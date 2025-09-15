Почему политика Трампа ведет к поражению демократий

Ещё хуже, когда столь мощная страна, как США, оказывается в фарватере политических идей Орбана или Эрдогана. Это очень серьёзный кризис.

https://opinions.glavred.info/pochemu-politika-trampa-vedet-k-porazheniyu-demokratiy-10698029.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: ОП

Вчерашнее заявление Дональда Трампа о новых условиях ужесточения санкций против России выглядит как попытка оправдать отсутствие дальнейшего санкционного давления на Москву. Президент США написал в своей соцсети, что введёт новые санкции только в том случае, если то же самое сделают все страны НАТО, а также если они прекратят закупки российской нефти.

Сегодня The New York Times отмечает, что это условие почти наверняка не будет выполнено, и сам Трамп с его советниками это понимают.

"Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти остаются две страны с авторитарными лидерами, которыми Трамп восхищается — Венгрия и Турция. Они крайне маловероятно откажутся от импорта. Большинство других европейских стран существенно сократили закупки российской нефти. Однако некоторые всё ещё зависят от российского природного газа, о котором Трамп не упомянул", - пишет издание.

видео дня

Политика, основанная исключительно на бизнес-логике, а не на ценностях свободного мира, ведёт к поражению демократий. Ещё хуже, когда столь мощная страна, как США, оказывается в фарватере политических идей Орбана или Эрдогана. Это очень серьёзный кризис.

Источник

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред