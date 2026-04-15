Почему не стоит паниковать из-за позиции Мадяра по отношению к Украине: Коваленко назвал причину

Орбан и Мадяр / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/peter.magyar

Пока в Европе продолжается переосмысление политического курса Венгрии после смены власти, информационное пространство заполняют противоречивые оценки будущей политики Будапешта по Украине и ЕС. В центре дискуссии — означает ли приход Петера Мадяра реальные изменения или только новую форму старой политики. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует ключевые нарративы, распространяющиеся вокруг этой темы, и объясняет, где манипуляции, а где прагматические ограничения. Публикуем основные доводы автора.

Не успели даже отгреметь фанфары победы партии "Tisa" и её лидера Петера Мадяра, как сразу же стартовала очередная ИПСО от россиян. Характер ИПСО – создание манипулятивного мнения о том, что смена Виктора Орбана на Петера Мадяра, особо ничего не меняет в позиции Венгрии. видео дня

Относительно Украины, россии и ЕС. Для этого используются три основных нарратива, базирующихся на заявлениях Петера Мадяра, интерпретированных в той или иной форме, а именно:

Венгрия не будет помогать Украине оружием;

Венгрия против вступления Украины в ЕС;

Венгрия проведёт консультации с россией о поставках энергоносителей.

К сожалению, эти нарративы сейчас крайне интенсивно интегрируются не только в российское информационное пространство, чтобы сбить оскомину от провала путинской мыши Орбана, но и в украинское, без каких-либо разъяснений, что уже стало сеять "зраду" – венгры поменяли шило на мыло.

Поэтому, считаю важным, разъяснить последовательно важные аспекты.

Первый. Петер Мадяр всегда был против поставок венгерского оружия и техники Украине. Ни разу не слышал о том, чтобы он выступал о передаче её нашей стране, поскольку вооружённые силы Венгрии не настолько обеспечены и сильны, чтобы в случае угроз стать гарантом безопасности. Кроме того, ВПК Венгрии развит крайне слабо и в вопросах военной техники и технологий это зависимая страна. Это прагматичное и вполне рациональное заявление.

Второе. Я сам не верю, во вступление Украины в НАТО и очень сильно сомневаюсь во вступлении в ЕС, пока не закончится война и, не будут решены вопросы с временно оккупированными территориями. Это логично. Принимать в альянс или союз страну, у которой есть нерешённые территориальные вопросы это камуфлет ловушка для стран союзниц, которые будут в некоем обозримом будущем поставлены в крайне неудобное положение. Поэтому не вижу в этом поводов для "зради".

Конечно, многим из наших граждан очень хотелось бы, чтобы Украину взяли куда угодно и везде где только кто-то знает, но работает это не пожеланию, а по рациональности и адекватности вступления.

На сегодняшний день я не считаю, что Украине нужен НАТО, это НАТО нужна Украина. Я не считаю, что Украине нужен ЕС, это ЕС нужна Украина. Если они не готовы нас принимать в свой состав, то считаю низом достоинства нации бегать за этими бесхребетными альянсами и союзами, которые будут смяты в случае войны с россией примерно двумя-тремя армиями и массовой миграцией в ДНР… Доминиканскую Народную Республику.

Третье. За время премьерства Виктора Орбана Венгрия максимально углубила свою зависимость от российских энергоресурсов. Петер Мадяр всегда выступал за диверсификацию российских поставок, но в нынешних условиях реализовать это в режиме нон-стоп, вот уже завтра, просто нереально. Венгрия минимум ещё или два, но будет зависеть от российских энергоносителей. Путь диверсификации для Венгрии будет очень сложным, поэтому не удивляйтесь встречам лидера "Tisa" с представителями рф и их договорённостям по поставкам, которые российская пропаганда всегда будет использовать для всё новых ИПСО.

Виктор Орбан и его политическая сила, максимально испортили отношения с Украиной, с ЕС, с НАТО, утопили страну в тотальной зависимости от российской нефти и газа, создали крайне негативный фон для репутации Венгрии. На Петере Мадяре лежит максимальная ответственность за то, чтобы изменить это положение вещей без вреда нации, но при поступательных изменениях, которые вернут венгров не просто в ЕС, но и создадут максимально благоприятные условия внутри самой страны.

А после тех дров, что нарубил Виктор Орбан и его шайка сделать это одним махом не просто сложно, а нереально.

Что тут скажешь... Не ведёмся на кликбейтные, хайповые заголовки, бульварных СМИ, которые своим читателям не разъясняют, а их только шокируют и сохраняем критичность мышления.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

