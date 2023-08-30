Почему поездка Эрдогана к Путину в Сочи обречена на провал

С начала 2023 г. Москва стала регулярно угрожать ООН выйти из зерновой сделки, если "Россельхозбанк" не вернут в СВИФТ.

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Черное море / Коллаж Главред, фото facebook.com/oleksandr.kubrakov, МВД

Запущенная Москвой 17 июля большая война в бассейне Чёрного моря не будет похожа на "танкерную войну" Ирака с Ираном и приведёт к потере РФ крупной доли на мировом рынке нефти и зерна.

В начале ирако-иранской войны (1980-1988) обе стороны два года атаковали в Заливе танкеры с нефтью, в том числе и под флагами третьих стран. Целью атак было оставить противника без экспорта нефти и валюты, необходимой для покупки оружия. Через два года они это прекратили, отчасти по военно-техническим и политическим причинам, но главным было то, что полное прекращение перевозки одинаково оставляло Ирак и Иран без валюты. Ирак имел военное преимущество и мог разбомбить порты Ирана, но Иран в силу географии мог топить все корабли, идущие из Ирака. Уязвимым местом Ирака было и то, что он имеет лишь один порт и легко доступный для артиллерии Ирана. В результате в Иране и в Ираке одинаково сочли, что продолжение "танкерной войны" – даст не просто нулевой результат, а отрицательный, и прекратили её.

В Чёрном море ситуация диаметрально противоположная. Весной 2022 г. Москва, когда поняла, что уже не сможет захватить Николаев и Одессу, начала морскую блокаду портов. В пабликах РФ тогда с энтузиазмом обсуждали варианты отрезания Украины от моря навсегда. Но генсек ООН Гутерриш устроил такой грандиозный скандал с грозящим Африке голодом, что Москва была вынуждена отменить намеченный на лето форум "Африка – расея", чтобы не отвечать на неудобные вопросы, и подписать 22 июля зерновую сделку с ООН и Турцией. Редкий случай, когда секретариат ООН смог добиться крупного позитивного результата.

видео дня

Результатом сделки стало не только возобновление вывоза зерновых из портов Одесской области, но и наложение на РФ обязательства не обстреливать их, а также не вести военные действия в "зерновом коридоре". Москва, чтобы подсластить эту пилюлю, выторговала себе в нарушение международного права разрешение обыскивать в Стамбуле все корабли, идущие в Украину и из неё.

С начала 2023 г. Москва стала регулярно угрожать ООН выйти из зерновой сделки, если "Россельхозбанк" не вернут в СВИФТ. Причина не в банке и не в СВИФТ. Москва полгода успешно торговала зерном и без этого, но ищет способ снять санкции или заставить Украину заключить перемирие с признанием захватов. Снятие санкций с "Россельхозбанка" должно было стать "первой ласточкой", за которой последуют другие.

Эта стратегия чётко проявилась на саммите БРИКС + Африка, где компьютерный голос в видео с путиным требовал уже снять все санкции с РФ в обмен на возврат в зерновую сделку. Путин скромно молчал, за что их наложили. ООН, G20 и другие международные структуры облегчат себе и другим жизнь, если обяжут представителей Московии всякий раз, когда им захочется что-то сказать о санкциях, добавлять "введены за нападение РФ на Украину". Если они откажутся это делать, то отключать им микрофон.

Москва вновь с 17 июля вернулась к этой стратегии "шантажа голодом", как назвал её ещё весной прошлого года Гуттериш. Вернулась в полном объёме – начала методично бомбить Одессу и другие порты, и объявила все идущие в них и из них корабли своими "законными целями". Для демонстрации решительности захватила и обыскала судно под флагом Палау, оказавшееся турецким, из-за чего вышел большой конфуз. Эрдоган сделал предупреждение Москве, и та вынуждена пока прекратить эксперименты с захватами кораблей.

Обстрелы портов и угрозы топить корабли в Чёрном море были, прежде всего, игрой Москвы для глав государств Африки, затеянной ею накануне саммитов "Африка – расеи" и БРИКС, куда РФ уговорила его членов срочно пригласить все страны Африки. Это можно назвать русским прочтением римского лозунга "Хлеба и зрелищ". Зрелище разрушая портов Украины дополняло обещание путиным бесплатного хлеба шести государствам Африки на саммите "Африка – расея" в конце июля. На саммите БРИКС + Африка видеоизображение путина вновь пообещало этим шести, что даст им бесплатно по 25 и 50 тыс. тонн пшеницы, если с РФ снимут санкции. При желании Москва за месяц между обеими саммитами могла уже осуществить эту раздачу хлеба. Это очень небольшие объёмы, – только 19 июля Москва сожгла в порту Одессы при обстреле 60 тыс. т зерна, подготовленного к отправке в Китай.

Но Москва не спешит раздавать Африке зерно, так как следует схеме – сначала в сентябре вы проголосуете на Генассамблее ООН как мне надо и только после этого в октябре – ноябре получите бесплатно зерно. А может и не получите, или получите за деньги. Москве будет не сложно найти уважительные причины для отказа от своего обещания, ведь это не контракт на поставку и неустойку платить не придётся.

Та стратегия, которой РФ сейчас следует в Чёрном море, означает, что минимум до 2024 г. она не вернётся в зерновую сделку, даже если лично Эрдоган прилетит уговаривать. Москве нужен рост цен на нефть и зерно, чтобы продавать те же или меньшие объёмы, но за большие деньги. Это без учёта пропагандистских и политических аспектов.

Достичь этого РФ может в рамках стратегии – сложности навигации в Чёрном море из-за войны. Притом, что за полтора месяца Украина не атаковала ни один из черноморских портов РФ и повредила всего один танкер. Этого явно мало, чтобы создать реальные проблемы РФ в навигации на Чёрном море и лишить её валюты. Простаивают только украинские порты, а в портах РФ всё как обычно. Поэтому Москва будет стремиться сохранять это условно военное положение в Чёрном море так долго, как сможет, не без оснований полагая, больше, чем один танкер в квартал Украине повреждать не по силам. Для Москвы это приемлемо. Не случайно, что в пабликах РФ опять стали грезить десантом в Одессу и затоплением кораблей в дельте Дуная, чтобы сделать её не судоходной.

После того, как США с Румынией, а затем и Молдова взялись организовывать транзит 40 млн. т зерна из Украины по суше в порт Констанцу и далее в Босфор через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции, в Москве поняли – всё пропало. Выбить Украину с рынка зерна не удастся, а тратить ракеты на её порты становится бессмысленно. Можно пробовать атаковать торговые суда в водах НАТО неизвестными дронами или ещё чем-то, но для этого в кремле придётся крепко выпить не только шойгу с герасимовым.

В этой ситуации логично обратить усилия Москвы против неё же. Если РФ объявила Чёрное море зоной боевых действий, то мир должен увидеть, что правительство Украины способно не только выражать скорбь по погибшим и бесконечно обещать отомстить, но и что-то делать. Жалобы на Запад, который якобы запрещает наносить удары по территории РФ, всё больше выглядят неуместными на фоне стабильной линии фронта. Как и план занять Белгородскую область, чтобы обменять на наши оккупированные территории. Его авторы не учитывают, что Москва готова отдать не только Белгородщину, но и добавить Стародубщину в обмен на передачу Крыма с Приазовьем и подписание мира. Через год она потребует их вернуть, как было с первым минским соглашением, когда Москва заявила, что не может жить без Дебальцева. Сейчас наступление на Белгород лишь удлинит линию фронта и лишит дефицитных ресурсов, притом, что спутники показывают наличие там линий укреплений.

