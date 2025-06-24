Почему отставка премьера Шмыгаля не состоится на днях

Отставка премьер-министра будет зависеть от финансовой и экономической ситуации в Украине.

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В медиа активно обсужлают кадровые изменения в Кабмине / Пресс-служба Кабмина

Слухи о скорой отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля несколько преувеличены (хотя я и не исключаю, что это может произойти). Судя по всему, в ближайшее время возможны кадровые перестановки в ряде министерств. Есть недовольство министром культуры, министром образования, министром здравоохранения — к ним есть вопросы, и их отставка вполне возможна.

Что касается слухов о переходе главы СБУ Василия Малюка на пост министра обороны — я рассматриваю это скорее как на информационную кампанию, чем как реальную перспективу.

Причины таких разговоров понятны. Власть приближается к периоду острой турбулентности, когда ни денег, ни вооружения, что может создать внутриполитические риски. Один из способов укрепить позиции — иметь подконтрольного, предсказуемого премьер-министра.

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До сих пор Шмыгаль не имел политических амбиций, он не конфликтовал с Банковой. Однако у него сложились хорошие отношения с Давидом Арахамией. Кроме того, Шмыгаль – выходец из структур Рината Ахметова. И поскольку Шмыгаль этого не забывает, то это, естественно, политически чувствительный момент и предпосылка для смены премьера на более прогнозируемую фигуру.

В духе украинской политической традиции стараются заранее "отминусовать" потенциальных политических конкурентов. И судя по той информационной кампании в отношении Юлии Свириденко, можно сказать, что она является одним из наиболее вероятных кандидатов. Аналогично, мы видели довольно серьезную атаку на Алексея Чернышова, которая завершилась его возвращением в Украину.

Так что вполне вероятно, что и Свириденко, и Чернышов входят в шорт-лист возможных претендентов на должность премьера, который сейчас формируется на Банковой.

Будет ли отставка в ближайшее время? Уверенности в этом у меня нет. Все будет зависеть от финансовой и экономической ситуации в Украине. Если, скажем, начнутся задержки с выплатами военным из-за дефицита бюджета (а он сейчас составляет минус 10%, или около 400 млрд грн), тогда, вполне возможно, начнут искать "крайнего".

То есть отставка не произойдет немедленно. Кроме того, для перестановок в Кабмине не обязательно менять весь состав правительства. Хотя де-юре процедура сложная, особенно в условиях военного положения, последние годы показали, что у нас часто события происходят по принципу "есть цель — не видим препятствий". Даже если Шмыгаль сам подаст в отставку, это не повлечет автоматическую отставку всего Кабмина — и такой вариант возможен.

Шмыгаль и так является "долгожителем" среди украинских премьер-министров. Поэтому я не исключаю, что его отставка действительно может состояться. Но ключевое — это точно не случится завтра.

Что будет указывать на подготовку к смене премьера? У нас обычно это проявляется через информационное пространство. Если мы увидим скоординированную информационную кампанию, которая будет предварять отставку и смену премьера — это станет четким маркером, что на Банковой всерьез рассматривают такой сценарий.

Пока таких признаков нет. Ведь если у Шмыгаля нет собственных амбиций, зачем его менять? Вспомним пример ныне покойного экс-премьера Евгения Марчука – как только он начал формировать собственный политический имидж, Кучма очень быстро отправил его в отставку. В Украине традиционно, если у премьера замечают политические амбиции, на Банковой сразу возникают подозрения — и запускается внутренняя борьба. Начинается информационное давление, попытки "приглушить" его влияние. Но пока ничего подобного по отношению к Шмыгалю не происходит.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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