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Политика санкционного миротворчества Запада с треском провалилась

Сергей Бережной

журналист

11 марта 2022, 10:17

Путин вторгся в Украину не только потому, что у него была такая возможность, но еще и потому, что такой выбор ему оставил Запад.

Санкционная политика Запада с треском провалилась, что повлекло за собой тысячи жертв
Задача Украины и Запада – не только утопить Путина в сортире, но и не оставлять никогда и никому возможность делать выбор, которую предоставили кремлевскому фюреру / Макс Левин

Да, Запад нас поддерживает и будет поддерживать еще больше, за что ему огромное спасибо. Но это совершенно не исключает объективного (теперь уже объективного) факта, что западная "политика сдерживания" России не сработала, и что для западной дипломатии это был сокрушительный провал.

Запад разработал "драконовские" санкции, согласовал их, скоординировал механизм их введения – и это была, вне всяких сомнений, колоссальная работа. Санкции были введены если не мгновенно, то уж точно стремительно, и они будут работать. Но проблема заключается в том, что они все время рассматривались как "план Б". А "планом А" была именно попытка сдерживания, предотвращение начала войны. Боррель, Блинкен и прочие говорили об этом вполне ясно. Они же постоянно напоминали Путину, что дальнейшее зависит только от его выбора, и что за неправильный выбор он заплатит.

То есть, они отдавали ему инициативу. Которой Путин воспользовался так, как ему подсказала его паранойя.

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Да, он заплатит. Да, цена будет небывало высокой. Только все это будет уже на фоне того вполне наблюдаемого обстоятельства, что политика санкционного миротворчества объединенного Запада с треском провалилась, а этот провал повлек за собой гибель тысяч гражданских и миллионы сделал беженцами.

Именно в эту открытую рану Запада и сыплет сейчас чумацкую соль наша дипломатия. Это, конечно, не вполне "деликатно", но это – наконец-то! – та самая активная и инициативная внешняя политика, которая может заставить инертный Запад действовать чуть более адекватно, чем раньше.

В эту же корзину – требование проверить уставные полномочия России как члена ООН и ее Совбеза. Вопрос для ООН крайне чувствительный, а потому именно его можно использовать, чтобы заставить шевелиться закосневшую международную бюрократию.

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Сюда же – консультации по Будапештскому меморандуму. Тем более, эта тема напрямую связана не только с нашей территориальной целостностью, но и с ядерными арсеналами России.

А заставить Запад шевелиться именно сейчас – это значит заставить его шевелиться строго в наших интересах. Никакие другие варианты не пройдут просто из-за глобальной поддержки нашего сопротивления вторжению. Этим надо пользоваться – цинично и напористо. Мы не в том положении, чтобы деликатничать.

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И Запад с этим согласится. Ведь Путин вторгся в Украину не только потому, что у него была такая возможность, но еще и потому, что такой выбор ему оставил именно Запад. И Запад это понимает. Поэтому сейчас наша (и Запада) задача – не только утопить Путина в сортире и закрыть сверху крышкой, но и сделать так, чтобы никто и никогда не получил возможность делать выбор, аналогичный тому, что оставили на усмотрение кремлевского фюрера.

Это и можно будет назвать новой системой глобальной безопасности.

Сергей Бережной, журналист

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