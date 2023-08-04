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Почему Польша и Украина окончательно не поссорятся

Петр Олещук
4 августа 2023, 08:25
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Конфликт Польши и Украины обусловлен выборами в Польше и утихнет, как только завершится предвыборная кампания.
Дуда, зеленый, Польша, Украина, зерно
У Украины и Польши общие стратегические цели - Петр Олещук / Коллаж Офис президента, УНИАН

На днях руководитель офиса по вопросам международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина якобы ведет себя "неблагодарно" из-за оказанной ей помощи от Варшавы. Из-за такого высказывания Пшидача в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Польши Бартош Цихоцкий.

Причины такого поведения польской стороны комплексные. Сейчас в Польше продолжается предвыборная кампания, поэтому разные политики делают заявления, которых, возможно, они бы не делали в штилевой политический период, потому что всем надо как-то о себе напоминать.

В этой ситуации украинский МИД соответствующим образом отреагировал на эти заявления, чем запустил обмен соответствующими дипломатическими нотами между украинским и польским дипломатическими ведомствами. Затем президент Украины выступил с инициативой, чтобы это не мешало сотрудничеству, потому что президент Украины Зеленский лично приложил много усилий для того, чтобы отношения между Украиной и Польшей были взаимовыгодными. Потому для него это не менее личный вопрос.

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Напомню, что Зеленский пошел на стабилизацию отношений по некоторым историческим вопросам – мы помним недавний визит Анджея Дуды в Луцк. Поэтому в этом же контексте этот вопрос будет решаться и в будущем, но, к сожалению, какой-то обмен не совсем приятными заявлениями может продолжаться до окончания выборов в Польше.

Конечно, кроме избирательной кампании, здесь также накладываются и другие смыслы. Нельзя сказать, что отношения Украины и Польши всегда были безоблачными, потому что это будет неправдой. Но основной двигатель - это выборы в Польше. Параллельно влияние имеет и вопрос зерна, ведь это тоже чисто польский политический вопрос. Так же, как и в Украине, в Польше очень мощное аграрное лобби, и поэтому все политики вынуждены его учитывать. А это лобби не заинтересовано в том, чтобы украинское зерно поступало в Польшу, потому что это негативно влияет на цены их продукции.

Но думаю, что в этой ситуации каких-то далеко идущих последствий не будет - после выборов в Польше отношения между странами, вероятно, снова стабилизируются. Поскольку отношения двух стран носят стратегический характер. В Польше все прекрасно понимают, какую угрозу для них представляет российский империализм. Кстати, Россия постоянно помогает нам в этом, когда постоянно угрожает "вагнеровцами" Польше. Поэтому рассчитывать, что эта ситуация стратегически повлияет на двусторонние отношения, по меньшей мере безрассудно. Хотя некоторые противоречивые заявления все равно могут звучать.

То, что отношения Украины и Польши соответствующим образом складываются с начала полномасштабного вторжения, не означает, что Польша делает определенный моральный выбор. Она довольно прагматично беспокоится о собственных интересах, и будет беспокоиться о них и в дальнейшем.

Однако проблемы с Польшей возможны, потому что это-политическая жизнь и, в конце концов, демократия. Поэтому те или иные вопросы периодически будут выныривать и исчезать. Понятно, что завтра никуда не исчезнут польские политики, которые будут пытаться обыгрывать тему истории. Но стратегически Украина и Польша и дальше будут сотрудничать.

Так или иначе, текущий конфликт не стоит считать нестабильностью в отношениях Украины и Польши. Это для России, как для страны, где отсутствует демократия и нормальная политика, и есть только Путин, может быть нестабильностью. Но и Украина, и Польша – демократические государства, поэтому там всегда будут разные мнения, заявления, споры, и это вполне нормально для демократий.

Разве то, что в Соединенных Штатах есть некоторые антиукраински настроенные конгрессмены, которые регулярно выступают с соответствующими заявлениями против оказания помощи коррумпированной Украине, влияет на стратегические отношения с США? Возможно, но это не означает существенных изменений в отношениях, потому что именно так и работают демократии, где каждый имеет право на высказывание собственного мнения. В отличие от России, которая не знает, что такое свободное государство и демократическое правление. Поэтому она будет пытаться всячески воспользоваться ситуацией и организовывать новые провокации, которые впоследствии, наоборот, могут привести к тому, что проблемы в отношениях Польши и Украины отойдут на второй план.

Например, в Польше раньше возникали проблемы в отношениях с Литвой – стоило полякам напечатать на валюте изображение Вильнюса, и это вызвало возмущение у литовцев. Или конфликты вокруг польскоязычного меньшинства в Литве, и тому подобное. Но эти все проблемы они постоянно решают, потому что объективно две страны имеют общие интересы. Поэтому я бы не стал акцентировать лишнее внимание на скандале Польши и Украины, потому что это та проблема, которая возникла сегодня, и о которой все забудут завтра, потому что кто-то в Польше или в Украине заявит что-то другое.

Или, возможно, если завтра появится новая проблема – например, если "вагнеровцы" пересекут польскую границу и начнут захватывать какую-то часть Польши. Понятно, что тогда об этих мелких распрях никто не будет думать, а лидеры Украины и Польши вообще могут объявить о "новом этапе отношений", и на этом вопрос будет закрыт. Вариантов множество, но никуда от сотрудничества Украина и Польша не денутся.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Петр Олещук, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина", специально для Главреда

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