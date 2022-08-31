Почему никто не знает настоящих настроений на оккупированных территориях

Вслух от имени оккупированных регионов говорят только те, кто успел сжечь все мосты / Reuters

Все разговоры о настроениях на оккупированных территориях имеют один общий недостаток. Мы не имеем оттуда вменяемой социологии.

Более того, ее и не будет. В ситуации, когда откровенность наказуема - часть респондентов, конечно, будет молчать или отвечать уклончиво.

Собственно, об этом также стоит помнить, когда мы пытаемся гооврить о настроениях на оккупированных территориях на основании социальных сетей.

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Обобщенный образ комментатора с оккупированных территорий довольно простой. Любит Россию, презирает Украину, ждет российские флаги над Крещатиком. К тому же он предвещает крах Евросоюза, его радуют американские проблемы и огорчают успехи Илона Маска. Спорит агрессивно и склонен высказываться от имени всего региона.

Прислушаться к такому - большая ошибка.

Степень радикальности человеческого поведения в социальных сетях определяется одним простым фактором. Какая судьба ждет человека, если в его регион вернутся украинские флаги? Те, кому суждено жить на оккупированных территориях, сегодня делятся на две группы. Одни уже успели сжечь все мосты с Украиной. Другие - нет.

Одни успели повоевать против украинской армии. Послужить в оккупационных администрациях. Отличились мародерством на Донбассе или строят карьеру в крымских органах власти. Другие живут в пространстве приватности. Не имеют никаких дел с административными вертикалями.

Первые прекрасно понимают, что в случае возвращения Украины им придется покинуть регион. Над ними довлеет угроза уголовного преследования и судебных исков. Победа Украины будет означать для этих людей персональное поражение. И поэтому они не перебирают высказываниями, когда добираются до социальных сетей. Кичатся непримиримостью и стараются звучать как можно радикальнее. Российская оккупация - это единственный их шанс на собственное будущее.

Со второй группой все иначе. Они не нарушали украинские законы. Не нарушали присягу — военную или чиновничью. При этом они нисколько не должны быть ярыми патриотами Украины. Гораздо важнее, что в их жизни официальный Киев не найдет никаких признаков преступления.

И именно поэтому они значительно менее активны в социальных сетях. Потому что смена флагов на полуострове или Донбассе не будет сопровождаться для них необходимостью бежать в Россию. Кто-то из них ждет возвращения Украины. Кто-то просто сосредоточился на бытовом выживании. Но их голосов не слышно именно потому, что они не хотят, чтобы их слышали. Они "ушли под радары" и все, что могут себе позволить, — это анонимные аккаунты и разговоры на кухнях.

Поэтому вслух от имени оккупированных регионов говорят только те, кто успел сжечь все мосты. Им некуда отступать — и теперь они рьяно поддерживают Кремль. У них не осталось альтернатив — и теперь они угрожают Украине расправой. Ошибочно считать их, всех без исключения, "ботами". Эти люди просто защищают ту действительность, в которой отыскали для себя место. Если действительность изменится — места для них уже может не найтись.

Монополию на публичность они получили случайно. Только из-за того, что все остальные вынуждены молчать. Проукраинские голоса на оккупированных территориях преследуют, а потому пророссийские звучат безальтернативным хором. Поэтому и не стоит воспринимать их за выразителей общего мнения.

В этом и заключается особенность ситуации. Мы не знаем настроений оккупированных территорий. Нам не выпадает опереться в этом вопросе на социологию. Мы не сможем промониторить соцсети. Мы можем только составлять прогнозы и делать предположения — не более. Именно поэтому так смешат любые разговоры о "закрытой социологии" и "электоральных настроениях".

Слово "оккупация" содержит многое. Но чему там точно нет места - это искренности.