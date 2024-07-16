Почему покушение на Трампа остаётся темой №1: чего ждет Россия?

В медиа и заявлениях довольно статусных людей их разных лагерей немало сигналов, что пора бы притормозить в попытках взаимного уничтожения.

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Покушение на Дональда Трампа / Коллаж Главред, фото скрин из видео

Покушение на Трампа остаётся темой №1. Пересказывать все сюжеты обсуждения – от инсценировки до заведомого саботажа секретной службы – смысла нет, их будет ещё много.

Как по мне, важно вот что.

Я несколько раз отмечал, что идеальный для Путина вариант избирательных кампаний этого года (ЕС, США, ключевые страны Европы…) – чтобы все необратимо переругались со всеми.

видео дня

Поэтому в США лучший вариант для Кремля – не Байден и не Трамп. А максимальный раскол. Непреодолимый даже для принятия судьбоносных решений.

По сути, вся история сейчас выходит в плоскость – инцидент приведёт к углублению раскола или наоборот – слегка отрезвит американцев.

В медиа и заявлениях довольно статусных людей их разных лагерей немало сигналов, что пора бы притормозить в попытках взаимного уничтожения.

Если эта тенденция возобладает – это будет поражение для Путина и его подельников, кто бы не занял Белый дом.

Ввиду чего потуги спикера МИД РФ Захаровой и говорящей плесени типа Цекова притянуть "украинский след" в историю с Трампом выглядят как очередной мартышкин труд. Разве что для российской аудитории.

Что во всём этом точно плохого – очередной факт визуализации насилия над государственным деятелем. Становится частью привычной рутины.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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