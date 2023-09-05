Почему назначение Умерова не влияет на коррупцию

У всех решений есть цена. В нашем случае эта цена не коррупция, эта цена человеческие жизни.

https://opinions.glavred.info/pochemu-naznachenie-umerova-ne-vliyaet-na-korrupciyu-10498171.html Ссылка скопирована

В правительстве заменили министра обороны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Выкипедия, скриншот

Причина проста и понятна - сбить коррупционные скандалы. И, как всегда, для этого был выбран худший инструмент. Сейчас объясню почему.

Коррупция в Минобороны является проблемой среднего и низового звена. Сидящие там старые полковники "со времен Брежнева" мастерски обставляют коррупционные сделки на поставках в ВСУ. Яйца по 17 и куртки - это просто цветочки на фоне того, что имеет место на самом деле. Представьте себе, что такое для бизнесмена начать поставлять воду в ВСУ? Это сотни тысяч бутлей, если не миллионы. Кто не будет готов костьми лечь за такой контракт? Коррупция - это " нагруженный золотом осел, открывающий все крепости".

видео дня

Я объяснял, что лично Резников никогда не имел отношения к этой коррупции. Во-первых, в силу чрезмерной занятости на международном фронте, во-вторых, в силу не возможности влиять на эти кадры. И, тем не менее, при нем пошли сдвиги. Были приняты ряд ключевых решений с созданием Антикоррупционного совета, назначение новых людей как Дейнега, Жумадилов и тому подобное. Процесс пошел, но он требовал времени, и еще больше терпения - которого, к сожалению, в обществе очень мало.

Теперь я объясню вам, почему назначение Умерова никаким образом не влияет на коррупцию. Умеров не только не человек из государственного управления, он еще и не военный. Это значит, что его курс обучения продлится очень долго. Ему надо разобраться в одном из самых заскорузлых министерств страны, и ему параллельно надо разобраться с военным делом. Однако, что еще важнее - Умеров человек без команды. Какое-то время он еще будет подыскивать команду на самый топовый уровень, но я думаю ограничится 1-2 назначения на уровне замов, и возможно несколько новых в ГП или агентствах. То есть коррупция и люди, которые ее осуществляют - останутся на своих местах, поскольку новому министру минимум полгода надо будет только, чтобы понять где он.

Я особо ничего не знаю о новом министре. В общем, могу сказать, что он порядочный человек. Но "хороший человек" - это не профессия! К сожалению, это старое как мир правило - так и не поняли в ОП за всю каденцию Президента.

У всех решений есть цена. В нашем случае эта цена не коррупция, эта цена человеческие жизни.

Попутно выражаю свою признательность министру Алексею Резникову. Он большая редкость для нашей страны - государственный деятель, который во время самого большого вызова проявил себя достойно.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.