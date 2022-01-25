УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему, напав на Украину, Путин сам разрушит свою мечту

Александр Хара

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат

25 января 2022, 19:29

Широкомасштабное наступление России на Украину вряд ли произойдет, поскольку победу в большой войне он не сможет одержать.

Последствия поражения России в Украине будут губительными для самой РФ
Путин не в состоянии оккупировать крупные украинские города или регионы, хотя попытаться может / Фото Reuters

Хотя широкомасштабное вторжение России пока и выглядит маловероятным, Украина, где уже восьмой год идет война с РФ, должна всегда быть готова к любым неприятным сюрпризам от врага.

Недавно президент США Джозеф Байден заявил, что он не уверен, что Путин решится на широкомасштабное вторжение в Украину, но, вне всякого сомнения, он бросит вызов Украине, НАТО и Соединенным Штатам. Джо Байден прав. Захватить Киев, а, тем более, всю территорию Украины или левобережье Россия не сможет теми средствами и силами, которые сейчас накоплены вдоль украинской границы и на оккупированных территориях. Конечно, Путин может вторгнуться, может нанести существенный удар и повлечь большие разрушения в Украине, но оккупировать крупные украинские города или регионы он не в состоянии.

Другой вопрос, что Россия в состоянии (и точно прибегнет к этому) создать эскалацию ситуации на фронте и расширить зону конфликта.

Россияне контролируют все Азовское море и с 2018 года осуществляют экономическое подавление украинского Приазовья. В любой момент они могут перекрыть сообщение наших азовских портов, в частности, Мариуполя и Бердянска, с внешним миром, что, безусловно, усложнит для нас экономическую и социальную ситуацию.

Москва перебрасывает с севера большие десантные корабли, скорее всего, в Черное море. Безусловно, это создаст угрозу для юга Украины, прежде всего, для наших портов. Самой желанной целью России является Одесса, поскольку этот город-порт – наша связь с миром, наша торговля, а также путь поставки в Украину помощи от Запада (что-то привозят самолетами, что-то кораблями).

Реклама

Кроме того, Россия вполне может осуществить какую-то операцию, чтобы подавить волю к сопротивлению Киева. Но россиянам точно не удастся легко, как немцам в свое время, захватить Киев – это нереально, учитывая и инфраструктуру, и готовность украинцев сопротивляться агрессору. Ведь не секрет, что рядовые украинцы, не военнослужащие, активно тренируются и обучаются на случай, если враг все-таки решит напасть на другие территории Украины. То есть украинцы готовы взять в руки оружие и защищать свою землю.

Так что, безусловно, Украине нужно готовиться к российскому вторжению, причем к худшему сценарию. Нельзя оставаться в стороне и местным органам власти. Ведь, если даже Россия не будет пытаться оккупировать новые территории, вполне возможны теракты и кибератаки на критическую инфраструктуру. Можно себе представить, что будет, если в нынешние зимние холодные дни в городах начнутся проблемы с отоплением или электричеством (в сельской местности люди уже обучены преодолевать эти проблемы)…

Читайте такжеКакой может быть война России против Украины: три сценария

Кроме того, поставки продовольственных товаров и лекарств – вся эта логистика завязана на электроэнергии, интернете, топливе. Без всего этого начнутся перебои с продуктами и лекарствами. Поэтому бизнес должен позаботиться уже сейчас о том, какие запасы он должен сделать на случай чрезвычайной ситуации, чтобы общество могло более или менее нормально удовлетворять свои базовые потребности.

И хотя президент Зеленский и сказал, что "спичками и гречкой" не стоит запасаться, но это не совсем так. Да, не нужно обносить прилавки и паниковать, но у каждого украинца дома должен быть запас воды и еды на несколько дней. Это на случай, если произойдет атака на критическую инфраструктуру, и начнутся какие-то перебои со снабжением. Правда, у наших людей, воспитанных советским "изобилием", привычка запасаться базовыми вещами является частью ДНК.

