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Почему обзывать своих граждан "малороссами" - зло

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

1 августа 2021, 07:45

Вместо "творить общую нацию", нацию целенаправленно раскалывают. Путинская пропаганда зовет к себе, а наши "ультра патриоты" отталкивают от себя.

Украинцы
Обзывать своих граждан "малороссами" - зло / УНИАН

Я уже писал о том, почему обзывать своих граждан "малороссами" - зло.

И те, кто так делает, способствуют расколу нации, и, де-факто, способствуют Путину.

В настоящее время "общественность" возмущается, почему 41% украинцев согласились с лицемерным тезисом Путина, что "украинцы и русские - один народ".

Так вот, этому обманному тезису способствует не только прямая "в лоб" российская пропаганда. Российской "прямо в лоб" пропаганды сейчас в разы меньше.

А вот пропаганда, что часть украинцев (например, так называемые "73%", против которых так упорно борется часть граждан вроде с "патриотических соображений") - это не украинцы, а "недоукраинцы", "малороссы", "быдло", " ватники ", как раз и способствует тому, что часть украинцев с этим и... соглашается.

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Вместо "творить общую нацию", нацию целенаправленно раскалывают. Путинская пропаганда зовет к себе, а наши "ультра патриоты" отталкивают от себя.

Чему же удивляться?

Опомнитесь! Прекратите раскалывать нацию!

Украинцы должны быть единой нацией. Все граждане Украины являются украинцами. Нравятся кому-то эти граждане, не нравятся. Говорят они "на том языке", "не на том языке", голосуют ли они за "тех политиков", "не тех политиков" и другие.

Если это понимать, никакая путинская ложная пропаганда не будет страшна.

Малороссия Владимир Путин Александр Доний
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