Почему Пекин может стать ключевым игроком в переговорах с Украиной: Денисенко объяснил

Китай, по сути, заявил, что поддерживает Лукашенко в том, чтобы тот не предоставлял свою территорию для начала боевых действий со стороны Путина.

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Китай и война / Коллаж: Главред, фото: t.me/pul_1

На фоне новых дипломатических сигналов вокруг российско-украинской войны все чаще звучат предположения о возможном более активном вовлечении Китая в переговорный процесс. Политический аналитик, руководитель аналитического центра "Деловая Столица" Вадим Денисенко анализирует, как визит Александра Лукашенко в Пекин может изменить баланс сил, повлиять на позицию Беларуси и открыть новые дипломатические возможности. Публикуем его мнения на языке оригинала.

В ближайшее время Китай может войти в переговорный процесс по Украине Катализатором, как бы странно это ни звучало, может стать чрезмерно сильное давление Путина на Лукашенко видео дня

1. То, с какой скоростью Лукашенко удалось получить разрешение от Пекина на срочную встречу с Си, лишь подтверждает, что беседа Лукашенко и Путина состоялась в очень сложной обстановке и, судя по всему, Лукашенко ответил "нет" на все военные предложения со стороны Владимира Путина

2. Китай сегодня, де-факто, заявляет, что он становится главным протектором режима Лукашенко и главным защитником белорусской государственности. Си уже сделал заявление о том, что он полностью поддерживает государственный суверенитет и независимость Беларуси, и это должно стать красной чертой для Владимира Путина, Китай, по сути, заявил, что поддерживает Лукашенко в том, чтобы тот не предоставлял свою территорию для того, чтобы Путин начинал боевые действия как на территории Европы, так и для повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси.

3. Судя по всему, мы впервые стоим на пороге того, что Китай вступит в переговорный процесс по прекращению войны в Украине. Нынешняя ситуация с Беларусью и стремление россиян распространить войну на третьи страны крайне не нравятся Китаю. Существует довольно высокая вероятность того, что Китай действительно начнёт более активно участвовать в нашем переговорном процессе.

Думаю, что после визита Лукашенко в Пекин могут активизироваться санкционированные КНР переговоры по линии Минск–Вашингтон–Литва–Польша–Брюссель по вопросу калийных удобрений. С другой стороны, могут активизироваться процессы по линии Пекин-Вашингтон в связи с переговорами об Украине и о том, как положить конец войне и совместно начать оказывать давление на Кремль. И в этом контексте повторю то, о чём я говорил очень много раз подряд: наша проблема заключается в том, что у нас вообще нет контактов в КНР.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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