Почему нет западных санкций против Казахстана?

Развеян очередной миф о западных инвестициях как гарантиях "невторжения" / Фото Reuters

Мало кто обратил внимание в Украине на одну важную деталь в контексте казахских событий. Сравнение Казахстана и Беларуси не сделал только ленивый. А вот сравнение западных санкций - такого я еще не встречал.

Поэтому попробую сделать такой анализ самостоятельно. Против Лукашенко были сразу введены западные санкции, в том числе и Украиной. Его режим не признается на западе. Белорусская оппозиция была сразу же легитимизирована в западных столицах.

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И лишь пожелания западных стран быть "сдержаннее". Такая же вялая реакция и на введение войск ОДКБ в Казахстан. А теперь представьте себе тот шум, который бы поднялся при аналогичном официальном "введении" сил ОДКБ в Беларусь.

В чем причина такой избирательности трафарета западных ценностей? В чем сила? Оказывается, в деньгах. Западных инвестиций в Беларуси почти нет. Зато в Казахстане - более сотни миллиардов долларов.

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Русский солдат в Казахстане сейчас, условно говоря, охраняет инвестиции Шелла, Шеврона, ЭксонМобилл, Эни. Охраняет нефтяные вышки в Тенгизе и уникальный каспийский нефтепровод (КТК), длиной 1,5 тыс. км. из Атырау (эпицентр волнений) в Новороссийск (плановая пропускная мощность - 67 млн тонн в год и 6 млрд. дол. инвестиций).

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Как это произошло в Киргизстане, где после очередного "майдана" были национализированы крупнейшие золотые рудники Кумтор, принадлежашие канадцам.

Так был развеян очередной миф о западных инвестициях, как гарантиях "невторжения".

Как показывает пример Казахстана, в случае, если бы Запад в свое время вложил 100 млрд. дол. в Крым и там были бы в большом количестве нефть, газ, уран, и металлы, включая редкоземельные, то еще не факт, каковы были бы санкции в рамках "крымского пакета"....

Таким образом, санкционная политика Запада, нравится нам это или нет, является аванпостом по инвестиционному выдавливанию чужаков и "местных", а также по инвестиционному освоению еще незанятых крупными мировыми игроками пространств.

К таковым можно отнести Беларусь и Украину, где внутренние активы принадлежат государству и олигархам соответственно.

В таком формате, можно либо "давить" местный режим, либо помогать в отражении агрессии (попутно, делая ручным местный режим).

В случае же с Казахстаном, где внутреннее экономическое пространство занято крупнейшими ТНК, дилема между санкциями и легким порицанием решается в пользу последнего....