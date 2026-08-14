Кремль открывает "японский фронт": Денисенко объяснил хитрый маневр Путина

Эксперт Вадим Денисенко объясняет истинную цель первого за 26 лет визита Путина на оккупированные Курилы и как на это следует реагировать Украине.

https://opinions.glavred.info/kreml-otkryvaet-yaponskiy-front-denisenko-obyasnil-hitryy-manevr-putina-10788311.html Ссылка скопирована

Путин на Сахалине / скриншот из видео

Путин впервые за 26 лет правления Россией посетил оккупированные японские острова Курильской гряды - шаг, который привел к обострению отношений с Токио накануне переговоров Трампа и Си. Эксперт Вадим Денисенко считает, что истинная цель визита - не предвыборная демонстрация силы, а попытка повлиять на позицию Китая в отношении войны в Украине, и объясняет, какую тактику следует выбрать Киеву. Публикуем его анализ.

Путин на Сахалине - это не о российских Курилах. Это попытка понравиться Китаю Путин впервые за 26 лет правления Россией посетил оккупированные японские острова. И это не только предвыборный ход видео дня

1. В контексте провоенной предвыборной повестки дня визит Путина на Курилы более чем логичен. Путин демонстрирует, что он, якобы, третий полюс мира и имеет право делать то, что ему хочется. Но логика этой поездки гораздо шире, чем выборы.

2. Визит на спорные территории - это, прежде всего, попытка понравиться Китаю. Накануне переговоров Трамп-Си Путину крайне важно не допустить изменения политики Китая в отношении нашей войны. И скандал с Японией, главным врагом Китая, - крайне важный ход российской внешней политики.

3. Эта история, безусловно, станет важным событием в американском информационном пространстве, особенно на фоне максимального сближения России с КНДР за последние годы. И, можно не сомневаться, россияне будут раздувать истерию по этому поводу. Это не будет иметь никакого практического значения, но это попытка расширить поле для маневра. Японский фактор, которого еще вчера не было в переговорах с США, имеет шансы там появиться.

4. Украине следовало бы обратить внимание именно на последний аспект. Это надувание мыльного пузыря без каких-либо шансов на какое-либо кинетическое обострение. Нам не нужно что-то осуждать или против чего-то выступать. Нам важно было бы на высоком политическом уровне сказать именно о надувании пузыря. И тогда нас точно услышат. Но здесь важно не встать на сторону Японии, потому что тогда мы потеряем шанс на диалог с Китаем. Это очень тонкая игра.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред