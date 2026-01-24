Укр
Почему ни одно западное государство не превосходит Китай по масштабу рынка

Андрей Коваленко
24 января 2026, 06:10
Западу необходимо обесценить эти преимущества путем нового технологического скачка.
Трамп и Си / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Запад будет пытаться сломать нынешнюю логику технологического противостояния с Китаем. Потому что от этого зависит, кто будет доминировать в мире через 20-50 лет.

Китай нельзя переиграть, просто увеличив инвестиции в уже имеющиеся технологии. Потому что Китай уже имеет структурное преимущество в системности: масштаб государственного финансирования, вертикально интегрированные цепочки поставок, контроль над базовыми материалами, массовое производство, централизованное стратегическое планирование.

Китай уже научился быстро масштабировать чужие разработки, снижать себестоимость, демпинговать рынки и навязывать собственные стандарты. Это касается не только "зеленой" энергетики, батарей или солнечных панелей, но и более широкого класса технологий двойного назначения — критических для ВПК, ИИ, связи и разведки.

Соответственно, Западу необходимо обесценить эти преимущества путем нового технологического скачка и перехода к новому технологическому этапу. И это задача экономик G7, которая все активнее обсуждается, пока преимущественно закрыто.

Во-первых, мобилизация всех технологических возможностей альянса США-Япония-Южная Корея и Европа.

Во-вторых, массовое финансирование высокорисковых экспериментов, большинство из которых провалится, но несколько выстрелят и изменят все. Именно так и появлялись все технологические прорывы. Инвестиции в мечту и безумие - это главная особенность западных демократий.

Речь идет о связи после 5G, новой энергетике, медицине на базе ИИ и продвинутом производстве, фотонных вычислениях, нейроморфных процессорах (архитектура, похожая на мозг) и других вещах.

Каждый из таких прорывов приведет к снижению роли массового дешевого производства - ключевого преимущества Китая.

Ни одно западное государство не перекрывает Китай по масштабу рынка, кадров и промышленности. Но объединение США, ЕС, Японии, Южной Кореи и других технологических демократий создает критическую массу, способную задавать глобальные стандарты, формировать альтернативные технологические экосистемы, затруднять быстрое копирование Китаем.

И сейчас либо Западу удастся сломать логику технологической конкуренции, либо Китай завершит переход к архитектору глобальных стандартов.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

15:30

Александр Рыбак объявил о возвращении на Евровидение — деталиВидео

15:19

Вместо морозов будет +7 градусов: когда ждать ощутимое потепление

15:10

Заметет снегом, но морозы отступят: когда в Полтаве и области потеплеет

