыть все пункты пропуска (а на границе с Польшей их около десятка), но ведь если Украине хотели бы создать проблему, да еще и такую, которую бы потом решали, они должны были рассчитывать, что через несколько дней на это обратили бы внимание. А тут прошла уже неделя, перекрыты только три погранперехода, и ничего пока не решается.

Есть и еще один фактор – еще в 2000-х, когда страны восточного блока вступали в шенгенскую зону, их заваливали деньгами ЕС для обустройства границ. В случае с Украиной еще тогда было проведено исследование, согласно которому Украине на случай либерализации не хватало 9 погранпереходов, и нам были готовы дать полмиллиарда евро на их обустройство. В результате за последние 20 лет из-за саботажа отдельных чиновников из прошлых правительств, которые играли в пользу россиян, было построено целых 2 погранперехода на польской границе, а остальные были немного расширены. И теперь, как только начинается любая забастовка на границе, у нас сразу появляется бешеный дефицит пропускной способности.

Помимо Польши, теперь к протесту пытается подключиться еще и Словакия, однако там, в отличие от Польши, к протесту собираются присоединиться серьезные структуры.

Вячеслав Коновалов, специально для Главреда.

Кто такой Вячеслав Коновалов

Вячеслав Коновалов - украинский журналист, эксперт общественной кампании "Евро-патруль". Ранее работал на телеканалах UBC, Первый деловой, НТН, СТБ, а также в ряде деловых изданий и информационных агентств. Занимается освещением проблем транспорта.

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