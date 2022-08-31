УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему никто не знает настоящих настроений на оккупированных территориях

Павел Казарин

крымский журналист

31 августа 2022, 06:00

Слово "оккупация" содержит многое. Но чему там точно нет места - это искренности.

Почему никто не знает настоящих настроений на оккупированных территориях
Вслух от имени оккупированных регионов говорят только те, кто успел сжечь все мосты / Reuters

Все разговоры о настроениях на оккупированных территориях имеют один общий недостаток. Мы не имеем оттуда вменяемой социологии.

Более того, ее и не будет. В ситуации, когда откровенность наказуема - часть респондентов, конечно, будет молчать или отвечать уклончиво.

Собственно, об этом также стоит помнить, когда мы пытаемся гооврить о настроениях на оккупированных территориях на основании социальных сетей.

Видео дня

Обобщенный образ комментатора с оккупированных территорий довольно простой. Любит Россию, презирает Украину, ждет российские флаги над Крещатиком. К тому же он предвещает крах Евросоюза, его радуют американские проблемы и огорчают успехи Илона Маска. Спорит агрессивно и склонен высказываться от имени всего региона.

Прислушаться к такому - большая ошибка.

Степень радикальности человеческого поведения в социальных сетях определяется одним простым фактором. Какая судьба ждет человека, если в его регион вернутся украинские флаги? Те, кому суждено жить на оккупированных территориях, сегодня делятся на две группы. Одни уже успели сжечь все мосты с Украиной. Другие - нет.

Одни успели повоевать против украинской армии. Послужить в оккупационных администрациях. Отличились мародерством на Донбассе или строят карьеру в крымских органах власти. Другие живут в пространстве приватности. Не имеют никаких дел с административными вертикалями.

Первые прекрасно понимают, что в случае возвращения Украины им придется покинуть регион. Над ними довлеет угроза уголовного преследования и судебных исков. Победа Украины будет означать для этих людей персональное поражение. И поэтому они не перебирают высказываниями, когда добираются до социальных сетей. Кичатся непримиримостью и стараются звучать как можно радикальнее. Российская оккупация - это единственный их шанс на собственное будущее.

Со второй группой все иначе. Они не нарушали украинские законы. Не нарушали присягу — военную или чиновничью. При этом они нисколько не должны быть ярыми патриотами Украины. Гораздо важнее, что в их жизни официальный Киев не найдет никаких признаков преступления.

И именно поэтому они значительно менее активны в социальных сетях. Потому что смена флагов на полуострове или Донбассе не будет сопровождаться для них необходимостью бежать в Россию. Кто-то из них ждет возвращения Украины. Кто-то просто сосредоточился на бытовом выживании. Но их голосов не слышно именно потому, что они не хотят, чтобы их слышали. Они "ушли под радары" и все, что могут себе позволить, — это анонимные аккаунты и разговоры на кухнях.

Поэтому вслух от имени оккупированных регионов говорят только те, кто успел сжечь все мосты. Им некуда отступать — и теперь они рьяно поддерживают Кремль. У них не осталось альтернатив — и теперь они угрожают Украине расправой. Ошибочно считать их, всех без исключения, "ботами". Эти люди просто защищают ту действительность, в которой отыскали для себя место. Если действительность изменится — места для них уже может не найтись.

Монополию на публичность они получили случайно. Только из-за того, что все остальные вынуждены молчать. Проукраинские голоса на оккупированных территориях преследуют, а потому пророссийские звучат безальтернативным хором. Поэтому и не стоит воспринимать их за выразителей общего мнения.

В этом и заключается особенность ситуации. Мы не знаем настроений оккупированных территорий. Нам не выпадает опереться в этом вопросе на социологию. Мы не сможем промониторить соцсети. Мы можем только составлять прогнозы и делать предположения — не более. Именно поэтому так смешат любые разговоры о "закрытой социологии" и "электоральных настроениях".

Слово "оккупация" содержит многое. Но чему там точно нет места - это искренности.

война в Украине оккупация оккупация Донбасса деоккупация Крыма
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:40

В Харькове прямое попадание в жилой дом: есть пострадавшие

06:00

Почему никто не знает настоящих настроений на оккупированных территорияхмнение

05:53

Гороскоп на сентябрь-2022 для всех: Козерог будет нагружен, как ишак, а Деве повезет в любвиВидео

05:45

Армия Украины должна освободить свои земли и устроить военный разгром войск России – ЖдановВидео

04:30

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецы станут счастливчиками месяца

Реклама
03:20

Самое вкусное и очень полезное варенье из облепихи от простуды: 3 простых рецепта для здоровьяВидео

03:12

"А где шпагат?": Волочкову после поклонов в Госдуме высмеяли в Сети

02:40

Сильные морозы и постоянные ливни: синоптик предупредил об очень холодной осениВидео

02:05

Не контрнаступление, а "прощупывание": британский военный эксперт оценил бои ВСУ на Херсонщине

01:31

"На энергетическом этапе мы уже выиграли": Макс Гордеев рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

01:03

Рискуют нажить проблемы: 4 знака зодиака могут ждать неприятности в полнолуние 10 сентябряВидео

00:51

Приметы на 31 августа: какие 2 вещи нужно сделать в последний день лета, чтобы привлечь удачуВидео

00:41

Квиткова продемонстрировала, как после долгой разлуки встретилась с Добрыниным

00:03

Анна Богдан сильно похудела и показала результат

30 августа, вторник
23:39

Лилия Ребрик показала подросших дочерей

23:30

Умер Михаил Горбачев: все подробностиВидео

23:19

Концерты Лободы в РФ: в России снова анонсируют свою несбыточную мечту

23:05

Гороскоп на сентябрь 2022 для Тельцов: большие траты, крепкая любовь и новая работаВидео

23:04

Зеленский срочно обратился ко всем жителям Крыма с просьбойВидео

22:57

Тарас Тополя признался, почему покинул передовую и вернется ли туда

Реклама
22:30

Делают как нацисты: Невзоров подметил интересный нюанс в действиях путинских оккупантов в Украине

22:24

"Вам пора бежать": Зеленский предупредил российских оккупантовВидео

21:54

Никаких прогнозов и оценок действий ВСУ: в Минобороны обратились к экспертам с призывомВидео

21:52

"Мосты все разбиты, ни заехать, ни выехать нельзя": оккупант рассказал, что происходит на ХерсонщинеВидео

21:34

Красота с большой буквы: plus-size модель Эшли Грэм показала полностью обнаженное тело без ретуши

21:30

Приметы на сентябрь 2022: какие 10 вещей надо сделать в первый месяц осени, чтобы еще год была удачаВидео

21:05

Мост могут очень скоро уничтожить: таролог сделала прогноз о судьбе КрымаВидео

21:02

Звезда Женского Квартала похвасталась упругим бюстом в пиджаке на голое тело

20:39

Противный противень будет блестеть: как отмыть жир и нагар в духовке

20:39

Русских отрезали от оружия и пополнения живой силы из Крыма и Левого берега Днепра – губернатор ХерсонщиныВидео

20:38

ВСУ остановили оккупантов и перешли к фазе контрнаступления: ключевые итоги 6 месяцев войнымнение

20:16

США поставили Украине оружие для контрнаступления в Херсоне - CNNВидео

20:13

Оккупанты в панике перекидывают колонны военной техники из Крыма на ХерсонщинуВидео

20:10

Приметы на 1 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была счастливойВидео

19:30

В оккупированном Херсоне гремят взрывы: черный столб дыма поднялся в небоВидео

19:30

Я легко представляю российское поражениемнение

19:28

Год счастья и сказочной удачи: 3 знака зодиака станут главными везунчиками 2023 годаВидео

19:25

Американский генерал рассказал, чем опасна для Украины "заморозка" войны с Россией

19:04

Гороскоп на завтра, 31 августа 2022: Близнецам – семейные проблемы, Стрельцам – долги, Водолеям – вещие сныВидео

18:52

Уже разрабатываются эвакуационные маршруты: у Зеленского анонсировали активную деоккупацию КрымаВидео

Реклама
18:51

Что делать, если съел плесень: опасно ли это для организма и какие продукты можно спасти

18:18

"Каждый день спрашивает, как там Украина": Хименес-Браво показал красавицу мать

18:17

Похолодает сильно: синоптик рассказала о погодном сюрпризе в последний день летаВидео

18:16

Хлывнюк заплакал, когда пел песню об УкраинеВидео

18:11

Звезда "Аббатства Даунтон" до слез растрогал видео о разрушении россиянами ХарьковаВидео

17:44

Доллар по 43: эксперт рассказал, чего ждать от курса валют в сентябре

17:44

"Чтобы не забыли, какая я красивая": Леся Никитюк снялась в сияющем образе

17:31

Сколько денег нужно на восстановление Украины: Зеленский назвал невероятную суммуВидео

17:25

После Дауни-младшего в носках "Россия": сестра Кардашьян попала в скандал с видео Красной площади

17:21

От них срывает башню: 4 женщины по знаку зодиака обладают сильной энергетикойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять