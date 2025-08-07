Почему никакой встречи в формате Трамп-Зеленский-Путин не будет?

Трамп, понятно, хотел бы приехать на подписание перемирия и получить там сертификат на нобелевку.

https://opinions.glavred.info/pochemu-nikakoy-vstrechi-v-formate-tramp-zelenskiy-putin-ne-budet-10687904.html Ссылка скопирована

Трамп, Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Судя по тому, что говорят американцы сейчас, никакой встречи в формате Трамп-Зеленский-Путин не будет.

Рубио сказал, что такая встреча состоится, если по ее итогам будет что подписать. То есть, если принципиальная договоренность о мире не появится заранее, то и встречаться смысла не будет.

Проблема в том, что Путин не согласится на мир без мощного давления со стороны лично Трампа.

видео дня

То есть без встречи не будет договоренности о мире, а без договоренности не будет встречи.

Трамп, понятно, хотел бы приехать на подписание перемирия и получить там сертификат на нобелевку. В переговоры вступать ему неохота. Но если бы достичь перемирия можно было бы без его непосредственного участия, то он и не нужен был бы.

Впрочем, с Путиным Трамп вроде как собирается встретиться.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред