Почему парад на Красной площади Москвы – законная военная цель для Украины

Угрозы России ударить "Орешником" по Киеву не должны сдерживать Украину от атак 9 мая. Не так страшен "Орешник", как его малюют.

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Удар Украины по параду на Красной площади является законным и целесообразным, причем не только 9 мая, но и во время репецтиций / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот, ТАСС

В России в очередной раз трясут "Орешником". А все потому, что Путин боится нашего удара по Красной площади 9 мая. Очень боится, потому что если появится наша баллистика "Гром-2" с дальностью 500 километров, то в России ее не перехватят. И если наша баллистика зайдет на парад, у Путина будет крайне неприглядная картина. Причем, вероятнее всего, российская ПВО ее пропустит: у россиян нет стопроцентной гарантии, что они способны сбивать баллистические ракеты.

В России это прекрасно понимают. Потому угрозы "Орешником" являются частью давления на Украину, точнее – на украинских политиков, принимающих решения. На военных особо не надавишь, а на политиков можно.

Впрочем, исключать удар России тем же "Орешником" нельзя. Удар может быть нанесен по разным целям, в том числе и по Киеву.

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"Орешник" – это площадное оружие, то есть накрывающее площади. Однако оно не так страшно, как его малюют. Удар "Искандером" намного страшнее, ведь это 500-килограммовый фугасно-осколочный боеприпас, подлетное время которого несколько минут. Дальность – 500 км. Подготовиться к такому удару очень сложно. Например, 7 мая на Киев заходила баллистика – 3 минуты от тревоги до удара, так как Россия подтянула "Искандеры" к линии боевого соприкосновения. Использование "Искандеров" для РФ намного проще, а для нас намного сложнее и опаснее.

В то же время "Орешник" используется Москвой больше в качестве механизма давления. Он не смог доказать свою эффективность: кинетический боезаряд, который несет "Орешник", не выполняет задачи. Он не точен. Каждый кинетический прут боеголовки направить невозможно. "Орешник" просто пытается накрыть площадь и, может быть, пробивает несколько этажей, тогда как "Искандер" может "сложить" все 9 этажей ударом одной ракеты. Так что угроза "Орешником" в большей мере призвана оказать психологическое давление.

Кроме того, "Орешника" у России немного. Это лишь предсерийные образцы, которые не продемонстрировали свою точность. Это оружие не доведено до ума. КПД низкий. Так что тут чисто психологический момент.

Если говорить о целесообразности сюрпризов со стороны Украины на 9 мая, то нужно отталкиваться от того, что наша основная задача – уничтожение военных объектов врага. У нас не так много средств поражения, чтобы мы пользовались ими в качестве ИПСО. Однако удар по параду на Красной площади наносить целесообразно. Причем не только 9 мая, а хоть сегодня, когда идут репетиции и прогоны, и на них выходят практически все участники.

Основная военная задача – нанесение поражения противнику. Если противник, допустим, распределяется на какой-то площади с большой плотностью личного состава, однозначно нужно бить. Не ждать 9 мая. Но и 9-го надо бить. Ведь определена локация – Красная площадь, и даже понятно время. Это не то, что можно, это нужно делать.

Если украинское военно-политическое руководство не выполнит данную боевую задачу, то эти тысячи российских солдат и техника через время появятся на поле боя и поубивают наших пацанов. Потому однозначно надо бить.

А психологические моменты, связанные с какими-то праздниками – это такое, это не военная задача. Понятно, что подобный удар стукнет по самолюбию Путина, но военные на это мало обращают внимание. Их цель – легальный военный объект. Парад на Красной площади и подготовка сейчас к параду – это сосредоточение войск противника, техники и личного состава. Противника надо уничтожать.

При этом нас не должно останавливать наличие иностранных гостей и гражданского населения на параде. На нас напали. Мы – обороняющаяся страна. По всем законам, в том числе международным, мы имеем полное право использовать любые средства в любом месте для уничтожения агрессора, где бы он ни был.

А российское гражданское население должно думать, находиться ли рядом с военнослужащими РФ, которые должны быть уничтожены, или нет. Иными словами, гражданские и приглашенные гости берут на себя ответственность за свою безопасность в этом случае. А с нас автоматически ответственность снимается, потому что мы бьем по военным государства-агрессора России. Потому здесь вообще никаких проблем нет.

Еще один момент. РосСМИ пишут, что Путин приказал определить цели для "Орешника". Однако у Украины нет таких военных объектов, по которым целесообразно использовать "Орешник", то есть где нужно накрыть большую площадь. Ведь, повторюсь, "Орешник" – это 36 прутов своеобразного сплава, в основном из керамики, которые разгоняются до гиперзвуковой скорости. Эти 36 прутов накрывают определенную площадь. В Украине на данный момент нет площадных военных объектов. Вообще. Это, допустим, могли бы быть аэродромы, например, Жуляны или Борисполь. Но там сейчас нет военно-технического оборудования или военных объектов площадного плана, которые нужно было бы накрыть.

Да, для показухи Россия может по ним использовать "Орешник", но военный КПД этого удара будет минимальным.

Если Россия применит "Орешник" по гражданским объектам, например, по какому-нибудь жилому комплексу, то есть осуществит очередную террористическую атаку, это будет очень явно. И за такие дела все приглашенные на парад и все, кто контактирует с Путиным, должны будут оборвать с ним все связи. Путин уподобится Ким Чен Ыну, станет явным террористом.

Так что на данный момент я не вижу для России не только военной целесообразности использования "Орешника", но и даже террористической целесообразности. Потому что КПД удара "Орешника" намного меньший, чем удара "Искандера". Так, например, целью "Орешника" может стать и правительственный квартал. Но какой КПД? Ну, пробьет он пять этажей в каком-то здании, выбьет стекла и взорвется в комнате с какой-то секретаршей. И что? "Орешник" не разнесет правительственный квартал – он как стоял, так и будет стоять.

КПД "Орешника" слишком раздуто. КПД "Искандера" намного выше. Ведь "Искандер" – это наш "Гром". Россия создала "Орешник" для показухи. По сути, "Орешник" – это "Ярс" (так называемый "Тополь-М"), из которого убрали ступень, то есть это просто угробленный "Ярс". "Ярс" – хорошая ракета, способная преодолевать несколько тысяч километров, реальная межконтинентальная баллистика, которая выполняет определенную задачу. Какой был смысл уменьшать его до уровня "Орешника"? Только чтобы похвастаться, что у России появилось какое-то новое оружие. Но это все равно, что обрезать крылья у самолета, чтобы он поменьше летал.

Так что пока все эти разговоры об "Орешнике" – это просто ИПСО с целью давления на украинское руководство.

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, специально для Главреда

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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