Атаки портов и кораблей РФ, о которых говорил глава СБУ Малюк не требуют танковых и мотопехотных бригад, и будут толкать Москву в избранном ею направлении по свёртыванию навигации в Чёрном море. Москва к такому развитию событий готовилась давно и в феврале начала возить нефть в Иран по железной дороге. Сейчас для пробы отправила 36 контейнеров по железной дороге Туркменистана в Иран, а оттуда через Залив в Саудовскую Аравию. Идёт переориентация с Чёрного моря на Каспий.

Если Москва загнала нас в "коридор" от Констанцы до Стамбула, то будет симметрично изгнать её с Чёрного моря в Каспийское. На первом этапе Москва даже не будет сильно возражать, поскольку это укладывается в её стратегию шантажа дефицитом зерна и нефти. По этой причине поездка Эрдогана в Сочи к путину, который испугался, что в Индии его тоже могут арестовать, не будет иметь успеха. Эрдоган не сможет уговорить РФ вернуться в зерновую сделку, если не покажет два "козыря", которые долго придерживал.

Первый – передача Украине 20-30 истребителей F16 из 260, имеющихся у Турции, в обмен на получение новых моделей от США. Похоже, Эрдоган и Байден достигли взаимопонимания в этом, судя по недавним совместным учениям военно-воздушных сил США и Турции.

Второй козырь – присоединение Турции к санкциям ЕС. Если Турция привлечёт ещё и чиновников ЕС для досмотра кораблей, идущих в РФ и из неё на предмет подсанкционных товаров, то Брюсселю придётся сесть за составление "дорожной карты" по принятию Турции в ЕС. Сильные "козыря", но Москва накануне саммита G20 скажет, что ей надо подумать.

Пара ударов по портам РФ перед приездом Эрдогана позволит ему спросить у путина в Сочи: "Я слышал у вас есть проблемы. Могу помочь их решить и поговорить с украинцами". Путин так делал в Сирии и Ираке, обещая США, что может повлиять на ИГИЛ. Пара ударов после отъезда Эрдогана ускорят процесс думанья в Кремле.

Атака на "Оленегорский горняк" и танкер "Сиг" уже привела к росту страховки перевозок по Чёрному морю. ЕС принудил греческие компании следовать правилам торговли нефтью из РФ и начал погром её "серого флота". Одна индийская и швейцарско-норвежская компании, имевшие к осени 2022 г. по два танкера и резко увеличившие их число до 30, уже попали в прицел ЕС. Во время "танкерной войны" в Заливе были капитаны и судовладельцы, готовые возить нефть под бомбами, будут и сейчас, но есть объективные факторы, ведущие к спаду вывоза нефти из РФ.

Это стабильное снижение добычи нефти в РФ и рост её потребления в РФ из-за войны. Вице-премьер новак весь год отчитывается перед ОПЕК о "добровольном" снижении РФ экспорта нефти.

Вряд ли удастся быстро удалить РФ с рынка зерна, как с рынка нефти. Но можно снизить её выручку от его экспорта. Для этого надо загнать её в ту ситуацию, в которую она загнала нас, когда украинские компании продают в Польше и других странах зерно на 30-50% ниже, чем в среднем по рынку. Понятно недовольство этим фермеров и правительств пяти стран ЕС, но непонятно железобетонное стремление Офиса и МИД Украины впихнуть в них зерно по бросовым ценам, вместо того, чтобы наладить его транзит в Африку. Притом, что в этом транзите с 2022 г. участвуют Греция и Турция и его логично расширять. Греции это поможет компенсировать потери от ухода из вывоза нефти из РФ, который будет объективно падать.

При тех демпинговых ценах, по которым украинские компании часто продают зерно за рубеж, Зеленский давно мог бы раздавать его странам Африки, пока путин лишь обещает это сделать. ВСУ с союзниками смогут выдавить РФ из Чёрного моря на Каспий, но надо, чтобы МИД сумел снять с этого для Украины разнообразные "сливки".

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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