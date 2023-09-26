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Почему оваций не было? Как прошел визит Зеленского в США

Сергей Таран
26 сентября 2023, 08:22
Именно американские выборы будут определять и продолжительность нового прагматического этапа американо-украинских отношений.
Зеленский, США
Зеленский и Байден в США / коллаж Главред, фото офис президента

После романтического этапа идеализма в американо-украинских отношениях наступил этап сухой прагматики. Вместо оваций перед Конгрессом президента Зеленского на этот раз ждал деловой разговор с президентом Байденом и конгрессменами, и думаю на этих встречах больше обменивались аргументами и цифрами, чем лозунгами и эмоциями.

Максимально четко интерес США к Украине определил республиканец Грэм, заявивший, что очень выгодно инвестировать в Украину - союзника, который понемногу уничтожает геополитического врага США Россию, и при этом ни один американский солдат не погибает.

Так же прагматично относится к США и сегодняшняя Украина, которую пока мало интересует опыт американской демократии или реформы, - зато – критически интересуют американские деньги и оружие, без которых войну вести просто невозможно.

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Для более надежных прагматических отношений от Киевом и Вашингтоном Белый дом уже назначил в Украину своих контролеров – за расходованием военной помощи будет следить генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, а за средствами на послевоенное восстановление будет наблюдать спецпредставительница по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Можно не сомневаться, что полномочия назначенных контролеров будут значительно шире, чем это сейчас представляется, ведь от американской помощи будет зависеть львиная часть всего украинского бюджета до и после войны. А самое главное - выделенные на Украину средства уже сейчас стали фактором внутренней американской политики. Даже больше - фактором избирательной кампании в США. Прагматичный и ооочень серьезный интерес Байдена в том, чтобы коррупционных скандалов с этими средствами было меньше.

Именно американские выборы будут определять и продолжительность нового прагматического этапа американо-украинских отношений. Он продлится строго до выборов в США. Ну, а дальше - все зависит от их результатов.

Кто такой Сергей Таран

Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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война в Украине Сергей Таран Владимир Зеленский выборы в США
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