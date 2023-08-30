УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему поездка Эрдогана к Путину в Сочи обречена на провал

Сергей Климовский
30 августа 2023, 14:28
59
С начала 2023 г. Москва стала регулярно угрожать ООН выйти из зерновой сделки, если "Россельхозбанк" не вернут в СВИФТ.
Черное море, зерновой коридор
Черное море / Коллаж Главред, фото facebook.com/oleksandr.kubrakov, МВД

Запущенная Москвой 17 июля большая война в бассейне Чёрного моря не будет похожа на "танкерную войну" Ирака с Ираном и приведёт к потере РФ крупной доли на мировом рынке нефти и зерна.

В начале ирако-иранской войны (1980-1988) обе стороны два года атаковали в Заливе танкеры с нефтью, в том числе и под флагами третьих стран. Целью атак было оставить противника без экспорта нефти и валюты, необходимой для покупки оружия. Через два года они это прекратили, отчасти по военно-техническим и политическим причинам, но главным было то, что полное прекращение перевозки одинаково оставляло Ирак и Иран без валюты. Ирак имел военное преимущество и мог разбомбить порты Ирана, но Иран в силу географии мог топить все корабли, идущие из Ирака. Уязвимым местом Ирака было и то, что он имеет лишь один порт и легко доступный для артиллерии Ирана. В результате в Иране и в Ираке одинаково сочли, что продолжение "танкерной войны" – даст не просто нулевой результат, а отрицательный, и прекратили её.

В Чёрном море ситуация диаметрально противоположная. Весной 2022 г. Москва, когда поняла, что уже не сможет захватить Николаев и Одессу, начала морскую блокаду портов. В пабликах РФ тогда с энтузиазмом обсуждали варианты отрезания Украины от моря навсегда. Но генсек ООН Гутерриш устроил такой грандиозный скандал с грозящим Африке голодом, что Москва была вынуждена отменить намеченный на лето форум "Африка – расея", чтобы не отвечать на неудобные вопросы, и подписать 22 июля зерновую сделку с ООН и Турцией. Редкий случай, когда секретариат ООН смог добиться крупного позитивного результата.

видео дня

Результатом сделки стало не только возобновление вывоза зерновых из портов Одесской области, но и наложение на РФ обязательства не обстреливать их, а также не вести военные действия в "зерновом коридоре". Москва, чтобы подсластить эту пилюлю, выторговала себе в нарушение международного права разрешение обыскивать в Стамбуле все корабли, идущие в Украину и из неё.

С начала 2023 г. Москва стала регулярно угрожать ООН выйти из зерновой сделки, если "Россельхозбанк" не вернут в СВИФТ. Причина не в банке и не в СВИФТ. Москва полгода успешно торговала зерном и без этого, но ищет способ снять санкции или заставить Украину заключить перемирие с признанием захватов. Снятие санкций с "Россельхозбанка" должно было стать "первой ласточкой", за которой последуют другие.

Эта стратегия чётко проявилась на саммите БРИКС + Африка, где компьютерный голос в видео с путиным требовал уже снять все санкции с РФ в обмен на возврат в зерновую сделку. Путин скромно молчал, за что их наложили. ООН, G20 и другие международные структуры облегчат себе и другим жизнь, если обяжут представителей Московии всякий раз, когда им захочется что-то сказать о санкциях, добавлять "введены за нападение РФ на Украину". Если они откажутся это делать, то отключать им микрофон.

Москва вновь с 17 июля вернулась к этой стратегии "шантажа голодом", как назвал её ещё весной прошлого года Гуттериш. Вернулась в полном объёме – начала методично бомбить Одессу и другие порты, и объявила все идущие в них и из них корабли своими "законными целями". Для демонстрации решительности захватила и обыскала судно под флагом Палау, оказавшееся турецким, из-за чего вышел большой конфуз. Эрдоган сделал предупреждение Москве, и та вынуждена пока прекратить эксперименты с захватами кораблей.

Обстрелы портов и угрозы топить корабли в Чёрном море были, прежде всего, игрой Москвы для глав государств Африки, затеянной ею накануне саммитов "Африка – расеи" и БРИКС, куда РФ уговорила его членов срочно пригласить все страны Африки. Это можно назвать русским прочтением римского лозунга "Хлеба и зрелищ". Зрелище разрушая портов Украины дополняло обещание путиным бесплатного хлеба шести государствам Африки на саммите "Африка – расея" в конце июля. На саммите БРИКС + Африка видеоизображение путина вновь пообещало этим шести, что даст им бесплатно по 25 и 50 тыс. тонн пшеницы, если с РФ снимут санкции. При желании Москва за месяц между обеими саммитами могла уже осуществить эту раздачу хлеба. Это очень небольшие объёмы, – только 19 июля Москва сожгла в порту Одессы при обстреле 60 тыс. т зерна, подготовленного к отправке в Китай.

Но Москва не спешит раздавать Африке зерно, так как следует схеме – сначала в сентябре вы проголосуете на Генассамблее ООН как мне надо и только после этого в октябре – ноябре получите бесплатно зерно. А может и не получите, или получите за деньги. Москве будет не сложно найти уважительные причины для отказа от своего обещания, ведь это не контракт на поставку и неустойку платить не придётся.