Кроме того, украинцам стоит держать под рукой документы и ценности, чтобы можно было без проблем в первые дни, если случится что-то чрезвычайное, собраться. Это стоит делать даже не потому, что сейчас надвигается какое-то нашествие, а потому что на восьмом году войны каждый гражданин уже должен был бы подумать об этом и иметь "тревожный чемоданчик". Другими словами, мы должны помнить, какой у нас сосед, и жить, как Израиль, где в постоянной боевой готовности находятся не только военные, но и гражданские структуры. Пока идет война, пока не освобождены территории, в Украине может произойти что угодно.

Чтобы отвлечь россиян от проблем в экономике, социальной сфере и отсутствия любых прав и свобод, Путин вполне может решиться на операцию против Украины и "победобесие" – восхваление способностью защитить "русскоязычных украинцев".

К тому же, для Путина сложилась такая ситуация, когда он не может отступить, а потому будет вынужден пытаться предпринять решительные действия. Причем не только по отношению к Украине, но и к Балтийским государствам. Потому что во время последних переговоров ему не удалось навязать мысль о необходимости переконструирования архитектуры европейской безопасности. Все западные страны в один голос сказали России, что нужно выполнять те международные обязательства, которые уже есть, и что НАТО будет оставаться краеугольным камнем европейской безопасности.

Читайте такжеСтоит ли ждать вторжения России в Украину-интервью с Олегом Ждановым

Именно для того, чтобы заставить Запад пойти на уступки, Путину нужно создать кризис и показать, что, с одной стороны, на помощь Украине никто не придет, а с другой – не работает 5 ст. Устава НАТО (нападение на одно государство означает ответ всех членов Альянса). Ведь какая-то из стран "старой Европы" может заблокировать запуск решения о коллективной защите. К тому же, Путин будет использовать действия в "серой зоне", чтобы в целом ситуация выглядела как не требующая применения 5 статьи.

Следовательно, и против Украины, и против членов НАТО провокации будут, можно не сомневаться. Впрочем, вряд ли это будет широкомасштабное наступление, потому что Россия может начать большую войну, может нанести вред, но победить в такой войне – нет. А последствия этого поражения будут губительными для самой Российской Федерации.

Россия не является настолько мощной, чтобы оправиться от вероятной неудачи своей военной авантюры в Украине, что непременно повлечет за собой деструктивные процессы в самой РФ.

И речь идет не только о том, что будут потери в живой силе, технике или имиджевый ущерб – будет запущен процесс разрушения самой РФ. Из истории Российской империи известно, что все внешние войны вызывали внутренние пертурбации, революции и тому подобное, которые разрушали государство.

Путину есть над чем задуматься. Он может пойти по тому же пути и уничтожить то, что он создавал 20 лет.

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат, специально для Главреда

viber
НАТО оккупированные территории Владимир Путин вторжение России российское вторжение Александр Хара Россия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая модная женская обувь 2022, которую захочется с удовольствием носить хоть каждый деньСамая модная женская обувь 2022, которую захочется с удовольствием носить хоть каждый день Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиФинансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подарки Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедыНоволуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды Приносят беды и много проблем: какие вещи нельзя хранить в домеПриносят беды и много проблем: какие вещи нельзя хранить в доме Дефицит или паника: украинцам объяснили исчезновение с прилавков гречки и сахараДефицит или паника: украинцам объяснили исчезновение с прилавков гречки и сахара
20:22

В Стамбуле снегопад: самолеты стоят по 20 часов

19:58

Playboy отдыхает: Даша Астафьева снялась в чувственном образе в чулках и открытом боди

19:51

Летел 11 часов при -50 градусах и выжил: безбилетник добрался из Африки в Амстердам в отсеке шасси

19:45

В Украине произошел "переворот" и ей не место в НАТО - президент Хорватии

19:37

США пообещали Украине "еще больше" вооружений, но лишь при одном условииВидео

Реклама
19:36

Будут исключать: за продажу рефератов и курсовых студентов ждет ответственность

19:30

"Думал, что дадут путевку в санаторий": украинец 27 раз вакцинировался от коронавирусаВидео

19:29

Почему, напав на Украину, Путин сам разрушит свою мечтумнение

19:15

На Львовщине супруги зажгли неисправный котел и погибли, малыш остался сиротой

19:14

Украина запросила аварийную поставку электроэнергии из БеларусиВидео

19:09

Испанская принцесса разводится с мужем после 24 лет брака - мужчина публично попался на измене

