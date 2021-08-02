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Почему не стоит радоваться росту зарплаты до 500 долларов

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

2 августа 2021, 06:30

Зарплаты будут расти по африканской модели, где есть так называемый круг нищеты. И это ничего хорошего для Украины не сулит.

Зарплата
В Госстате подсчитали, что средняя зарплата в Украине впервые превысила 500 долларов / УНИАН

Показатель средней зарплаты в 500 долларов – манипулятивный. В Украине есть порядка 21 миллиона трудоспособного населения, из которых 17 миллионов по методологии Международной организации труда Госстат определяет как экономически активное. Из них плательщиками налогов зарегистрировано порядка 11 миллионов человек, а штатные работники, то есть люди, которые работают в компаниях с персоналом более 10 тысяч человек, составляют около 7 миллионов.

По сути средняя зарплата определяется только для этих 7 миллионов. То есть получается, что это средняя зарплата примерно только 30% работоспособных украинцев - то есть 70% людей фактически находятся за бортом официальной статистики. Соответственно, не учтён колоссальный пласт самозанятых людей, которые работают в теневом секторе экономики, не учтена средняя зарплата тех, кто работает в секторе услуг, где практически "серый" рынок труда. Именно за счёт этого и получается такой высокий показатель, потому что чем меньше количество штатных сотрудников в структуре работоспособного населения, тем выше удельный вес высокооплачиваемых отраслей - прежде всего, это зарплата финансового, бюджетного сектора, информации, телекоммуникаций и энергетики.

Реальную цифру средней зарплаты мог бы дать показатель медианной зарплаты, которая исчисляется практически во всех странах, кроме Украины. Такая зарплата у нас могла бы составить около 8-9 тысяч гривен.

Кроме того, средняя зарплата - это брутто показатель без учета налогообложения. Например, в России, с которой часто сравнивают этот показатель, подоходный налог 13%, тогда как в Украине - 18%. Потому в этом случае нужно сравнивать номинальные доходы и расходы, то есть соотношение с тарифами и потребительскими расходами, так как это дает представление о том, сколько в сухом остатке человек получает "на руки". По статистике, чистый располагаемый доход в Украине в 2016-18 годах вырос на 12%, то сейчас темпы роста гораздо меньше, всего несколько процентов.

Исходя из этого, несмотря на рост средней зарплаты доход украинцев почему-то не растет и не оставляет средств для накопления. И это - более реальный показатель доходов, чем средняя зарплата.

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Вообще об уровне роста зарплат и их корреляции в экономику больше говорит коэффициент пенсионного замещения. Несколько лет назад он был меньше и средняя пенсия в 3 тысячи гривен составляла около 40% от средней зарплаты, что в принципе было более-менее вменяемым показателем. Сейчас, если поделить пенсию в 3 тысячи на нынешний показатель зарплаты, получится лишь 25%, что говорит о колоссальной пенсионной бедности. И тогда возникает логичный вопрос - если с экономикой якобы все в порядке, то почему такие нищенские пенсии?

Читайте такжеУкраинцев ждут африканские зарплаты и безработицаПотому тут главное - правильная интерпретация данных. Этот показатель средней зарплаты - побочный продукт нашей необъективной статистики, которая должна считать среднюю зарплату исходя из 70-80% населения. Если будут отмирать пока еще работающие секторы экономики, то в этом работающем секторе останутся только банки и чиновники со своими премиями. И тогда, несмотря на то, что средняя зарплата будет равна $3000, она реально будет отображать доход только 5% населения и не будет иметь отношения к реальности.

Зарплаты будут расти по африканской модели, где есть так называемый круг нищеты. В депрессивной экономике (такой, как украинская) сокращается спрос на квалифицированную рабочую силу, соответственно, падает производительность труда, сокращаются отчисления, которые государство может направлять на развитие экономики. Как следствие - сокращаются инвестиции государства в образование, что приводит к сокращению трудоспособного населения и снижению его квалификации. То есть хороших специалистов практически нет, потому что их мало кто готовит, а те, кто появляются, сразу уезжают за границу. И этого ничего хорошего для страны не сулит.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда

Госстат Алексей Кущ новости Украины повышение зарплат
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