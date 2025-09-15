Укр
Почему политика Трампа ведет к поражению демократий

Леонид Невзлин
15 сентября 2025, 06:20
Ещё хуже, когда столь мощная страна, как США, оказывается в фарватере политических идей Орбана или Эрдогана. Это очень серьёзный кризис.
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Вчерашнее заявление Дональда Трампа о новых условиях ужесточения санкций против России выглядит как попытка оправдать отсутствие дальнейшего санкционного давления на Москву. Президент США написал в своей соцсети, что введёт новые санкции только в том случае, если то же самое сделают все страны НАТО, а также если они прекратят закупки российской нефти.

Сегодня The New York Times отмечает, что это условие почти наверняка не будет выполнено, и сам Трамп с его советниками это понимают.

"Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти остаются две страны с авторитарными лидерами, которыми Трамп восхищается — Венгрия и Турция. Они крайне маловероятно откажутся от импорта. Большинство других европейских стран существенно сократили закупки российской нефти. Однако некоторые всё ещё зависят от российского природного газа, о котором Трамп не упомянул", - пишет издание.

Политика, основанная исключительно на бизнес-логике, а не на ценностях свободного мира, ведёт к поражению демократий. Ещё хуже, когда столь мощная страна, как США, оказывается в фарватере политических идей Орбана или Эрдогана. Это очень серьёзный кризис.

Источник

Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Ультиматум Европе: Трамп поставил условие для новых санкций против России

Ультиматум Европе: Трамп поставил условие для новых санкций против России

07:36
"Они ненавидят друг друга": Трамп готов лично вмешаться в переговоры Путина и Зеленского

"Они ненавидят друг друга": Трамп готов лично вмешаться в переговоры Путина и Зеленского

06:47
Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

05:55
Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

07:36

Ультиматум Европе: Трамп поставил условие для новых санкций против России

07:10

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

06:47

"Они ненавидят друг друга": Трамп готов лично вмешаться в переговоры Путина и Зеленского

06:20

Почему политика Трампа ведет к поражению демократий

05:55

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
05:39

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву Y

04:30

Знак от Вселенной: шесть знаков зодиака получат ценный шанс 15 сентября

04:00

Последствия мощнее, чем от санкций: Зеленский высказался об ударах по РФ

03:32

РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины: раскрыты планы врага на осень

02:30

Китай готовится к покорению Луны: что известно о пилотируемой миссии

01:53

"Безрассудная эскалация": в ЕС резко отреагировали на инцидент с дроном РФ в Румынии

01:30

Дом, который построил Джорджо: кому легендарный Армани завещал свои богатства

01:00

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

14 сентября, воскресенье
23:50

Совместные маневры в Беларуси: эксперт рассказал, есть ли угроза повторения сценария

23:47

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

23:45

Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

22:52

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

22:33

"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

22:26

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

21:45

"Есть хорошие результаты": Зеленский намекнул на важные изменения на фронте

21:21

Святослав Вакарчук крестил первенца: кого позвал в крестные

21:13

Один на границе: Статкевич как символ белорусской несокрушимости

20:58

Удар по режиму Путина в 500%: в США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции

20:50

Футболиста киевского клуба уговаривают покинуть Украину: о чем идет речь

19:43

НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

19:39

Страну накроет настоящий Армагеддон: названы регионы, где будут дожди, грозы и шквалы

19:27

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

19:24

После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под Киевом

19:15

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

18:46

"Золотые дни": когда по лунному календарю лучше всего сажать озимый чеснок осенью

18:24

В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

18:23

Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

17:55

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

17:22

Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

16:40

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

16:01

Пенсии под угрозой: главные ошибки, которые могут оставить без выплат

15:59

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

15:56

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

15:26

ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

15:14

Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

15:04

Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмарВидео

14:36

Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль автоВидео

14:35

Где три различия между парнями, которые катаются на сноуборде: только внимательные угадают

14:29

"Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

14:16

Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в РоссииВидео

13:56

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

13:54

Чрезвычайно дорого: в Генштабе раскрыли, сколько стоит Украине один день войныВидео

13:53

Одна ложка — и унитаз сияет: 100%-ное натуральное средство против стойких пятенВидео

13:38

Как сказать коту "нет" так, чтобы он его понял - раскрыт главный секретВидео

13:25

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