Та стратегия, которой РФ сейчас следует в Чёрном море, означает, что минимум до 2024 г. она не вернётся в зерновую сделку, даже если лично Эрдоган прилетит уговаривать. Москве нужен рост цен на нефть и зерно, чтобы продавать те же или меньшие объёмы, но за большие деньги. Это без учёта пропагандистских и политических аспектов.

Достичь этого РФ может в рамках стратегии – сложности навигации в Чёрном море из-за войны. Притом, что за полтора месяца Украина не атаковала ни один из черноморских портов РФ и повредила всего один танкер. Этого явно мало, чтобы создать реальные проблемы РФ в навигации на Чёрном море и лишить её валюты. Простаивают только украинские порты, а в портах РФ всё как обычно. Поэтому Москва будет стремиться сохранять это условно военное положение в Чёрном море так долго, как сможет, не без оснований полагая, больше, чем один танкер в квартал Украине повреждать не по силам. Для Москвы это приемлемо. Не случайно, что в пабликах РФ опять стали грезить десантом в Одессу и затоплением кораблей в дельте Дуная, чтобы сделать её не судоходной.

После того, как США с Румынией, а затем и Молдова взялись организовывать транзит 40 млн. т зерна из Украины по суше в порт Констанцу и далее в Босфор через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции, в Москве поняли – всё пропало. Выбить Украину с рынка зерна не удастся, а тратить ракеты на её порты становится бессмысленно. Можно пробовать атаковать торговые суда в водах НАТО неизвестными дронами или ещё чем-то, но для этого в кремле придётся крепко выпить не только шойгу с герасимовым.

В этой ситуации логично обратить усилия Москвы против неё же. Если РФ объявила Чёрное море зоной боевых действий, то мир должен увидеть, что правительство Украины способно не только выражать скорбь по погибшим и бесконечно обещать отомстить, но и что-то делать. Жалобы на Запад, который якобы запрещает наносить удары по территории РФ, всё больше выглядят неуместными на фоне стабильной линии фронта. Как и план занять Белгородскую область, чтобы обменять на наши оккупированные территории. Его авторы не учитывают, что Москва готова отдать не только Белгородщину, но и добавить Стародубщину в обмен на передачу Крыма с Приазовьем и подписание мира. Через год она потребует их вернуть, как было с первым минским соглашением, когда Москва заявила, что не может жить без Дебальцева. Сейчас наступление на Белгород лишь удлинит линию фронта и лишит дефицитных ресурсов, притом, что спутники показывают наличие там линий укреплений.

Атаки портов и кораблей РФ, о которых говорил глава СБУ Малюк не требуют танковых и мотопехотных бригад, и будут толкать Москву в избранном ею направлении по свёртыванию навигации в Чёрном море. Москва к такому развитию событий готовилась давно и в феврале начала возить нефть в Иран по железной дороге. Сейчас для пробы отправила 36 контейнеров по железной дороге Туркменистана в Иран, а оттуда через Залив в Саудовскую Аравию. Идёт переориентация с Чёрного моря на Каспий.

Если Москва загнала нас в "коридор" от Констанцы до Стамбула, то будет симметрично изгнать её с Чёрного моря в Каспийское. На первом этапе Москва даже не будет сильно возражать, поскольку это укладывается в её стратегию шантажа дефицитом зерна и нефти. По этой причине поездка Эрдогана в Сочи к путину, который испугался, что в Индии его тоже могут арестовать, не будет иметь успеха. Эрдоган не сможет уговорить РФ вернуться в зерновую сделку, если не покажет два "козыря", которые долго придерживал.

Первый – передача Украине 20-30 истребителей F16 из 260, имеющихся у Турции, в обмен на получение новых моделей от США. Похоже, Эрдоган и Байден достигли взаимопонимания в этом, судя по недавним совместным учениям военно-воздушных сил США и Турции.

Второй козырь – присоединение Турции к санкциям ЕС. Если Турция привлечёт ещё и чиновников ЕС для досмотра кораблей, идущих в РФ и из неё на предмет подсанкционных товаров, то Брюсселю придётся сесть за составление "дорожной карты" по принятию Турции в ЕС. Сильные "козыря", но Москва накануне саммита G20 скажет, что ей надо подумать.

Пара ударов по портам РФ перед приездом Эрдогана позволит ему спросить у путина в Сочи: "Я слышал у вас есть проблемы. Могу помочь их решить и поговорить с украинцами". Путин так делал в Сирии и Ираке, обещая США, что может повлиять на ИГИЛ. Пара ударов после отъезда Эрдогана ускорят процесс думанья в Кремле.

Атака на "Оленегорский горняк" и танкер "Сиг" уже привела к росту страховки перевозок по Чёрному морю. ЕС принудил греческие компании следовать правилам торговли нефтью из РФ и начал погром её "серого флота". Одна индийская и швейцарско-норвежская компании, имевшие к осени 2022 г. по два танкера и резко увеличившие их число до 30, уже попали в прицел ЕС. Во время "танкерной войны" в Заливе были капитаны и судовладельцы, готовые возить нефть под бомбами, будут и сейчас, но есть объективные факторы, ведущие к спаду вывоза нефти из РФ.

