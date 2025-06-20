Почему 'неограниченный' человеческий ресурс россиян - не главное в войне

Для наступления у России человеческий ресурс есть. Для медленного и вязкого наступления.

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Украине следует "работать" по российскому тылу, считает Загородний / УНИАН

Россияне существенно продвинулись в вопросах ВПК, учли ошибки и масштабируют производство. Кроме того, россияне масштабируют многие наши решения и применяют то, что придумала Украина. Они - не дураки, в частности, понимают значение дронов, имеют ресурсы, чтобы их создавать, и активно работают в этом направлении.

Для наступления у России человеческий ресурс есть. Для медленного и вязкого наступления. Если бы сохранялась высокая цена на нефть, как при предыдущей американской администрации, то в войне Россия бы выигрывала, потому что у нее был бы ресурс, который бы постепенно продвигался, были бы деньги, чтобы покупать контрактников, заплатить тому же Ким Чен Ыну и другим. Такого ресурса у России явно больше.

Военное планирование всегда исходит из худших вариантов. Вот и мы должны исходить из того, что ресурсов у России много, условно говоря, ресурсы не ограничены, и выстраивать свою стратегию обороны в соответствии с этим. Наша задача - подорвать российскую экономику. Ведь если Украина, например, парализует железнодорожный транспорт, то наличие у РФ неограниченного ресурса уже не будет играть большой роли, поскольку она не сможет вовремя подвезти солдат и вооружение на поле боя. Ну и что, что у России есть ресурсы, если нет возможности их подвоза?

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Вспомните историю Второй мировой войны. Когда американцы и британцы начали системно бомбить Германию, они пришли к выводу, что просто бомбить города и промышленные предприятия не рационально. Хотя, казалось бы, у американцев вроде бы неограниченный ресурс в то время был. Но они решили, что ресурс должен использоваться более рационально. Для этого американцы определили главные точки, которые могли обломать Германию - заводы по производству подшипников и синтетического топлива, и сконцентрировались именно на них. В результате у немцев еще был человеческий и даже технический ресурс (они произвели оружия под бомбежками даже больше, чем в 1943 году), но проблема была в том, что топлива уже не было. Так, например, сделали немцы хороший самолет, но бензина, чтобы доставить его на поле боя, уже не было, не говоря уже о том, что не было топлива для того, чтобы он мог взлететь. Плюс уже не было пилотов.

Неограниченный ресурс, если его разделить на части и выбить из него ключевые "узкие" места, не играет роли.

Другой пример - февраль 1917 года, революция. Ведь все начиналось с хлебных бунтов в столице. Но - в тогдашней России на тот момент не было проблем с хлебом, зато была проблема с подвозом этого хлеба в столицу. Почему? Потому что было недостаточно железных дорог, а те, что были, - обеспечивали прежде всего военные грузы, гражданские же грузы шли во вторую очередь. Соответственно, просто не было возможности вовремя подвезти хлеб. Детонатор сработал, и ситуация взорвалась. Чем закончилось - мы знаем.

В общем, то, что у России есть ресурс, мы понимаем. Наша задача - найти слабую точку, удар по которой превратит этот ресурс из актива в пассив.

Тарас Загородний, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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