Почему по всему миру начнутся бунты и протесты с беспорядками

Что-то мне кажется, что разговоры о 500 погибших в больнице в Газе - это полное вранье.

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Больница в Газе / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Если Израиль и правда ударил ракетой по больнице, убив 500 человек, то это почти точно будет означать отказ от ввода войск в Газу.

Израильтянам скажут: "Ну, вот это и есть месть за убитых в кибуцах, больше ничего делать не надо! Наземной операции не будет! Расходимся".

Ну а в исламском мире сейчас точно начнётся галдеж: "сионисты начали геноцид" и всякое такое…

видео дня

Хотя вообще-то есть вариант, что в больнице взорвался какой-то хамасовский склад оружия. Они часто его в школах и больницах прячут.

Но, видимо, Хамас или Исламский джихад в силу криворукости ударили по своей же больнице, убив сотни людей.

ЦАХАЛ готов даже показать свои системы объективного контроля, доказывающие, что Израиль к этой истории не имеет отношения.

Я и думаю, так и есть.

Но арабскому и исламскому миру уже пофигу, простые люди там для себя уже все решили: "сионисты виноваты". По всему миру сейчас будут протестовать и устраивать беспорядки.

Что-то мне кажется, что разговоры о 500 погибших в больнице в Газе - это полное вранье. Ракета взорвалась на парковке, само здание даже не разрушено. Там даже кратера нет!

То есть ракета не израильская, пятисот жертв нет, зато криков и воплей про "преступления сионистов" - на весь мир.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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