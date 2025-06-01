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Почему поляки будут блокировать путь Украины в ЕС

Виталий Портников
1 июня 2025, 10:34
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Нам придется ждать своего "окна возможностей" - смены власти в Венгрии или масштабного экономического кризиса в Польше, который в корне изменит политический ландшафт страны.
Почему поляки будут блокировать путь Украины в ЕС
Главным препятствием всупу Украины в ЕС станет именно историческая позиция Польши / фото: ОП

Когда в июне 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз, я предупреждал, что процесс договоренностей с соседними странами по вопросам, которые не имеют непосредственного отношения к самому членству, будет гораздо сложнее, чем классические переговоры.

Мне, как всегда, не верили и уверяли, что у Евросоюза есть достаточно рычагов влияния на такие страны, как Венгрия или Словакия, которые экономически зависят от помощи Брюсселя. Я же считал и до сих пор считаю, что главным препятствием станет именно историческая позиция Польши - и здесь уже мало кто сможет повлиять. Недавние комментарии президента этой страны Анджея Дуды я считаю не элементом предвыборной кампании, а письмом из будущего.

И дело даже не в том, какая версия истории более соответствует реальности. Вопрос в другом: европейцы сами создали прецедент, согласно которому исторические и национальные вопросы могут блокировать процесс интеграции в НАТО и ЕС. Интеграция Северной Македонии стала именно тем кейсом, который может создать непреодолимые трудности для Украины. Кстати, еще в 1991 году в статье о независимости Македонии я назвал ее "Украиной Балкан". И не потому, что предвидел нынешние события с интеграцией, а потому, что понимал: сложные отношения с точки зрения идентичности, которые Македония имеет с соседями, можно сравнить только с украинскими проблемами.

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Запад в свое время согласился с тем, что позиция Греции относительно конституционного названия Македонии может стать препятствием для вступления страны в НАТО и ЕС. Если быть циничным, Македонии просто повезло с масштабным экономическим кризисом в Греции, который временно ослабил влияние традиционных политических партий и позволил сформировать правительство ультралевых радикалов, которые не были настолько зациклены на истории и могли действовать вопреки мейнстриму.

Ни одна классическая политическая партия Греции, правая или левая, никогда бы не согласилась на то, чтобы Македония сохранила в своем названии слово "Македония". И ни одна политическая сила в Македонии никогда бы добровольно не отказалась от этого слова. Но в Скопье просто воспользовались "окном возможностей", хотя македонские правые национал-демократы, которые сейчас руководят страной, этого компромисса до сих пор не признают. Так или иначе, Северная Македония стала членом НАТО.

Однако на этом проблемы не закончились: в игру вступила Болгария, претензии которой к Северной Македонии оказались гораздо глубже, чем греческие, поскольку касались не названия, а самой истории, идентичности, вопросов болгарского присутствия - и требуют конституционных изменений гораздо более широкого характера.

Европейцы, вместо того чтобы посоветовать болгарам решать эти вопросы уже в рамках самого ЕС после вступления Северной Македонии, начали советовать македонцам изменить собственное законодательство, чтобы открыть путь к началу переговоров. И здесь важно помнить: Болгария по влиянию в Евросоюзе даже не Венгрия.

Именно поэтому у меня нет практически никакого сомнения, что процесс европейской интеграции Украины может быть отложен на многие годы. Если у власти в Польше будут ультраправые, которые уверенно шагают к этой цели, они заблокируют процесс из исторических соображений. Если же у власти будут либералы, они будут блокировать процесс по экономическим причинам, хотя будут объяснять это именно историческими вопросами. Просто с либералами еще можно будет попытаться найти взаимопонимание, если удастся договориться об экономических компромиссах. А с ультраправыми договориться не удастся в принципе.

И нам придется ждать своего "окна возможностей" - смены власти в Венгрии или масштабного экономического кризиса в Польше, который в корне изменит политический ландшафт страны.

Единственное, что может реально повлиять на наших соседей - это не логика здравого смысла, а страх перед тем, что Украина, оставленная за дверью Европы, рано или поздно станет частью России, которая таким образом не ослабнет, а лишь усилится за счет их близорукости.

К сожалению, надежд на то, что это понимание возобладает, у меня становится все меньше.

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Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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