Это стабильное снижение добычи нефти в РФ и рост её потребления в РФ из-за войны. Вице-премьер новак весь год отчитывается перед ОПЕК о "добровольном" снижении РФ экспорта нефти.

Вряд ли удастся быстро удалить РФ с рынка зерна, как с рынка нефти. Но можно снизить её выручку от его экспорта. Для этого надо загнать её в ту ситуацию, в которую она загнала нас, когда украинские компании продают в Польше и других странах зерно на 30-50% ниже, чем в среднем по рынку. Понятно недовольство этим фермеров и правительств пяти стран ЕС, но непонятно железобетонное стремление Офиса и МИД Украины впихнуть в них зерно по бросовым ценам, вместо того, чтобы наладить его транзит в Африку. Притом, что в этом транзите с 2022 г. участвуют Греция и Турция и его логично расширять. Греции это поможет компенсировать потери от ухода из вывоза нефти из РФ, который будет объективно падать.

При тех демпинговых ценах, по которым украинские компании часто продают зерно за рубеж, Зеленский давно мог бы раздавать его странам Африки, пока путин лишь обещает это сделать. ВСУ с союзниками смогут выдавить РФ из Чёрного моря на Каспий, но надо, чтобы МИД сумел снять с этого для Украины разнообразные "сливки".

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Черное море Сергей Климовский зерновая сделка
Реклама

Главное за день

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

13:35 Украина
ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

13:26 Украина
Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

12:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:32

Не ведись на провокацию: топ-фраз манипулятора, после которых нужно бежать

14:28

Почему поездка Эрдогана к Путину в Сочи обречена на провалмнение

14:23

Орбан предложил пойти на сделку с Путиным и сморозил чушь насчет войны в Украине

14:06

Какой самый красивый знак зодиака: 3 суперхаризматичные женщины по гороскопу

13:42

Работает на все 100: как быстро убрать неприятный запах из обуви за копейки

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – ЖдановВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – Жданов
13:35

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

13:26

Повалий на Z-концерте оскорбила "бездушную" Украину и призналась в любви РФВидео

13:26

ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

12:47

Сыновья Майкла Джексона после долгого перерыва появились на публике

Реклама
12:46

Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

12:41

Обвал фронта на юге и мятеж ЧВК Вагнер: Жданов назвал сценарий революции в России

12:34

5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать собаке

12:33

Все будет ровно: какие знаки зодиака проведут сентябрь без нервотрепкиВидео

12:30

Помощница Аллы Пугачевой рассказала про ее возвращение в РФ

12:13

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - роман, Рыбам - начинаниеВидео

12:00

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зимеЭксклюзив

11:56

"Остались слезы страха и разлуки": Ефросинина рассказала о годовщине с мужем

11:49

"РФ будет бить по Украине до последнего": Жданов назвал цели ударов оккупантов

11:35

Что меняется с 1 сентября: ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров

11:29

Как определить хороший чай или нет: 3 главный признака подделки

Реклама
11:28

"Пригожин жив и позвонил Путину": в Сети раскрыли, где сейчас главарь "вагнеровцев"

10:59

ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине – Сырский

10:54

Сокровище или опасность: как отличить сыроежку от гриба-убийцы

10:50

Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на югеВидео

10:48

Арбуз и рядом не стоял: безумно полезные свойства дыни, о которых мало кто знает

10:35

Тренчи, джинсовки и пуховики: Андре Тан назвал 5 модных трендов осени 2023

09:50

К шашлыку и даже на зиму: как мариновать шампиньоны, чтобы удивить гостей

09:46

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

09:44

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

09:20

Пригожин на самом деле не предал Путинамнение

09:16

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

09:13

"Бавовна" в Крыму: дроны атаковали район Севастопольской бухты

09:00

Гороскоп на завтра 31 августа 2023: Близнецам - релакс, Скорпионам - меньше калорий

08:42

РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар

07:59

В РФ гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром: повреждены четыре Ил-76

06:59

Ночью в Одессе гремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФФото

06:28

Потенциал производства артиллерии в России обвалилсямнение

06:20

Ночью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробностиФото

06:07

Какой сегодня праздник 30 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:50

Растет безработица и Китай погружается в демографическую яму - ИжакВидео

Реклама
04:15

"Других вариантов нет": журналист описал последствия для Украины, если РФ не развалитсяВидео

03:33

"Ну зачем вы так позоритесь?": Волочкова стала посмешищем в Сети

03:00

Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом

02:30

Яковенко рассказал о радикальном методе Путина повлиять на российскую элитуВидео

02:00

Как солить сало с сахаром: ловкий фокус поразит опытных гурманов

01:30

На вкус будет лучше оливок: как консервировать виноград на зиму - необычный рецепт

00:28

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд

00:01

Если засыпаете "на ходу": 10 причин, почему постоянно хочется спать

29 августа, вторник
23:51

"Спасаюсь": Сумская оказалась в больнице

23:07

Тина Кароль сожгла Кремль на своём концерте

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять