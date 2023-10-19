Почему по всему миру начнутся бунты и протесты с беспорядками

Если Израиль и правда ударил ракетой по больнице, убив 500 человек, то это почти точно будет означать отказ от ввода войск в Газу.
Израильтянам скажут: "Ну, вот это и есть месть за убитых в кибуцах, больше ничего делать не надо! Наземной операции не будет! Расходимся".
Ну а в исламском мире сейчас точно начнётся галдеж: "сионисты начали геноцид" и всякое такое…
Хотя вообще-то есть вариант, что в больнице взорвался какой-то хамасовский склад оружия. Они часто его в школах и больницах прячут.
Но, видимо, Хамас или Исламский джихад в силу криворукости ударили по своей же больнице, убив сотни людей.
ЦАХАЛ готов даже показать свои системы объективного контроля, доказывающие, что Израиль к этой истории не имеет отношения.
Я и думаю, так и есть.
Но арабскому и исламскому миру уже пофигу, простые люди там для себя уже все решили: "сионисты виноваты". По всему миру сейчас будут протестовать и устраивать беспорядки.
Что-то мне кажется, что разговоры о 500 погибших в больнице в Газе - это полное вранье. Ракета взорвалась на парковке, само здание даже не разрушено. Там даже кратера нет!
То есть ракета не израильская, пятисот жертв нет, зато криков и воплей про "преступления сионистов" - на весь мир.
Кто такой Иван Яковина
Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.
Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.
С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.
Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.