19:08

Что делать, если бегония не цветет: как заставить растение выпустить бутоныВидео

19:07

Гороскоп на завтра, 26 января 2022: Близнецам – невероятная встреча, Девам – неприятности, Стрельцам – секретыВидео

19:06

Ученые обнаружили новый симптом Омикрона, который может быть единственным признаком заболеванияВидео

19:04

Украинский парламент принял законопроект, который позволит дарить книги с самого рождения

18:47

Начали отказывать ноги: у больного полиомиелитом ребенка из Закарпатья обнаружили еще и коронавирусВидео

18:26

ПриватБанк запретил снимать деньги со счетов: от клиента требуют доказать законность средств

18:23

Повредил внутренние органы: в Сумской области мужчина до смерти жестоко изнасиловал женщинуВидео

18:07

Роковые красотки: топ-4 знака гороскопа, перед которыми сложно устоятьВидео

18:01

Маша Ефросинина показала редкие фото с молодой и цветущей мамой - сходство удивительное

Реклама
17:53

Оборудование и боеприпасы для ВСУ: в Украину прибыла новая партия военной помощи от СШАВидео

17:51

Попытка штурма Рады, столкновения с копами и эвакуация депутатов: как прошла протестная акция ФОПовВидео

17:30

Копы нашли и задержали преследователя Огневич: уроженцу Черкасской области сообщили о подозренииВидео

17:25

Гороскоп на февраль 2022 для Овнов: служебный роман, рывок в карьере и исполнение мечтыВидео

17:19

В Латвии назвали "позорной" блокировку Германией поставку гаубиц для УкраиныВидео

17:18

В Раде могут принять закон, поощряющий коррупцию в ОГТСУ – нардеп Кучеренко

17:18

Вторжение России: Канада призвала членов семей дипломатов покинуть УкраинуВидео

17:05

В центре Киева возле СБУ устроили стрельбу из автоматаВидео

17:01

Зеленский уверен, что Харьков никогда не будет оккупированВидео

17:00

Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуВидео

16:48

Белый дом созывает два секретных брифинга в свете информации о вторжении России в УкраинуВидео

16:37

Ужать на 50 млрд долларов: в США хотят ударить санкциями по экспорту РФ - BILD

16:36

Экс-нардеп от Слуги народа устроил драку в горсовете Одессы

16:31

"Грандиозный масштаб": пластический хирург рассказал, как Путину годами переделывали лицо

16:24

Настя Каменских возмутила Сеть танцем в развратном купальнике: "Она в одежде бывает?"Видео

16:11

ФОПы штурмуют Раду: один из протестующих не пришел в себя после помощи медиков - СМИВидео

16:10

Вернет к жизни, избавит от болезней: как приготовить лучшее удобрение из луковой шелухи

15:54

На какую серьезную проблему со здоровьем указывают бессонница - комментарий врача

15:49

Кадыров заявил, что давно "навел бы порядок" в Украине - в Кремле ответили на его предложение

15:39

До 55 тысяч больных за день: ученые озвучили пессимистический прогноз насчет новой волны COVID-19

Реклама
15:16

Курс доллара в столичных обменниках установил рекордный максимумВидео

15:14

В Украине подешевеют яйца: когда это случится и почему

15:12

Вкуснейшие блины с идеальной начинкой на Масленицу 2022: готовить всего 15 минутВидео

15:06

В Ровно по программе Зеленского построят новый хирургический корпус областной больницы

15:03

"Рваную рану пришлось зашивать": на Волыни опасное дерево едва не убила дедушку с малышкой-внучкой

14:58

Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграВидео

14:52

После 20-градусного мороза в Украину придут "плюсы": синоптики назвали дату

14:43

"Будут очень неплохие новости": Кулеба анонсировал планы по союзу Украины, Британии и Польши

14:27

43-летняя Ани Лорак показала мокрые ягодицы в откровенном бикини

14:24

В Украине увеличили порог налогообложения международных посылокВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять