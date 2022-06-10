Почему настоящим преемником Путина может стать собиратель фекалий

Преемником Путина станет, кого он лично об этом попросит / УНИАН

У "собирателя земель русских", оказывается, есть персональный собиратель фекалий. Ходит за ним на выгуле, как культурный хозяин за своей собачкой, и собирает то, что Путин вык*кивает.

Как сообщает Paris Match, в зарубежных поездках Путина сопровождает сотрудник ФСО, который собирает его экскременты и отвозит в Россию в чемодане (совершенно серьёзное расследование).

Говорят, что именно этот чемоданчик безумный диктатор считает ядерным (а вот это шутка, к сожалению).

В реальной российской вертикали власти все определяется степенью близости к телу диктатора. В ней собиратель дерьма, наверное, стоит сразу за хозяином, выше главного охранника, массажиста и даже повара. Я уже не говорю о таких безвластных лузерах как премьер-министр и председатели палат парламента.

Наконец-то стало ясно, кто станет преемником Путина, кого он попросит: "берегите Россию". Если доверил ему самое дорогое и интимное, то и страну не побоится доверить.

Читайте такжеРоссийский корабль идет ко дну: почему Путина начали бросать своиА почему нет? Российская вертикаль власти давно превратилась в засохшие экскременты правящего дракона, которыми тот все последние двадцать лет демонстративно испражняется на головы граждан. Вот сборщик этих экскрементов и станет преемником, кем бы он формально ни назывался.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"