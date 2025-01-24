Почему не стоит очаровываться 'резкими' заявлениями Трампа?

Трамп что-то понял про Питуна, что оно конченое, и несет угрозу всему миру, например.

https://opinions.glavred.info/pochemu-ne-stoit-ocharovyvatsya-rezkimi-zayavleniyami-trampa-10633232.html Ссылка скопирована

Трамп и Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ОП

На всякий случай напомню: очаровываться "резкими" заявлениями Трампа в сторону Путина не стоит.

Во-первых, пока такая риторика свидетельствует только о том, что сигналы Трампа в Кремле не услышали или делают вид, что не услышали. Потому что тарифы и ограничения для российского экспорта в США - это ни о чем. Просто эскалация рикторики. Несущественная для России.

Во-вторых, вот когда он поговорит с Питуном и после этого введет против России новые свеженькие санкции, усилит контроль существующих (особенно в вопросах нефти) или внесет в Конгресс пакет помощи Украине - тогда можно будет говорить, что Трамп что-то понял про Питуна. Что оно конченое, и несет угрозу всему миру, например

видео дня

Ну или произойдет чудо. И Трамп найдет аргументы, которые усадят Питуна за стол адекватных переговоров. Но я имею определенное сомнение в перспективности такой затеи прямо сейчас.

А пока это прощупывание позиций путем риторики. И не более того.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред